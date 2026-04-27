GSEB Result 2026: ધો.10-12 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ ક્યારે જાહેર થશે? ફોનથી આ રીતે ઘરે બેઠા જોઈ શકાશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 7:21 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ સામાપ્ત થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ આતુરતા પૂર્વક પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. રાજ્યના અંદાજે 15 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી. નોંધનીય છે કે, આ વર્ષો 26 ફેબ્રુઆરીથી બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થઈ હતી અને 16 માર્ચના રોજ સમાપ્ત થઈ હતી. હાલમાં બોર્ડ 2026ની પરીક્ષાના ડેટા અને માર્કશીટને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે જે બાદ પરિણામો જાહેર થશે.

ક્યારે આવી શકે બોર્ડનું પરિણામ

  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ મે 2026ના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાહેર થઈ શકે.
  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ મે 2026ના બીજા સપ્તાહમાં જાહેર થઈ શકે.
  • ધોરણ 10નું પરિણામ મે 2026ના બીજા અથવા ત્રીજા સપ્તાહમાં જાહેર થઈ શકે.

કેવી રીતે જોઈ શકાશે પરિણામ?

ધો.10-12 બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામ GSEBની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વોટ્સએપ પર પણ ઘરે બેઠા પરિણામ ચેક કરી શકો છો.

  • આ માટે GSEBના સત્તાવાર વોટ્સએપ નંબર 6357300971 પર તમારો 6 અંકનો સીટ નંબર ટાઈપ કરીને મેસેજ મોકલો.
  • આ બાદ થોડી જ વારમાં તમને બોર્ડ દ્વારા તમારા માર્ક્સ અને પરિણામના સ્ટેટ્સ સાથેનો મેસેજ મળશે.

બોર્ડની વેબસાઈટ પરથી પરિણામ જોવા માટે સૌથી પહેલા GSEBની વેબસાઈટ gseb.org પર જાઓ.

  • આ બાદ SSC અને HSC Result ની લિંક પર ક્લિક કરો.
  • આ બાદ તમારો સીટ નંબર દાખલ કરો.
  • એન્ટર આપ્યા બાદ તમારી સ્ક્રીન પર માર્કશીટ દેખાશે.

ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ “બેસ્ટ ઓફ 2” પદ્ધતિ અમલમાં રહેશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી કોઈ વિષયનું પરિણામ સુધારવા ઇચ્છે તો જુલાઈ માસમાં પુનઃ પરીક્ષા આપવામાં આવશે. આ પુનઃ પરીક્ષા ‘ટ્રાયલ’ તરીકે ગણાશે નહીં અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાનું પરિણામ સુધારવાની સંપૂર્ણ તક મળશે.

