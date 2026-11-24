વડનગર GMERS હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારીનો આક્ષેપ: પીવાની સિરપ નસમાં ઈન્જેક્ટ કરતા બાળકીના ધબકારા થયા બંધ
વડનગર GMERS હોસ્પિટલના નર્સિંગ સ્ટાફે મોઢેથી આપવાની સિરપ નસમાં ઈન્જેક્ટ કરતા એક બાળકીના ધબકારા બંધ થઈ ગયા હતા. હાલ બાળકી વેન્ટિલેટર પર સારવાર હેઠળ છે.
Published : November 24, 2026 at 10:24 PM IST
મહેસાણા: વડનગર સ્થિત GMERS મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફની ગંભીર બેદરકારીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આંખની પાંપણની સારવાર માટે દાખલ કરાયેલી બાળકીને મોઢેથી પીવડાવવાની (ઓરલ) સિરપ દવા નર્સિંગ સ્ટુડન્ટ દ્વારા હાથની નસમાં ઇન્જેક્શન મારફતે આપી દેવામાં આવતા બાળકીની હાલત અત્યંત નાજુક બની ગઈ છે.
બાળકીના પિતાનો સ્ટાફની બેદરકારીનો આક્ષેપ
ભોગ બનનાર બાળકી પિતા મનોજ ઝાલાના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે પોતાની દીકરીની આંખની પાંપણની સારવાર માટે વડનગર GMERS હોસ્પિટલમાં આવ્યા હતા. તબીબોએ ત્રણ દિવસ રોકાવાનું કહેતા તેઓ દાખલ થયા હતા. સારવારના છેલ્લા દિવસે જે સિરપ દવા મોઢામાં પીવડાવવાની હતી, તે હાથમાં ઇન્જેક્ટ કરી દેવામાં આવી હતી. દવા આપતાની સાથે જ બાળકીના શરીરમાં જોરદાર ખેંચ આવી હતી અને તે બેભાન જેવી હાલતમાં સરી પડી હતી.
પિતાના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનાથી બાળકીના હૃદય, કિડની અને લિવર પર ગંભીર અસર પહોંચી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ફરજ પરના સ્ટાફ બ્રધરે જાતે દવા આપવાને બદલે કૉલેજની નર્સિંગ સ્ટુડન્ટ પાસે દવા અપાવી હતી. વોર્ડમાં સ્ટાફ આખો દિવસ મોબાઈલમાં વ્યસ્ત રહે છે અને થર્મોમીટરથી તાપમાન માપવાનું કામ પણ દર્દીના સગાઓને સોંપી દે છે. વડાપ્રધાનના વતન વડનગરની હોસ્પિટલમાં આવી બેદરકારી દાખવનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની તેમણે માંગ કરી છે.
તબીબોની સમયસૂચકતાથી બચ્યો બાળકીનો જીવ
ઘટના અંગે GMERS હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગના ઇન્ચાર્જ HOD ડૉ. નિખિલ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ NICU માં રાઉન્ડ પર હતા, ત્યારે ફોન દ્વારા જાણ થતાં તરત જ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. ઇન્જેક્શન અપાતાની સાથે જ બાળકીના હૃદયના ધબકારા બંધ થઈ ગયા હતા, પરંતુ PICU ઇન્ચાર્જ ડૉ. વિશ્વા અને તેમની ટીમે તાત્કાલિક CPR આપીને બાળકીને રિવાઇવ કરી તેનો જીવ બચાવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સ્ટાફ બ્રધર અજય બ્રધરે ઓરલ સિરપ B.Sc. નર્સિંગના ચોથા સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતી સ્ટુડન્ટને આપીને મેહુલ બ્રધરને આપવા કહ્યું હતું.
ના પાડી છતાં નર્સિંગની વિદ્યાર્થિનીએ દવા કરી ઈન્જેક્ટ
ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ઓરલી આપવાનું લખ્યું હોવા છતાં અને બાળકીની માતાએ ગઈકાલે આ દવા પીવડાવી હોવાનું કહી ના પાડી હોવા છતાં સ્ટુડન્ટે ઇન્જેક્શન દ્વારા દવા આપી દીધી હતી. નિયમ મુજબ સ્ટુડન્ટ સિસ્ટરને માત્ર ઓબ્ઝર્વેશનની જ મંજૂરી હોય છે, ઇન્જેક્શન આપવાનો કોઈ અધિકાર હોતો નથી. હાલ બાળકીને વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકીકાર્ડિયા (VT) ની તકલીફ હોવાથી કાર્ડિયોવર્ઝન સારવાર અપાઈ છે, પરંતુ વધુ સારી સારવાર માટે આધુનિક કાર્ડિયાક કેથ લેબ ધરાવતા સેન્ટરની જરૂર હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું.
સ્ટાફ બ્રધર કાયમી સસ્પેન્ડ, નર્સિંગ સ્કૂલ સામે પણ કાર્યવાહી
હોસ્પિટલના અધિકારી ડૉ. મનોજ ઝાલાના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ ઘટનાની જાણ થતાં જ તેઓ પીડિયાટ્રિક વિભાગમાં પહોંચ્યા હતા. બાળકીના પિતાની મૌખિક ફરિયાદ મળતા જ ઇન્ચાર્જ HOD પાસે એક દિવસમાં તપાસ રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન વિદ્યાર્થીનીએ ઇન્જેક્શન આપ્યાનું સ્વીકાર્યું પરંતુ સ્ટાફ બ્રધરે કહ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું, જ્યારે સ્ટાફ બ્રધરે અન્ય બ્રધરને આપવાનું કહ્યું હોવાનો બચાવ કર્યો હતો. બંનેના વિરોધાભાસી નિવેદનો અને પ્રાથમિક તપાસમાં બંનેની ગંભીર બેદરકારી જણાતા હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા જવાબદાર સ્ટાફ બ્રધરને કાયમી ધોરણે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, રત્નપ્રભા નર્સિંગ સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની સામે કડક પગલાં લેવા સ્કૂલને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે અને હાલ પૂરતું રત્નપ્રભા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓનું હોસ્પિટલમાં ઓબ્ઝર્વેશન હોલ્ડ પર મૂકી દેવાયું છે.
હાલ હોસ્પિટલના ડીન ડૉ. મુકેશ વોરા, HOD ડૉ. પ્રજ્ઞા ખન્ના અને મેડિકલ સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડૉ. સુનીલ ઓઝાના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. એક તરફ તબીબોની સમયસૂચકતાથી બાળકીનો જીવ બચી ગયો છે અને તે વેન્ટિલેટર પર જીવનમરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ બાદ જવાબદારો સામે કેવા કાયદેસરના પગલાં લેવાય છે તેના પર પરિવારજનો અને સૌની નજર ટકેલી છે.