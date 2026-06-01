ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પૂરક પરીક્ષાની તારીખો જાહેર, 11થી 20 જૂન 2026 દરમિયાન યોજાશે પરીક્ષા
ધોરણ 10-12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 11 જૂન 2026થી 20 જૂન 2026 દરમિયાન પૂરક પરીક્ષા યોજા, પૂરક પરીક્ષા માટે શિક્ષકોની નિમણૂકના પત્ર પણ ઑનલાઇન મોકલાયા.
Published : June 1, 2026 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ : ધોરણ 10 અને 12ની મુખ્ય પરીક્ષાના પરિણામમાં પાસ થવામાં સહેજ રહી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. બોર્ડે જૂન મહિનામાં પૂરક પરીક્ષા યોજવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પરીક્ષા 11 જૂન 2026થી 20 જૂન 2026 સુધી લેવામાં આવશે.
કોને આપી શકશે પૂરક પરીક્ષા?
આ પૂરક પરીક્ષા નીચે મુજબના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે રાખવામાં આવી છે:
- ધોરણ-10 અને સંસ્કૃત પ્રથમા
- ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ
- ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહ
- ધોરણ-12 ઉ.ઉ. બુનિયાદી પ્રવાહ
- ધોરણ-12 વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ
- ધોરણ-12 સંસ્કૃત મધ્યમા
બોર્ડના જણાવ્યા મુજબ, માર્ચમાં લેવાયેલી મુખ્ય પરીક્ષા પછી જે વિદ્યાર્થીઓ એક કે બે વિષયમાં નાપાસ થયા છે, તેઓ આ પૂરક પરીક્ષા દ્વારા પોતાનું આખું વર્ષ બગડતું બચાવી શકશે.
હોલટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની સરળ પ્રક્રિયા & વેબસાઇટ
પરીક્ષા આપવા માટે હોલટિકિટ (પ્રવેશપત્ર) ખૂબ જ જરૂરી છે. બોર્ડે હોલટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની સરળ પ્રક્રિયા જાહેર કરી છે.
હોલટિકિટ મળ્યા બાદ શું કરવું?
હોલટિકિટ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ શાળાએ નીચેની કાર્યવાહી ફરજિયાત કરવાની છે:
વિસંગતતા હોય તો શું કરવું?
જો વિદ્યાર્થીના આવેદનપત્ર અને હોલટિકિટમાં દર્શાવેલ વિષયોમાં કોઈ ભૂલ કે ગેરમેળ જણાય, તો ત્રણ દિવસની અંદર બોર્ડની ગાંધીનગર કચેરીમાં સંબંધિત પુરાવા સાથે રૂબરૂ સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
શિક્ષકોની નિમણૂક પણ ઑનલાઇન
પૂરક પરીક્ષાના પરીક્ષણ કાર્ય માટે શિક્ષકોના નિમણૂકપત્ર (Assessment Order) પણ ઑનલાઇન મોકલવામાં આવ્યા છે. શાળાઓએ તે ડાઉનલોડ કરી, જરૂરી વિગતો ભરી, નિયત શિક્ષકોને આપવાના છે. શિક્ષકો પાસે નિમણૂકપત્ર મળ્યાની સહી લઈ, શાળામાં તેની નકલ સાચવી રાખવાની રહેશે.
શિક્ષણ બોર્ડની અપીલ
ગુજરાટ બોર્ડે તમામ સંબંધિત શાળાઓ, આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી કરી છે કે સમયમર્યાદામાં જરૂરી તમામ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવે. કોઈપણ પ્રકારની ઢીલ કે અવગણના પરીક્ષાર્થીઓને તકલીફમાં મૂકી શકે છે.
આમ, ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂરક પરીક્ષા સુવર્ણ તક સમાન છે. બોર્ડની સૂચનાઓનું પાલન કરી, સમયસર હોલટિકિટ મેળવી, તૈયારી સાથે પરીક્ષામાં હાજર રહેવું.
