ગુજરાત એસટી નિગમમાં 2510 સહાયકની ભરતી જાહેર, OJAS પર ઓનલાઈન અરજી શરૂ
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ દ્વારા સહાયકની 2510 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, જેમાં OJAS વેબસાઇટ પર 7 સપ્ટેમ્બરથી 6 ઓક્ટોબર સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.
Published : September 16, 2026 at 7:36 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન એટલે કે જીએસઆરટીસી દ્વારા રાજ્યના યુવાનો માટે સરકારી નોકરી મેળવવાની એક મોટી અને ઉત્તમ તક જાહેર કરવામાં આવી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા સહાયક એટલે કે હેલ્પર પદ માટે કુલ 2510 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી અભિયાનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી એવા તમામ ઉમેદવારો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જેઓ ITI પાસ છે અને પ્રતિષ્ઠિત રાજ્ય સરકારના ઉપક્રમમાં જોડાઈને પોતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માંગે છે.
આ ભરતીની સમગ્ર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન રાખવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર OJAS વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in અથવા gsrtc.in દ્વારા પોતાની અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોની પસંદગી સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના આધારે કરવામાં આવશે, જેમાં શૈક્ષણિક લાયકાત અને એપ્રેન્ટિસશીપના અનુભવને પણ ખાસ વજન આપવામાં આવશે. આથી તમામ ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાતને ખૂબ જ ધ્યાનથી વાંચે અને તમામ પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી લે.
ભરતીની મુખ્ય વિગતો પર એક નજર
કેટેગરી વાઈઝ ખાલી જગ્યાઓની વિગત
જીએસઆરટીસી દ્વારા જાહેર કરાયેલી કુલ 2510 જગ્યાઓને વિવિધ કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવી છે. જેથી દરેક વર્ગના ઉમેદવારોને સમાન તક મળી રહે. તેની વિગતવાર માહિતી નીચેના ટેબલમાં આપવામાં આવી છે.
- બિન અનામત (General) પુરુષ: 573, મહિલા: 330, કુલ: 903
- આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS): પુરુષ: 175, મહિલા: 85, કુલ: 260
- સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC): પુરુષ: 442, મહિલા: 217, કુલ: 659
- અનુસૂચિત જાતિ (SC): પુરુષ: 114, મહિલા: 56, કુલ: 170
- અનુસૂચિત જનજાતિ (ST): પુરુષ: 280, મહિલા: 137, કુલ: 417
- માજી સૈનિકો (Ex-Serviceman): 502
- દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ (PH): 52
આમ કુલ મળીને 2510 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.
શૈક્ષણિક લાયકાત અને ઉંમર મર્યાદા શું હોવી જોઈએ?
આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવાર પાસે ચોક્કસ શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમે આ લાયકાત ધરાવો છો તો જ તમે અરજી કરી શકશો.
1. શૈક્ષણિક લાયકાત
ઉમેદવારે સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી નીચે દર્શાવેલા કોઈપણ એક ટ્રેડમાં ઓછામાં ઓછા એક વર્ષના સમયગાળાનો ITI કોર્સ પાસ કરેલો હોવો જોઈએ.
- મિકેનિક મોટર વ્હીકલ
- મિકેનિક ડીઝલ
- જનરલ મિકેનિક
- ફિટર
- ટર્નર
- ઇલેક્ટ્રિશિયન
- શીટ મેટલ વર્કર
- ઓટો મોબાઈલ બોડી રિપેરર
- વેલ્ડર
- વેલ્ડર કમ ફેબ્રિકેટર
- મશીનિસ્ટ
- સુથાર (Carpenter)
- ચિત્રકાર જનરલ (Painter General)
- ઓટો મોબાઈલ પેઈન્ટ રિપેરર
2. કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન
ઉમેદવાર પાસે કમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. તેના માટે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પુરાવો માન્ય ગણાશે.
- સરકાર માન્ય સંસ્થા કે યુનિવર્સિટીમાંથી મૂળભૂત કમ્પ્યુટર જ્ઞાનનું પ્રમાણપત્ર કે માર્કશીટ.
- કમ્પ્યુટર જ્ઞાનમાં ડિપ્લોમા, ડિગ્રી કે પ્રમાણપત્ર.
- ધોરણ 10 કે 12 માં વિષય તરીકે કમ્પ્યુટર ભણ્યા હોવા જોઈએ.
3. એપ્રેન્ટિસશીપ (વધારાના માર્ક્સ માટે)
જો ઉમેદવારે સંબંધિત ITI ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસશીપ પૂર્ણ કરી હોય અને તેની પાસે માન્ય NCVT પ્રમાણપત્ર અને માર્કશીટ હોય, તો તેને મેરિટમાં 10% વધારાનું વજન આપવામાં આવશે. આ એક મોટો ફાયદો છે.
ઉંમર મર્યાદા
બિન અનામત પુરુષ ઉમેદવારોની જન્મ તારીખ 06/10/1991 અને 06/10/2008 ની વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારના નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.
અરજી ફી કેટલી ભરવાની રહેશે?
આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ નોન-રિફંડેબલ ફી ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
- બિન અનામત (સામાન્ય) કેટેગરી માટે: રૂ. 300/- + GST
- અનામત કેટેગરી (મહિલા, SEBC, SC, ST, EWS, PH, માજી સૈનિકો) માટે: રૂ. 200/- + GST
- ફી ન ભરનાર ઉમેદવારની અરજી માન્ય ગણાશે નહીં.
પસંદગી પ્રક્રિયા, પરીક્ષા પેટર્ન અને અરજી કેવી રીતે કરવી?
આ ભરતીમાં નોકરી મેળવવા માટે ઉમેદવારોએ ત્રણ તબક્કામાંથી પસાર થવું પડશે. આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ પારદર્શક રીતે કરવામાં આવશે.
પસંદગી પ્રક્રિયાના તબક્કાઓ
પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ (100 માર્ક્સ, 2 કલાક)
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ
મહત્વપૂર્ણ તારીખો
|પ્રવૃત્તિ
|તારીખ
|ઓનલાઈન અરજી શરૂઆત તારીખ
|સપ્ટેમ્બર 07, 2026
|ઓનલાઈન અરજી સમાપ્તિ તારીખ
|ઓક્ટોબર 06, 2026 (23:59 કલાક)
|ફી ચુકવણી છેલ્લી તારીખ
|ઓક્ટોબર 08, 2026 (23:59 કલાક)
Important Links
|Official Notification / Notice PDF
|Download Here
|Apply Online
|Click Here
|Official Website (GSRTC)
|Click Here
આ ભરતી ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા લાખો યુવાનો માટે એક મોટી તક છે. 2510 જગ્યાઓની આ ભરતીમાં સ્પર્ધા વધુ રહેશે. વધુ માહિતી અને નવી અપડેટ્સ માટે GSRTCની સત્તાવાર વેબસાઇટ Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) ની મુલાકાત લેતા રહો.
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