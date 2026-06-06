સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક! GSRTCમાં કંડકટર અને ડ્રાઈવરની 8900થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર
GSRTCની મોટી ભરતી! 4569 ડ્રાઈવર અને 4318 કંડક્ટરની જગ્યાઓ પર આવેદનપત્ર મંગાવ્યા, માસિક 25 થી 26 હજાર ફિક્સ પગાર, જાણો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ.
Published : June 6, 2026 at 4:51 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા વર્ષ 2026 માટે મોટી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરના બેરોજગાર યુવાનો માટે આ ભરતી એક મહત્વપૂર્ણ તક માનવામાં આવી રહી છે. GSRTC દ્વારા ડ્રાઇવર અને કંડકટર એમ બે મુખ્ય કેડરમાં કુલ 8,917 જગ્યાઓ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવારો OJAS પોર્ટલ મારફતે અરજી કરી શકે છે.
નિગમ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી જાહેરાત મુજબ ડ્રાઇવરની 4,599 જગ્યાઓ અને કંડકટરની 4,318 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. બંને જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને પાંચ વર્ષ સુધી માસિક રૂ. 26,000 ફિક્સ પગાર પર કરાર આધારિત નિમણૂક આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ કામગીરી સંતોષકારક જણાશે તો નિયમિત સેવા માટે પણ તક મળી શકે છે.
ડ્રાઇવર ભરતીમાં 4,599 જગ્યાઓ
કંડકટર ભરતીમાં 4,318 જગ્યાઓ
અરજી પ્રક્રિયા અને મહત્વની તારીખો
OMR પરીક્ષાનું પેટર્ન
ડ્રાઇવર ભરતી માટે OMR પરીક્ષામાં કુલ 100 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. સામાન્ય જ્ઞાન, રોડ સેફ્ટી, ગુજરાતી વ્યાકરણ, અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ગણિત જેવા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષાનો સમય એક કલાક રહેશે.
કંડકટર ભરતીમાં પણ 100 પ્રશ્નોની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. દરેક પ્રશ્ન એક ગુણનો રહેશે. ખોટા જવાબ માટે 0.25 ગુણની નેગેટિવ માર્કિંગ રહેશે.
ડ્રાઇવર-કંડક્ટર માટે ભરતીમાં પસંદગી પ્રક્રિયા
પગાર અને સેવા શરતો
ડ્રાઇવર અને કંડકટર બંને કેડરમાં પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને પાંચ વર્ષ સુધી માસિક રૂ. 26,000 ફિક્સ પગાર આપવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન અન્ય ભથ્થા મળવાના નથી. પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ કામગીરી સંતોષકારક જણાશે તો નિયમિત પગાર ધોરણ મુજબ સેવા ચાલુ રાખવાની તક મળશે.
યુવાનો માટે મોટી તક
આ ભરતી ગુજરાતના યુવાનો માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે એક જ જાહેરાતમાં હજારો જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી સરકારી નોકરીની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે આ ભરતી આશાનું કિરણ બની છે.
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