ETV Bharat / state

ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર: ભાવનગર જિલ્લાનું 86.06 ટકા પરીણામ, 2434 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો

જો કે બાળકોને પરીક્ષામાં કયા પેપરો વધુ મુશ્કેલ લાગ્યા આમ છતાં પણ A1 ગ્રેડ મેળવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. વિદ્યાર્થી, A1 ગ્રેડ મેળવનાર

ધોરણ 10નું પરિણામ જાહે
ધોરણ 10નું પરિણામ જાહે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : રાજ્યમાં ધોરણ 10ના પરિણામની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું પરિણામ કેટલાક બાળકોના ચહેરા ઉપર સ્મિતનું કારણ બન્યું છે. માતા-પિતાઓ પોતાના બાળકની સિદ્ધિને લઈને પણ ખુશ છે. ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં કેટલા A1 ગ્રેડ મેળવેલા વિદ્યાર્થીઓ છે. જો કે બાળકોને પરીક્ષામાં કયા પેપરો વધુ મુશ્કેલ લાગ્યા આમ છતાં પણ A1 ગ્રેડ મેળવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.

ભાવનગર જિલ્લાનું પરિણામ 86.06% જાહેર થયું છે. જો કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આંકડો જોઈએ તો વર્ષ 2024માં 84.61%, 2025માં 85.17% અને આ વર્ષે 86.06% એટલે કે દર વર્ષે એક એક ટકાનો વધારો પરિણામમાં થયો છે. હવે વર્ષ 2026ના આવેલા પરિણામમાં જોઈએ તો કુલ 30,109 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી 29,757 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, તેમાંથી A1 ગ્રેડ 2434 વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે A2 ગ્રેડ 4,573 વિદ્યાર્થીઓને અને B1 ગ્રેડ 5101 વિદ્યાર્થીઓને અને B2 ગ્રેડ 5,686 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આવ્યા છે.

ભાવનગર જિલ્લાનું 86.06 ટકા પરીણામ (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓના મતે અંગ્રેજીનું પેપર બહું અઘરુ

ભાવનગરની સરદારનગર ગુરુકુળ શાળાનું આવેલું પરિણામને લઈ બાળકો સાથે વાતચીત કરી હતી. A1 ગ્રેડ મેળવનાર કલ્પ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "મારે પર્સન્ટાઈલ 99.94 છે અને 98% આવ્યા છે. આમ તો બધા પેપર ખૂબ સરળ હતા. શાળાઓમાં એક પછી એક જે રાઉન્ડ લેવાયા હતા તેને પગલે પેપર સરળ લાગ્યા છે. સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ રાખ્યું હતું એટલે થોડા તેના પ્રશ્નો અઘરા હતા, સાથે ઇંગ્લીશનુ પેપર પણ થોડું ઘણુ અઘરું હતું."

ભાવનગર જિલ્લાનું 86.06 ટકા પરીણામ
ભાવનગર જિલ્લાનું 86.06 ટકા પરીણામ (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીની જીયા નાયતાએ જણાવ્યું હતું કે, "મારે 99.94 પર્સન્ટાઈલ આવ્યા છે અને 94% છે. શાળામાં રાઉન્ડ જે રીતે લેવામાં આવ્યા તેથી પરીક્ષા અઘરી લાગી નથી. નાની નાની સમસ્ચાઓનું પણ શાળાઓમાં નિરાકરણ થતું હતું. જો કે અંગ્રેજીનું પેપર થોડૂ અઘરુ હતું. તેમાં વિચારવું પડ્યું અને સમય પણ વધારે લાગ્યો હતો."

ભાવનગર જિલ્લાનું 86.06 ટકા પરીણામ
ભાવનગર જિલ્લાનું 86.06 ટકા પરીણામ (ETV Bharat Gujarat)

ઈંગ્લીશ મિડીયમના બાળકોની પણ સિદ્ધિ

સરદાનગર ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓમાં વિદ્યાર્થીની દક્ષા કુકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "મારે પર્સન્ટાઇલ 99.75 છે જ્યારે પર્સન્ટેજ 96% છે. શાળામાં જે રીતે પરીક્ષાઓના રાઉન્ડ લેવાયા બોર્ડના પેપરની જેમ અને કોર્સ પણ પૂરો થઈ ગયો હતો અને સરળતા પણ રહી હતી. જો કે અંગ્રેજીનું પેપર થોડુંક અઘરુ લાગ્યું."

વિદ્યાર્થીઓના મતે અંગ્રેજીનું પેપર બહું અઘરુ
વિદ્યાર્થીઓના મતે અંગ્રેજીનું પેપર બહું અઘરુ (ETV Bharat Gujarat)

ઇંગ્લીશ મીડીયમના ભવ્ય શાહે જણાવ્યું હતું કે, "મહેનત સારી રહી હતી. શિક્ષક અને હાર્ડવર્કથી શક્ય થઈ શક્યું છે. મોટાભાગના સરળ પ્રશ્નો હતા. ઇંગ્લીશ મીડીયમની શૈલી સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "મારે પર્સન્ટાઈલ 99.56 અને પર્સન્ટેજ 95.83 આવ્યા છે. અમારું હાર્ડવર્ક ખૂબ સારું રહ્યું છે. કોન્ફિડન્સથી વાત કરીએ તો મન મૂંઝાયું નથી પણ ઈંગ્લીશનું પેપર થોડું અઘરુ લાગ્યું હતું. અમારી તૈયારી હતી એટલે વાંધો આવ્યો નહીં."

આ પણ વાંચો...

  1. ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર: ગણિત અને ગુજરાતી વિષયનું પરિણામ નબળું આવ્યું
  2. ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપવા જઈ રહેલા વિદ્યાર્થીનું માર્ગ અકસ્માતમાં મોત

TAGGED:

GSEB CLASS 10 RESULTS
BHAVNAGAR GSEB RESULTS
BHAVNAGAR NEWS
SARDANAGAR GURUKUL BHAVNAGAR
GSEB RESULTS DECLARED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.