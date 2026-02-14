ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ: આઝાદીના 78 વર્ષે પણ બનાસકાંઠાના આ ગામમાં નથી પહોંચ્યો 'વિકાસ', અંધકારમય જીવન જીવવા મજબૂર લોકો
આઝાદીના દાયકાઓ બાદ પણ આ ગામમાં લાઈટ પાણી કે પાકો રસ્તો નથી, જાણો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
Published : February 14, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 4:31 PM IST
બનાસકાંઠા : આપણે 21મી સદીમાં જીવતા હોય અને આપણને ક્યાંય એવું લાગે કે આજેય ગામની મહિલાઓને ગરગડી વડે કૂવામાંથી પાણી ખેંચીને પીવું પડે છે, એટલું જ નહીં બાળકોને દીવડાના અજવાળે ભણવું પડે છે અને પાંચ કિલોમીટર ભણવા માટે ચાલીને જવું પડે, પરંતુ ભલે આપણે એક વિષય સદીમાં જીવતા હોય, પરંતુ એક એવું બનાસકાંઠાનું ગામ છે. જે ગામના લોકો આજેય જૂની સદીઓમાં જીવવા માટે મજબૂર છે, કારણ કે અહીંયા વિકાસ પહોંચ્યો જ નથી.
વડગામ તાલુકાના જલોત્રા ગ્રામ પંચાયતને જોડતું કરમાવદ ગામ, જ્યાં આઝાદીના 75 વર્ષથી વધુ સમય બાદ પણ વિકાસ પહોંચ્યો નથી. ગામના લોકો આજે પણ મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત જીવન જીવી રહ્યા છે. ન લાઈટ, ન પાણી, ન રોડ-રસ્તા, ન શાળા કે આંગણવાડી અને સૌથી ચોંકાવનારી બાબત તો એ છે કે અહીં મોબાઈલ નેટવર્ક પણ ઉપલબ્ધ નથી. વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે કરમાવત ગામની હકીકત કંઈક જુદી જ કહાની કહે છે.
અહીંના લોકોની વેદના જાણવા ETV Bharat ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચ્યું. જ્યારે અહીંયા અમે પહોંચ્યા તો જોવા મળ્યું કે ગામમાં પ્રવેશતા જ જાણે વિકાસ થંભી ગયો છે. કાચા રસ્તાઓ, ચોમાસામાં કાદવ અને ઉનાળામાં જાણે ઊડતી ધૂળ ગ્રામજનોના નસીબના તંત્રના પાપે લખાઈ છે. ગામલોકોને અવરજવરમાં પણ મુશ્કેલ બની જાય તેવા ઉબડખાબડ કાચા રસ્તા જોવા મળ્યા. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે વર્ષોથી રોડ બનાવવા માટે રજૂઆતો કરી છતાં આજદિન સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. ગામમાં વીજળીની કોઈ વ્યવસ્થા નથી.
"અમે કરમાવદ ગામે રહીએ છીએ. લગભગ 1970થી અમે અહીંયા રહીએ છીએ અને 1971થી કેસો પણ મુકેલા છે. અમારી ગ્રામ પંચાયત જલોત્રા લાગે છે. અમારે હજુ સુધી પાણી કે નળનું કંઈ થયું નથી. અમારા ગામમાં જૂનો કૂવો છે ત્યાં વર્ષોથી પરંપરાગત અહીંયાથી ગામની મહિલાઓ પાણી ભરે છે, પરંતુ ઉનાળામાં કૂવામાં પાણી રહેતું નથી, એટલે પાણી માટે અમારે વલખા મારવા પડે છે. અમે ત્રણથી ચાર કિલોમીટર દૂર દૂર કુવા ઉપરથી પાણી ભરીને લાવીને પીએ છીએ. અમારી માંગ છે કે અમને પાણી, લાઈટ મળે જેથી કરીને અમે જીવન સારી રીતે જીવી શકીએ." - મણાભાઈ, સ્થાનિક
આ આખું ગામ સાંજે 6 વાગ્યા પછી અંધકારમાં ડૂબી જાય છે, કારણ કે આ ગામમાં આજદિન સુધી વીજળી જ પહોંચી નથી. સરકાર ભલે નળથી જળ યોજના હેઠળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરીને છેવાડાના ગામ સુધી ઘરે ઘર નળ પહોંચાડવાની વાતો કરતી હોય, પરંતુ આ ગામમાં પીવાના પાણી માટે પણ ગ્રામજનોને દૂર દૂર સુધી ભટકવું પડે છે. ગામમાં બોર કે નળ જેવી કોઈ જ સુવિધા નથી. ગામથી દૂર એક કૂવો જ સહારો છે, અને ત્યાં ગામની મહિલાઓ માથે બેડા ઉપાડી કૂવામાંથી પાણી ખેંચી ખેંચીને પીવા માટે મજબૂર છે. કપડાં ધોવાને અને ઘર વપરાશ માટે પણ આ કૂવામાંથી જ આખું ગામ ભરે છે.
કરમાવદ ગામમાં ન તો પ્રાથમિક શાળા છે અને ન તો આંગણવાડી કેન્દ્ર. નાનાં બાળકોને ભણવા માટે ઘણા કિલોમીટર દૂર જવું પડે છે, જેના કારણે અનેક બાળકો શિક્ષણથી વંચિત રહી જાય છે. આંગણવાડી ન હોવાને કારણે ગર્ભવતી મહિલાઓ અને નાનાં બાળકોને પોષણ સંબંધિત કોઈ જ લાભ પણ નથી મળતા. એટલું જ નહીં અહીંના બાળકો કડકડતી ઠંડી હોય, ઉનાળાનો આકરો તાપ હોય કે પછી ધોધમાર વરસતો વરસાદ હોય પાંચ કિલોમીટર ચાલીને શાળાએ આવજા કરે છે. અને લાઈટ ન હોવાના કારણે રાત્રે દીવડાના અજવાળે જ ભણે છે.
"છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન આશરે એક કરોડ સત્તર લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ વિવિધ વિકાસ કાર્યો માટે મળેલી છે અને તે રકમનો ઉપયોગ રસ્તા, પાણી, સ્વચ્છતા સહિતના અનેક કામોમાં કરવામાં આવ્યો છે. તંત્ર પોતાની સીમાઓ અને કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ કામગીરી કરી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ જરૂરી સહાયતા આપવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે." - આર. એમ. ચૌધરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી વડગામ
ભલે આપણે આજના ડિજિટલ અને AIના યુગમાં જીવતા હોય, પરંતુ કરમાવદ ગામ મોબાઈલ નેટવર્કથી વંચિત છે. ફોન કોલ કરવો હોય તો ગ્રામજનોએ ઊંચા ટેકરા કે ગામની બહાર જવું પડે છે. ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં સંપર્ક સાધવો અશક્ય બની જાય છે, જેથી 108 જેવી સેવાઓનો લાભ નથી લઈ શકતા અને કાચા રસ્તાઓના કારણે દર્દીને ખભે ઉઠાવીને કે પછી ઝોળીમાં નાખીને લઈ જવું પડે છે. જેનાથી સમયસર સારવાર ના અભાવે ક્યારકે દર્દીના જીવ જોખમમાં મુકાય છે.
ગ્રામજનો કહે છે કે અનેક વાર તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ રજૂઆતો કરી, પરંતુ ફક્ત આશ્વાસનો સિવાય કંઈ જ મળ્યું નથી. ચૂંટણી સમયે વચનો આપવામાં આવે છે, પરંતુ પરિણામ શૂન્ય જ રહે છે. અંદાજે આ ગામનું 300 જેટલા લોકોનુ વોટિંગ થાય છે, પરંતું સુવિધાઓ માટે ગામ લોકો વલખા મારી રહ્યા છે. બાપદાદાઓના સમયથી ખેડતા પોતાની જમીનોના હક પણ તમને નથી આપવામાં આવ્યા.
"કરમાવદ વિસ્તાર જલોત્રા ગ્રામ ગ્રુપ પંચાયત હેઠળ આવતો હોવા છતાં તે ફોરેસ્ટ વિસ્તારમાં આવેલો છે. ફોરેસ્ટ જમીન હોવાને કારણે પંચાયત અથવા તાલુકા તંત્ર સીધી રીતે કોઈ સ્થાયી વિકાસ કામગીરી કરી શકતું નથી. કરમાવત વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા લોકોને ગામ તળમાં રહેવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે, પરંતુ ત્યાં રહેવા માટે તેઓ તૈયાર નથી થતા. ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા કરમાવત વિસ્તારમાં હેડ પંપની સુવિધા પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે અને વીજળીની સુવિધા ટૂંક સમયમાં પૂરી પાડવા માટે પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે." - આર. એમ. ચૌધરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી વડગામ
ગ્રામજનોની માંગ છે કે તાત્કાલિક લાઈટ, પાણી, રોડ, શાળા, આગણવાડી અને મોબાઈલ ટાવરની સુવિધા આપવામાં આવે, જેથી તેઓ પણ સન્માનજનક જીવન જીવી શકે વિકાસની કેડીએ પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવી શકે.
