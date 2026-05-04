ધોરણ 12નાં પરિણામ: માતા-પિતા વિહોણી સુહાના કાકાના સહારે કોમર્સમાં 92% લાવી

ગુજરાત બોર્ડના 12મા ધોરણનાં પરિણામ જાહેર, સાયન્સ-કોમર્સ-સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓએ સંઘર્ષ અને સપનાંની કરી વાત.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા આજે ધોરણ 12 (સામાન્ય પ્રવાહ, વિજ્ઞાન અને વાણિજ્ય)નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. પરિણામ જાહેર થતાં જ અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓમાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ અને પોતાની મહેનત, સંઘર્ષ અને સપનાઓની વાતો કરી.

વિદ્યાર્થીની અન્સારી કૌસર બાનો મોહમ્મદ જાવેદે જણાવ્યું કે, “મને 12 કોમર્સમાં 94% મળ્યા છે. હું CA બનવા માગું છું. મારા પિતા મજૂરી કામ કરે છે, પણ સખત મહેનત કરીને આ પરિણામ મેળવ્યું છે એટલે હું ખૂબ ખુશ છું.”

વિદ્યાર્થીની પ્રિયાંશી કોસ્ટીએ જણાવ્યું કે, “હું સ્વામિનારાયણ ગાદી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, મણિનગરમાં ભણું છું. મને સાયન્સ B સ્ટ્રીમમાં 80 ટકા આવ્યા છે. દિવસ-રાત મહેનત કરી હતી. હવે MBBS કરી ડોક્ટર બનવા માગું છું.”

ઓઢવની રહેવાસી સુહાની પ્રજાપતિએ 93% સાથે ઉત્તીર્ણ થયાની ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, “દરરોજ 8 થી 10 કલાક મહેનત કરતી હતી. મારા પિતા કડિયાકામ કરે છે. પરિસ્થિતિ સારી ન હતી તોય તેમણે ક્યારેય ભણવામાં રૂપિયાની ખોટ ન પડવા દીધી. હવે હું CMA કરવા માગું છું.”

વિદ્યાર્થીની ઈશા જીતુભાઈ શાહે 92% સાથે કોમર્સ પાસ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું, “મારા પિતા બિઝનેસમેન અને મમ્મી હાઉસવાઈફ છે. આગળ સર્ટિફાઇડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટનો કોર્સ કરવાની ઇચ્છા છે.” નિર્માણ હાઇસ્કૂલના વિદ્યાર્થી સોમ્ય શાહે કોમર્સમાં 94% અને 99 પર્સન્ટાઈલ મેળવી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. “આગળ ઇન્ટિગ્રેટેડ MBA કરવાનું લક્ષ્ય છે,” એમ તેમણે ઉમેર્યું.

આ પરિણામો વચ્ચે બેરલ માર્કેટ, બહેરામપુરા ખાતે રહેતી સુહાના પરવીન શેખની કહાણી સૌને ભાવુક કરી ગઈ. સુહાનાના માતા-પિતા બંને નથી. પિતાનું 16 વર્ષ પહેલાં અવસાન થયું, જ્યારે તે માત્ર એક વર્ષની હતી. માતાએ બીજા લગ્ન કરી લીધા. ત્યારબાદથી સુહાના તેના કાકા મોહમ્મદ અઝીમ પાસે રહે છે. કાકા સિલાઈનું કામ કરી તેનો ભરણપોષણ અને ભણતરનો ખર્ચ ઉપાડે છે. આજે કોમર્સમાં 92% આવતા સુહાનાએ લાગણીસભર અવાજે કહ્યું, “દરરોજ 10 કલાક ભણતી હતી. મારા મા-બાપ નથી, પણ કાકાએ મને દીકરીની જેમ સાચવી. આજે તેમની સાથે હું પણ ખૂબ ખુશ છું. પપ્પાની ખૂબ યાદ આવે છે, તેઓ હોત તો ખુશ થાત.”

સુહાનાના કાકા મોહમ્મદ અઝીમે કહ્યું, “સુહાના એક વર્ષની હતી ત્યારથી મારી પાસે છે. ભલે માતા-પિતા નથી, પણ કાકા તરીકે પિતા બનીને તેની સંભાળ રાખું છું. આજે ખૂબ સારું પરિણામ આવ્યું, ઘરમાં ખુશીનો માહોલ છે. તે જે બનવા માગે છે, તેમાં અમારો પૂરો સપોર્ટ રહેશે.”

