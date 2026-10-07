સરકાર ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરે, તે પૂર્વે જ જૂનાગઢ APMC માં મગફળીનું વેચાણ શરૂ
આજે જૂનાગઢ APMCમાં ખેડૂતો દ્વારા મગફળીનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ખેડૂતોને એક મણ મગફળીના 1250 રૂપિયા જેટલો મહત્તમ બજાર ભાવ પ્રાપ્ત થયો.
Published : October 7, 2026 at 3:01 PM IST
જૂનાગઢ: ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ થાય તે પૂર્વે જ જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જિલ્લાના ખેડૂતો મગફળી વેચવા આવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે આ વર્ષે ચોમાસુ નબળું હોવાને કારણે તેમજ મગફળીનું ઉત્પાદન મર્યાદિત થવાની શક્યતાને પગલે ખેડૂતો દ્વારા ચોમાસુ પાકો માટે ધિરાણ લીધેલું છે. તેને ભરપાઈ કરવા માટે સરકાર દ્વારા મગફળીની ખરીદી શરૂ થાય તે પૂર્વે જ મગફળી વેચવા માટે આવી રહ્યા છે.
નવરાત્રી પહેલા જ મગફળીનું વેચાણ શરૂ
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં ચાલુ વર્ષની નવી મગફળી વેચાણ માટે ધીમે ધીમે આવી રહી છે. આ વખતે ચોમાસું નબળું હોવાને કારણે જે ખેડૂતો અવકાશી ખેતી પર આધારિત હતા આવા ખેડૂતો મગફળીના ઉત્પાદનને લઈને ખૂબ જ ચિંતિત બની રહ્યા છે. વરસાદ ઓછો પડતા મગફળીનું ઉત્પાદન પણ ઘટ્યું છે તેને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી ની શરૂઆત થાય તે પહેલા જ જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની ખુલ્લી બજારમાં મગફળી વેચવા માટે દરરોજ આવી રહ્યા છે.
ચોમાસું નબળું હોવાને કારણે ઉતારો ઓછો આવવાથી તેમજ ચોમાસુ પાકો માટે ખેડૂતોએ બિયારણ ખાતર અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ માટે જે ધિરાણ લીધેલું છે તે ધિરાણને ભરપાઈ કરવા માટે પણ સરકારની ખરીદીની રાહ જોયા વગર ખુલ્લી બજારમાં મગફળી વહેંચી રહ્યા છે.
1250 સુધીના મહત્તમ બજાર ભાવો
આજે જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની ખુલ્લી બજારમાં ખેડૂતો દ્વારા મગફળીનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ખેડૂતોને એક મણ મગફળીના 1250 રૂપિયા જેટલો મહત્તમ બજાર ભાવ પ્રાપ્ત થયા હતા આ બજાર ભાવ ખેડૂતોને મગફળીના ઉત્પાદનની સરખામણી એ 300 થી 400 રૂપિયા ઓછો લાગી રહ્યો છે.
આ વર્ષે ઓછા વરસાદને કારણે એક વીઘામાં ખેડૂતોને 10 મણની આસપાસ મગફળીનું ઉત્પાદન થવાની સંભાવનાઓ રહેલી હતી. ચોમાસાની ઋતુમાં જ્યારે મગફળીનુ વાવેતર કર્યું હતું ત્યારે ખેડૂતોએ એક વિઘામાં 15 મણની આસપાસ મગફળીનું ઉત્પાદન આવશે તેવો અંદાજ લગાવ્યો હતો જેથી એક વિઘામાં પાંચ મણ મગફળીનું ઓછું ઉત્પાદન થયું છે.
બીજી તરફ એક વીઘામાં 10થી 12 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ પણ ખેડૂતોને આ વર્ષે થયો છે ત્યારે એક મણના 1500થી 1700 રૂપિયા ખેડૂતોને ખુલ્લી બજારમાં પ્રાપ્ત થાય તો મગફળીના ઉત્પાદન પછી થોડા ઘણા રૂપિયાનો ફાયદો થઈ શકે. પરંતુ, આજે ખુલ્લી બજારમાં પણ ખેડૂતોને અપેક્ષાકૃત પોષણક્ષમ ભાવો મળતા નથી પરંતુ ખેડૂતોએ લીધેલા ધિરાણને ચૂકતે કરવા માટે ખેડૂતો નવી મગફળીને વેચાણ માટે ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં લાવી રહ્યા છે.
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