જામનગરમાં વરસાદ ખેંચાતા મગફળીનો પાક નિષ્ફળ, ધ્રોલના ખેડૂતે ખેતરમાં રોટાવેટર ફેરવ્યું
વરસાદ ખેંચાતા અને સિંચાઇના પાણીની ભારે અછત સર્જાતા પાક સુકાઇ રહ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને તૈયાર થયેલા પાક પર રોટાવેટર ફેરવી દેવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : August 26, 2026 at 6:03 PM IST
જામનગર: જામનગરમાં ચાલુ વર્ષે પૂરતો વરસાદ ન થવાના કારણે ખેડૂતોની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની ગઇ છે. વરસાદ ખેંચાતા અને સિંચાઇના પાણીની ભારે અછત સર્જાતા પાક સુકાઇ રહ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પોતાના તૈયાર થયેલા પાક પર ટ્રેક્ટર અને રોટાવેટર ફેરવી દેવાનો વારો આવ્યો છે.
25 વીઘાની મગફળી નિષ્ફળ જતાં રોટાવેટર ફેરવ્યું
ધ્રોલ તાલુકાના ખીજડીયા (કાનગઢ) ગામના ખેડૂતે પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, તેમણે ચાલુ સીઝનમાં 25 વીઘા જમીનમાં મગફળીનું વાવેતર કર્યું હતું. જોકે, યોગ્ય સમયે વરસાદ ન થવાના કારણે અને પાણી સુકાઈ જવાને લીધે આખો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. પાક બળવા લાગતા આખરે ભારે હૈયે તેમણે 25 વીઘાના મગફળીના ખેતરમાં રોટાવેટર ફેરવી દેવાની ફરજ પડી છે.
15થી 20 હજાર પ્રતિ વીઘે નુકસાન
ખેડૂતે પોતાના આર્થિક બોજ અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરી મળીને પ્રતિ વીઘે રૂ. 15,000થી 20,000નું સીધું નુકસાન થયું છે. આટલી મોટી રકમનું રોકાણ કર્યા બાદ પણ હાથમાં કશું ન આવતાં ખેડૂત પરિવાર ભારે આર્થિક સંકટમાં મુકાઈ ગયો છે. હાલમાં ખેતરમાં માત્ર 1થી2 કલાક જ પાણી ઉપલબ્ધ છે, જે માંડ પશુપાલન અને દૈનિક જરૂરિયાતો માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ છે.
"વીજળી છે પણ પાણી નથી"-ખેડૂતોનો રોષ
સરકાર અને રાજકીય નેતાઓ દ્વારા ખેડૂતોને 10 કલાક વીજળી આપવાના કરાતા દાવાઓ સામે ખેડૂતે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર કે જીતુ વાઘાણી ગમે તેટલા દાવા કરે કે 10 કલાક વીજળી આપીએ છીએ, પણ જ્યારે બોર કે કુવામાં પાણી જ નથી, તો 10 કલાક કે 24 કલાક વીજળીનો અમારે શું ઉપયોગ? પાણી વગર વીજળી ખેડૂતો માટે નકામી છે."
જામનગરને અછતગ્રસ્ત/દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા માંગ
ખેડૂતોએ સરકાર પાસે માંગણી કરી છે કે જામનગર જિલ્લામાં વરસાદની તીવ્ર અછત હોવાથી સમગ્ર જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત, પીડિત ખેડૂતોને આર્થિક મદદ અને વળતર (સહાય) આપવાની પણ અપીલ કરવામાં આવી છે જેથી ખેડૂતો અને પશુપાલકો પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી શકે.
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