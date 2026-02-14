ઉનાના ઓલવાણ ગામમાં હેલિકોપ્ટરથી વરરાજાનું આગમન, લોકોમાં કુતૂહલ અને ઉત્સાહ
ભાવનગર જિલ્લાના તળાજાથી આવેલી જાનમાં વરરાજા ઘનશ્યામભાઈ ગીગાભાઈ ભાદરકા ખાસ હેલિકોપ્ટર ભાડે લઈને આવ્યા હતા.
Published : February 14, 2026 at 10:37 AM IST
ગીર સોમનાથ: લગ્નની સીઝનમાં સામાન્ય રીતે લક્ઝુરિયસ કાર કે ભવ્ય જાન જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ ઓલવાણ ગામે અનોખું દૃશ્ય જોવા મળ્યું. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ઓલવાણ ગામમાં પ્રથમ વખત વરરાજા હેલિકોપ્ટર દ્વારા પરણવા આવ્યા, જેના કારણે સમગ્ર પંથકમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાઈ ગયો.
માહિતી મુજબ, ભાવનગર જિલ્લાના તળાજાથી આવેલી જાનમાં વરરાજા ઘનશ્યામભાઈ ગીગાભાઈ ભાદરકા ખાસ હેલિકોપ્ટર ભાડે લઈને આવ્યા હતા. ઓલવાણ ગામના હીરાભાઈ દેવાયતભાઈ કછોટની પુત્રી અવની સાથે તેમના લગ્ન નિર્ધારિત હતા. અન્ય જાનૈયાઓ રસ્તા માર્ગે ગામે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ વરરાજાનું આકાશમાર્ગે આગમન સૌ માટે આશ્ચર્યજનક બન્યું.
ગામથી થોડે દૂર ખેતરમાં ખાસ હેલિપેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. હેલિકોપ્ટરનું સલામત લેન્ડિંગ થાય તે માટે ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. સ્થળ પર ફાયર બ્રિગેડના જીતુ બાંભણિયા, અશોકભાઈ રાઠોડ અને ધીરુભાઈ લાખણોત્રા સહિતની ટીમ તૈનાત રહી હતી. કોઈપણ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ માટે મેડિકલ ટીમ અને એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવી હતી, જ્યારે ભીડ નિયંત્રણ માટે સ્વયંસેવકો કાર્યરત રહ્યા હતા.
હેલિકોપ્ટર આકાશમાં દેખાતા જ ગ્રામજનોના ટોળા હેલિપેડ તરફ દોડી આવ્યા હતા. નાના ગામમાં પહેલીવાર આકાશ માંથી ઉતરેલા વરરાજાને જોવા બાળકો થી લઈને વડીલો સુધી સૌમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. આધુનિક અંદાજમાં આવેલા વરરાજાનું પરંપરાગત રીતરિવાજ સાથે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
સપ્તપદીના સાત ફેરા સાથે લગ્નવિધિ પૂર્ણ થતાં આ અનોખો પ્રસંગ ઓલવાણ ગામના ઇતિહાસમાં યાદગાર બની રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ લગ્નની તસવીરો અને વિડિયો ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.
આ પણ વાંચો: