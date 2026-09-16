અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મેળા માટે STની મેગા તૈયારી, 6 હજાર એક્સ્ટ્રા બસો દોડશે
લાખો યાત્રાળુઓની અવરજવરને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત ST નિગમ દ્વારા મોટા પાયે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.
Published : September 16, 2026 at 4:41 PM IST
અમદાવાદઃ અંબાજીમાં આગામી 20થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભાદરવી પૂનમ મહામેળો યોજાનાર છે. ત્યારે લાખો યાત્રાળુઓની અવરજવરને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત ST નિગમ દ્વારા મોટા પાયે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. યાત્રાળુઓની સુવિધા માટે 6,000 એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના દ્વારા આશરે 30,000 જેટલી એક્સ્ટ્રા ટ્રીપોનું સંચાલન કરવામાં આવશે.
STની વધારાની બસ સેવાનો અંદાજે 15 લાખ યાત્રાળુઓને લાભ મળશે. મેળા દરમિયાન પાલનપુર, હિંમતનગર, મહેસાણા અને અમદાવાદ વિભાગના આશરે 4,000 અધિકારી, સુપરવાઇઝર, ડ્રાઇવર, કંડક્ટર અને મિકેનિક સ્ટાફ 24x7 ફરજ પર તૈનાત રહેશે.
અંબાજીના 10 બસ સ્ટેન્ડ પરથી એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરવામાં આવશે. તેમજ ગબ્બરથી અંબાજી RTO સુધી 18 સ્પેશિયલ બસો, જ્યારે આબુ રોડથી અંબાજી માટે 10 મોટી બસો દોડાવવામાં આવશે. યાત્રાળુઓ માટે પીવાના પાણી, જાહેર પેશાબઘર અને કામચલાઉ પેસેન્જર શેડ સહિતની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. બસોમાં કોઈ ટેકનિકલ ખામી સર્જાય તો તાત્કાલિક મદદ મળી રહે તે માટે ક્રેન અને મિકેનિક ગેંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત તમામ વાહનોનું 24x7 GPSથી મોનિટરિંગ કરવા માટે કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત રહેશે. ST નિગમની તૈયારીઓ અંગે PRO શ્રદ્ધા ભટ્ટે ETV Bharat સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું કે, મેળા દરમિયાન યાત્રાળુઓને સરળ અને સુવિધાજનક પરિવહન સેવા મળી રહે તે માટે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
દર વર્ષે 3 મેળા ભરાય છે : ગુજરાતમા શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થતાં જ અંબાજી પર્વ શરૂ થાય છે. ઉતર ગુજરાતની અરવલ્લી પહાડીઓમાં આવેલા અંબાજી શક્તિપીઠમાં માત્ર ગુજરાત જ નહીં પંરતુ સમગ્ર દેશમાંથી લોકો દર્શન માટે આવે છે. અંબાજીમાં દર વર્ષે 2થી 3 મેળાઓ ભરાય છેે.
અંબાજીનો મહિમા જાણો : સમગ્ર રાજ્યના લોકો પગપાળા ચાલી અંબાજી આવતા હોય છે. ભાદરવી પૂનમની પદયાત્રાની શરુઆત 170 વર્ષ પહેલા થઇ હતી. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણમાં શિહોરીના રાજમાતાના કુંવર ભિમસિંગજીને પંચાવન વર્ષ થયા હોવા છતા પણ સંતાનની ખોટ હતી. રાજમાતાએ એક દિવસ રામસીંગ રાયકાજી નામના ભુવા પાસેથી આ બાબતે સલાહ માંગી ત્યારે તેમને ખબર પડી કે તેમના કુળદેવી અંબાજી છે, અને તેમના આર્શીવાદ થકી તેમને પારણું બંધાશે. ત્યારબાદ ભિમસિંગ બાપુને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો, તેમને ત્યાં પારણું બંધાતા તેઓએ 57 વર્ષે અંબાજી ખાતે યજ્ઞ કરવા અને 51 ભૂદેવોને જમાડવા અંબાજી પધારવા કહ્યું હતું. ભુવાજી અને 51 બ્રાહ્મણો સાથે 1841ની ભાદરવી સુદ 10ના રોજ એક સંઘ રૂપે અંબાજી જવા નીકળ્યા હતા. આમ પ્રથમ વખત ભીમસિંગ બાપુના આમંત્રણથી અંબાજી પહોંચેલા આ બ્રાહ્મણો તેમજ આગામી 5 વર્ષ સુધી પગપાળા અંબાજી જવાની માનતા રાખી, ત્યારબાદથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. આજ અંબાજીમાં નાના-મોટા 1600 જેટલા સંઘો દર વર્ષે ચાલતા જાય છે.
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