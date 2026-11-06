GSRTCમાં મોટા પરિવર્તનનો દાવો: ગાંધીનગરથી 101 નવી બસોને લીલી ઝંડી, મહિલા કંડક્ટરોના હસ્તે કરાવી પૂજા
કાર્યક્રમ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક નવીન અભિગમ અપનાવી નવી બસોની પૂજા એસટી નિગમની મહિલા કંડક્ટરોના હસ્તે કરાવી હતી.
Published : November 6, 2026 at 5:36 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરના સેક્ટર-11 સ્થિત એસ.ટી બસ મથક ખાતે આજે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC)ની 101 નવી બસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી તેમજ રાજ્યકક્ષાના વાહનવ્યવહાર મંત્રી પ્રવિણ માળી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવી બસોના લોકાર્પણ સાથે એસટી નિગમના કાફલામાં વધુ આધુનિક બસોનો ઉમેરો થયો છે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક નવીન અભિગમ અપનાવી નવી બસોની પૂજા એસટી નિગમની મહિલા કંડક્ટરોના હસ્તે કરાવી હતી. સામાન્ય રીતે આવા કાર્યક્રમોમાં મંત્રીઓ કે અન્ય મહાનુભાવો દ્વારા પૂજા કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે મહિલા કર્મચારીઓને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હતું. બસોનું ફ્લેગ ઓફ કરવામાં આવે તે પહેલાં મહિલા કંડક્ટરોના હસ્તે બસોની પૂજા કરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ એસટી નિગમના કર્મચારીઓના હસ્તે લીલી ઝંડી અપાવી નવી બસોને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મહિલા કર્મચારીઓ અને એસટી સ્ટાફને આગળ રાખીને સાઇડમાં ઊભા રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રવિણ માળીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં GSRTCમાં મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વ હેઠળ ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એસ.ટી નિગમને વધુ આધુનિક અને સુવિધાયુક્ત બનાવવાની દિશામાં સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. મુસાફરોને વધુ સારી પરિવહન સુવિધા મળી રહે તે માટે નવીન બસો નિગમના કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવી રહી છે. આજે પણ 101 નવી બસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, GSRTCમાં માત્ર નવી બસોનો ઉમેરો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર નિગમની કામગીરી અને પરિવહન વ્યવસ્થામાં બદલાવ લાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આગામી સમયમાં નવી ઇલેક્ટ્રિક (EV) બસો પણ નિગમના કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવશે. તેના કારણે રાજ્યના જાહેર પરિવહન ક્ષેત્રમાં આધુનિક ટેક્નોલોજી અને પર્યાવરણને અનુકૂળ પરિવહન વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન મળશે.
આમ, ગાંધીનગરના સેક્ટર-11 એસટી બસ મથક ખાતેથી 101 નવી બસોના લોકાર્પણ સાથે GSRTCના આધુનિકીકરણની દિશામાં વધુ એક પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા મહિલા કંડક્ટરોના હસ્તે બસોની પૂજા કરાવવાના અભિગમની પણ કાર્યક્રમમાં વિશેષ નોંધ લેવાઈ હતી.
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