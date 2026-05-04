વલસાડ: પાનનો ગલ્લો ચલાવે છે પિતા, પુત્રએ ધોરણ 12માં 92.57 પરસેન્ટાઇલ મેળવી બન્યો ટોપર

ઉત્તર પ્રદેશના દરભંગાથી રોજીરોટી માટે વાપી આવેલા પરિવારના દીપુએ આર્થિક તંગી વચ્ચે પણ અભ્યાસને ન છોડ્યો, 92.57% સાથે શાળામાં ટોપર બન્યો.

Published : May 4, 2026 at 8:40 PM IST

વલસાડ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા જાહેર થયેલા ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામમાં વલસાડ જિલ્લાના વાપી વિસ્તારની એક સફળતા ચર્ચાનો વિષય બની છે. વિજ્ઞાન પ્રવાહનું જિલ્લા પરિણામ 74.51 ટકા રહ્યું, જ્યારે વાપી કેન્દ્રના સામાન્ય પ્રવાહનું 93.43 ટકા પરિણામ નોંધાયું. આ પરિણામો વચ્ચે ડુંગરા પીર મોરા વિસ્તારમાં રહેતા અને શહેરની આર જી એસ હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા દીપુ મહતો નામના વિદ્યાર્થીએ 92.57 ટકા મેળવી પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરીને સાબિત કર્યું કે પરિસ્થિતિ ગમે તેટલી કઠિન હોય, મહેનત આગળ કોઈ અવરોધ ટકી શકતો નથી.

દીપુનો પરિવાર મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના દરભંગા જિલ્લાનો વતની છે અને રોજીરોટી માટે વર્ષો પહેલા વાપીમાં સ્થળાંતર કરી આવેલો છે. તેના પિતા દિનેશભાઈ મહતો એક નાનકડી પાનની ટપરી ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ઘરની નબળી આર્થિક સ્થિતિને કારણે દીપુએ એક સમયે વિજ્ઞાન પ્રવાહનો અભ્યાસ છોડી સામાન્ય પ્રવાહમાં કોમર્સ વિષય સાથે અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો કઠિન નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણય સહેલો ન હતો, પણ આર્થિક તંગી અને ઘરની જવાબદારીઓ વચ્ચે તેણે પોતાના લક્ષ્યને સાધવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી.

પરિસ્થિતિને અભિશાપ ન ગણતા દીપુએ દિવસ દરમિયાન પિતાની ટપરી અને ઘરની જવાબદારીઓ સંભાળી અને રાત્રે અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. રાતના ત્રણ વાગ્યા સુધી જાગીને તેણે અભ્યાસ કરવાનું નિયમિત રાખ્યું. સમયનો બગાડ ટાળવા તેણે પોતાના મોબાઈલમાંથી તમામ સોશિયલ મીડિયા એપ્લીકેશન્સ કાઢી નાંખી. દીપુના મતે, “સિદ્ધિ તેને જ મળે છે, જે પરસેવે ન્હાય.” શાળાના શિક્ષકો, આચાર્ય અને પરિવારના સતત માર્ગદર્શનને તેણે આ સફળતાનો અડધો હિસ્સો ગણાવ્યો.

પરિણામ જાહેર થાય તે દિવસે પિતા બહારગામ હોવાથી દીપુએ તેમને વિડીયો કોલ દ્વારા પોતાની સિદ્ધિની ખબર આપી. 92.57 ટકાનો આંક સાંભળતા જ દિનેશભાઈની આંખો ખુશીથી ભરાઈ આવી. એક પિતાના દિલમાં ઉછળતા ગર્વની લાગણીએ એ પળને ભાવુક બનાવી દીધી. પરિવારે ટપરી પર જ એકત્ર થઈ મીઠાઈ વહેંચી ઉજવણી કરી.

દીપુની માતાએ ખુમારી સાથે જણાવ્યું કે, “મારે મજૂરી કરવી પડે તો પણ ચાલશે, પરંતુ દીકરાના અભ્યાસ અને ભવિષ્યને ક્યારેય અટકવા નહીં દઉં.” તેમના આ શબ્દો સમગ્ર પરિવારના અડગ સંકલ્પને દર્શાવે છે. દીપુ હવે આગામી સમયમાં એમબીએ કરવા માંગે છે, અને તેના શિક્ષકો તથા કુટુંબીજનોએ તેના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે પૂરો સાથ આપવાની ખાતરી આપી છે. વાપીની આ સફળતા માત્ર એક વિદ્યાર્થીનો વિજય નથી, પરંતુ ગરીબી અને સંઘર્ષ સામે લડતા દરેક યુવાન માટે પ્રેરણારૂપ બની રહેશે.

