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ઓછા વરસાદ છતાં ગત વર્ષ જેટલું જ રહેશે મગફળીનું ઉત્પાદન; રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્રનું અનુમાન

ગત વર્ષે ગુજરાતમાં 50 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં મગફળીનું વાવેતર થયું હતું આ વર્ષે પણ તેની સમકક્ષ વાવેતર થયું છે.

ગત વર્ષની સરખામણીએ મગફળીના ઉત્પાદનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે નહીં થાય
ગત વર્ષની સરખામણીએ મગફળીના ઉત્પાદનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે નહીં થાય (Etv Bharat Guajrat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 3:44 PM IST

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જૂનાગઢ: આ વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું તેમ છતાં ગુજરાતમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ મગફળીના ઉત્પાદનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે નહીં આવું અનુમાન ભારતીય મગફળી અનુસંધાન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર ડો.એસ.કે બેરા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

આ વર્ષે ઓછો વરસાદ અને અલનીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં 90 થી 95 ટકા મગફળીનું ઉત્પાદન થાય તેવી સંભાવનાઓ પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. તમામ વિપરીત પરિસ્થિતિની વચ્ચે મગફળીનું ઉત્પાદન યથાવત રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જુનાગઢ દ્વારા ગુજરાતમાં આ વર્ષે ઓછો વરસાદ અને અલનીનોની વિપરીત અસરોની વચ્ચે પણ મગફળીનું ઉત્પાદન ગત વર્ષ જેટલું જ જોવા મળી શકે છે. રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર ડો.એસ કે બેરા દ્વારા આ પ્રકારનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ વર્ષે ગુજરાતમાં પાછલા બે દશકાનો સૌથી ઓછો વરસાદ અને તેમાં પણ વાતાવરણની પ્રતિકૂળતા એટલે કે અલનીનોની વ્યાપક અસર હોવા છતાં પણ ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે મગફળીના ઉત્પાદનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય તેવી સંભાવનાઓને પાયાથી નકારવામાં આવી છે. આ વર્ષે ખૂબ ઓછો વરસાદ હોવા છતાં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં ગત વર્ષની તુલનામાં સમાન રીતે મગફળીનું ઉત્પાદન થાય તેવી શક્યતા ડો.એસ કે બેરા એ વ્યક્ત કરી છે.

આ વર્ષે મગફળીના ઉત્પાદનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય તેવી સંભાવનાઓને પાયાથી નકારવામાં આવી (Etv Bharat Guajrat)

ગત વર્ષે ગુજરાતમાં 50 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં મગફળીનું વાવેતર થયું હતું આ વર્ષે પણ તેની સમકક્ષ વાવેતર થયું છે. આ વર્ષે સમગ્ર ગુજરાત માં 90 થી 95 ટકા મગફળી નું ઉત્પાદન થશે તેવો અંદાજ પણ રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે.

સંશોધન કેન્દ્રના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ખેડૂતોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા.
સંશોધન કેન્દ્રના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ખેડૂતોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા. (Etv Bharat Guajrat)

ફ્રી બિયારણ અને ખેડૂતો ને જાગૃત કરાયા
રાષ્ટ્રીય મગફળી અનુસંધાન કેન્દ્રના 48 માં સ્થાપના દિવસે જુનાગઢ અમરેલી રાજકોટ જામનગર અને પોરબંદર સહિત આસપાસના જિલ્લાઓમાંથી અંદાજિત 500 કરતાં વધારે મહિલા અને પુરુષ ખેડૂતોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ તમામ ખેડૂતો રાષ્ટ્રીય મગફળી અનુસંધાન કેન્દ્રના નિર્દેશ અને તેમના સંશોધન નીચે મગફળીનું વાવેતર કરી રહ્યા છે જેને સંસ્થા દ્વારા દર વર્ષે ફ્રી બિયારણ આપવાની સાથે મગફળીનું ઉત્પાદન કઈ રીતે વધારી શકાય પર્યાવરણની પ્રતિકૂળતાની સામે સારું ઉત્પાદન અને ખેતીની ઉપજ કઈ રીતે સક્ષમ કરી શકાય તેને લઈને પણ સંશોધન કેન્દ્રના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ખેડૂતોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા.

ડૉ. એસ. કે. બેરા, ડાયરેક્ટર, રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર
ડૉ. એસ. કે. બેરા, ડાયરેક્ટર, રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ઉત્પાદિત બિયારણોનો સારો પ્રતિભાવ રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવેલા બિયારણ ગિરનાર ચાર અને પાંચનો ખેડૂતો ખૂબ સારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને તેમનો પ્રતિભાવ પણ આપી રહ્યા છે અન્ય મગફળીના બિયારણોની સરખામણીમાં ગિરનાર ચાર અને પાંચ માં ઓલિક એસિડ નું પ્રમાણ 80 % હોય છે જે સામાન્ય મગફળીમાં 50 થી 55 % સુધી જોવા મળે છે. શરીરની તંદુરસ્તી અને હૃદય જેવા આંતરિક અંગોને મજબૂતાઈ આપવા માટે કુદરતી રીતે મગફળીમાં મળતું ઓલીક એસિડ પોષક તત્વ માનવામાં આવે છે. ગિરનાર ચાર અને પાંચની ખેતી કરનાર ખેડૂતો પણ પ્રતિ વિઘાએ 35 થી 40 મણ ઉત્પાદન મેળવતા થયા છે. સાથે સાથે ગિરનાર ચાર અને પાંચનો ચારો દુધાળા પશુઓ માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી બને છે. ગીરનાર ચાર અને પાંચ મગફળીમાં ઓલીક એસિડ નું પ્રમાણ 80% સુધી હોવાથી તેને એક વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમય સુધી સરળતાથી સાચવી શકાય છે. સાથે સાથે તેના તેલમાં ટ્રાન્સફેટનું પ્રમાણ પણ એકદમ નહીવત હોય છે જેથી તે માનવ આરોગ્ય માટે પણ ખૂબ જ ઉત્તમ માનવામાં આવ્યું છે.

રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર
રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

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