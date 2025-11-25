ETV Bharat / state

ધોરાજીમાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર બંધ, ખેડૂતો રોષે ભરાયા

રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્દ્ર બંધ હોવાથી અસંખ્ય ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.

ધોરાજીમાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્દ્ર બંધ હોવાથી અસંખ્ય ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા
ધોરાજીમાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્દ્ર બંધ હોવાથી અસંખ્ય ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 6:52 PM IST

રાજકોટ: ધોરાજીમાં ગઈકાલે એટલે કે 24 નવેમ્બરે મગફળીના ટેકાના ભાવે ચાલતા કેન્દ્ર અતુલ સોલવન્ટ અને ધોરાજીના જામકંડોરણા રોડ પર આવેલા વેર હાઉસ પર અધિકારી દ્વારા મગફળી ભરેલા પાંચ જેટલા ટ્રકની મગફળી રીજેક્ટ કરી દેવામા આવતા ખેડૂતોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. આ ઘટનાને લઈને ખેડૂતો અને ખેડૂત અગ્રણીઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના તમામ કેન્દ્ર ખુલા છે, ફક્ત ધોરાજીમાં ટેકાના ભાવે ખરીદી કેન્દ્ર જ બંધ હોવાથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે કે ગ્રેડર એજન્સીના અધિકારી છે તેમની મનમાની ક્યાંકને ક્યાંક પૈસા પડાવાનો કારસો છે.

ધોરાજીમાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર બંધ થતાં ખેડૂતો મુકાયા ચિંતામાં (Etv Bharat Gujarat)

ખરીદી કેન્દ્ર ઉપરથી જે મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, તે સારી ક્વોલિટીની ખરીદી કરવામાં આવે છે, પણ વેર હાઉસનાં ગોડાઉનમાં જાય છે ત્યાં આ મગફળીનો જથ્થો ભરેલી ગાડીને રીજેકટ કરવામાં આવે છે તેવો ખેડૂતો અને ખેડૂત આગેવાનોનો આક્ષેપ કર્યો છે.

ધોરાજીમાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર બંધ
ધોરાજીમાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર બંધ (Etv Bharat Gujarat)

આ બાબતે વેર હાઉસના અધિકારી એવું જણાવી રહ્યા છે કે, જે ખેડૂતોની મગફળી ટેકાનાં ભાવે ખરીદી કેન્દ્ર છે તેનું કારણ અમે નથી અહીં મગફળીની ગાડીઓ અહીં ઉતરી રહી છે અને વાત રહી મગફળીની ખેડૂતોની મગફળીની તો જે ગ્રેડ અને નિયમ મુજબ રીજેકટ થતી હોય છે, અને પૈસા પડાવાની વાત તો અમારે ખેડૂતો સાથે કોઈ વ્યવહાર નથી ત્યાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે એજન્સી કામ કરી રહી છે, તેવું અધિકરીએ જણાવ્યું હતું.

ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોમાં રોષ
ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

હાલ ખેડૂત મંડળી અને મગફળી ટેકાનાં ભાવે ખરીદી કેન્દ્ર અને વેર હાઉસ અધિકારી આમને સામને આવ્યા છે, ત્યારે જોવાનું એ રહ્યું કે ખેડૂતોએ કરવામાં આવેલા આક્ષેપો કે પછી વેર હાઉસ અધિકારીએ આપેલા જવાબને લઈને યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે ત્યારબાદ જ સાચી હકીકતની ખબર પડશે,કે હકિકત શું છે ? પણ હાલ તો ટેકાના ભાવે મગફળીનું ખરીદી કેન્દ્ર બંધ હોવાથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

