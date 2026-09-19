ETV Bharat / state

તેલથી ખાંડ અને દાળથી મસાલા સુધી મોંઘવારીનો માર, ભાવનગરમાં વેપારી-ગૃહિણીઓએ શું કહ્યું?

2025ની સરખામણીએ અનેક રોજિંદી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થયો છે અને વેપારીઓ 20થી 25 ટકા વધારાની વાત કરી રહ્યા છે

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 9:25 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગરઃ મોંઘવારીની સીધી અસર હવે સામાન્ય પરિવારના રસોડાના બજેટ પર જોવા મળી રહી છે. રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં આવતી ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓથી લઈને મસાલા, તેલ, ચા, સાબુ, શેમ્પૂ અને ટૂથપેસ્ટ જેવી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થયો હોવાની ફરિયાદ ભાવનગર શહેરના વેપારીઓ અને ગ્રાહકો કરી રહ્યા છે. 2025ની સરખામણીએ 2026માં અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો નોંધાયો હોવાનું સ્થાનિક કરિયાણા વેપારીઓનું કહેવું છે.

ETV ભારતે ભાવનગર શહેરમાં કરિયાણાના વેપારીઓ, સ્થાનિક નાગરિકો અને ગૃહિણીઓ સાથે વાતચીત કરીને મોંઘવારીની અસર સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે અગાઉ જે જથ્થો સામાન્ય પરિવારો સરળતાથી ખરીદી શકતા હતા, તેમાં હવે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક ગ્રાહકો પાંચ કિલોની જગ્યાએ બે-ત્રણ કિલો જેટલી ખરીદી કરી રહ્યા હોવાનું વેપારીઓ કહે છે.

બીજી તરફ, ગૃહિણીઓનું કહેવું છે કે ઘરનું માસિક બજેટ જાળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. બાળકોની જરૂરિયાતો, શિક્ષણ ખર્ચ અને રોજિંદા કરિયાણાની સાથે પરિવારના અન્ય ખર્ચને સંતુલિત કરવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.

તેલથી ખાંડ અને દાળથી મસાલા સુધી મોંઘવારીનો માર, ભાવનગરમાં વેપારી-ગૃહિણીઓએ શું કહ્યું? (Etv Bharat Gujarat)

2025ની સરખામણીએ અનેક રોજિંદી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો

ભાવનગર શહેરના હાદાનગર વિસ્તારમાં છેલ્લા બે દાયકાથી કરિયાણાની દુકાન ચલાવતા જગદીશભાઈ બારૈયા સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કરિયાણાની ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે 2025માં ખાંડનો જથ્થાબંધ ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ આશરે ₹4,200 હતો, જે હવે આશરે ₹5,500 સુધી પહોંચ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. ઘીના ભાવમાં પણ કિલોદીઠ આશરે ₹100નો વધારો થયો હોવાનું વેપારીએ કહ્યું હતું. દૂધના ભાવમાં લિટરે ₹2નો વધારો અને ચાના ભાવમાં પણ વધારો થયો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

કરિયાણાની દુકાન ચલાવતા દુકાનદાર
કરિયાણાની દુકાન ચલાવતા દુકાનદાર (Etv Bharat Gujarat)

જગદીશભાઈના અંદાજ પ્રમાણે 2025ની સરખામણીએ તેમના વેપારમાં આવતી અનેક કરિયાણાની વસ્તુઓમાં આશરે 20થી 25 ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળે છે.

વેપારીના જણાવ્યા પ્રમાણે મોંઘવારીનો સીધો પ્રભાવ ગ્રાહકોની ખરીદશક્તિ પર પડે છે. તેમણે ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે 2025માં કોઈ ગ્રાહક ₹10,000માં જેટલું કરિયાણું લઈ શકતો હતો, તેના માટે હવે આશરે ₹12,000થી ₹13,000 સુધીનો ખર્ચ થતો હોવાનું તેઓ અનુભવે છે.

આનો અર્થ એ થયો કે એક જ પ્રકારની ખરીદી માટે પરિવારને અગાઉ કરતાં ₹2,000થી ₹3,000 વધારે ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. વેપારીઓ માટે પણ સ્થિતિ સરળ નથી. ભાવ વધવાથી ગ્રાહકોની ખરીદી ઘટે છે, જ્યારે દુકાનદારોને પણ વધેલા ભાવે માલ ખરીદવો પડે છે.

કરિયાણું ખરીદવા આવેલ ગ્રાહકો
કરિયાણું ખરીદવા આવેલ ગ્રાહકો (Etv Bharat Gujarat)

37 વર્ષથી દુકાન ચલાવતા વેપારીનો અનુભવ

ETV ભારતની ટીમ ત્યારબાદ ભાવનગર શહેરના મુખ્ય બજાર વિસ્તાર આંબાચોકમાં પહોંચી હતી. અહીં 37 વર્ષથી કરિયાણાની દુકાન ચલાવતા ચંદુભાઈ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી.

ચંદુભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. તેમણે ઘઉં, ચા, તેલ, કપાસિયા તેલ, ચણાની દાળ અને ચણાના લોટ સહિતની વસ્તુઓના ભાવમાં થયેલા વધારા અંગે માહિતી આપી હતી.

ભાવનગરનું કરિયાણાનું માર્કેટ
ભાવનગરનું કરિયાણાનું માર્કેટ (Etv Bharat Gujarat)

તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ઘઉંનો ભાવ અગાઉ કિલોદીઠ આશરે ₹30 હતો, જે હવે ₹36ની આસપાસ પહોંચ્યો છે. ચણાની દાળનો ભાવ અગાઉ આશરે ₹62 હતો, જે હવે ₹80થી ₹85 સુધી પહોંચ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. ચણાનો લોટ પણ આશરે ₹90થી ₹100 સુધી વેચાતો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

કરિયાણું ખરીદવા આવેલ ગ્રાહકો
કરિયાણું ખરીદવા આવેલ ગ્રાહકો (Etv Bharat Gujarat)

તેલના ડબ્બાના ભાવમાં પણ વધારો થયો હોવાનું વેપારીએ જણાવ્યું હતું. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે કેટલાક તેલના ડબ્બા હવે ₹3,000ની આસપાસ પહોંચ્યા છે, જ્યારે કપાસિયા તેલનો ડબ્બો આશરે ₹2,900 સુધી પહોંચ્યો છે. અગાઉ આ ભાવ આશરે ₹2,200થી ₹2,400ની આસપાસ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

2025 અને 2026ના ભાવમાં કેટલો ફેરફાર?

વર્ષ 2025 VS 2026 ભાવમાં ફેરફાર
વર્ષ 2025 VS 2026 ભાવમાં ફેરફાર (Etv Bharat)

નોંધ: ઉપરનો ટકાવારી વધારો 2025 અને 2026ના આપેલા સ્થાનિક ભાવના આધારે ગણવામાં આવ્યો છે. આ સત્તાવાર CPI આંકડા નથી.

ભાવ વધારો ટકાવારીમાં

ભાવ વધારો ટકાવારીમાં
ભાવ વધારો ટકાવારીમાં (Etv Bharat)

આ યાદીમાં દર્શાવેલી 23 વસ્તુઓના ભાવનો સરળ સરેરાશ વધારો આશરે 21.4% થાય છે. જોકે આને પરિવારના કુલ ખર્ચમાં 21.4%નો વધારો માનવો યોગ્ય નથી, કારણ કે દરેક વસ્તુ પરિવારના બજેટમાં સમાન પ્રમાણમાં ખરીદાતી નથી.

ગ્રાહકો હવે પાંચ કિલોની જગ્યાએ બે કિલો ખરીદે છે

ચંદુભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે ભાવ વધારાની અસર માત્ર ગ્રાહકોના ખર્ચ સુધી મર્યાદિત નથી. ગ્રાહકો કેટલી વસ્તુ ખરીદે છે તેના જથ્થામાં પણ ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે અગાઉ પાંચ કિલો વસ્તુ ખરીદનારા કેટલાક ગ્રાહકો હવે બે કિલો જેટલો જથ્થો ખરીદે છે. ગ્રાહકો પહેલાં ભાવ પૂછ્યા વગર અથવા ઓછી ચિંતા સાથે વસ્તુ ખરીદતા હતા, પરંતુ હવે ઘણીવાર એક પછી એક વસ્તુના ભાવ પૂછવામાં આવે છે.

ભાવનગરમાં કરીયાણાની દુકાને ખરીદી કરવા આવેલ ગૃહિણીઓ
ભાવનગરમાં કરીયાણાની દુકાને ખરીદી કરવા આવેલ ગૃહિણીઓ (Etv Bharat Gujarat)

વેપારીએ એમ પણ કહ્યું કે મોલ અને મોટા સ્ટોરમાં ખરીદીની રીત અલગ છે. નાના વેપારીઓ માટે ગ્રાહકને જાળવી રાખવા માટે ભાવ અને સ્પર્ધા બંનેનો સામનો કરવો પડે છે.

તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે માત્ર ખાદ્ય વસ્તુઓમાં જ વધારો નથી. સાબુ, શેમ્પૂ, વોશિંગ પાવડર, ટૂથપેસ્ટ, કાજુ, બદામ અને અન્ય ઘરગથ્થુ વસ્તુઓમાં પણ ભાવ વધ્યા હોવાનું તેઓ જણાવી રહ્યા છે.

ગ્રાહકોની મુશ્કેલી: “મહિનાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું”

વેપારીઓ સાથે વાત કર્યા બાદ ETV ભારતે આંબાચોકમાં ખરીદી કરવા આવેલા સ્થાનિક નાગરિકો સાથે વાત કરી હતી.

જીતુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે બજારમાં વસ્તુઓના ભાવ ખૂબ વધારે છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે દાળ સહિતની અનેક વસ્તુઓના ભાવ અગાઉ કરતાં વધ્યા છે. તેમના મતે જે વસ્તુઓ અગાઉ ₹40થી ₹50ની આસપાસ મળતી હતી, તે હવે ₹60થી ₹70 અથવા કેટલાક કિસ્સામાં વધુ ભાવે મળે છે.

તેમણે કહ્યું કે મહિનાના કરિયાણાના ખર્ચમાં અગાઉની સરખામણીએ નોંધપાત્ર વધારો અનુભવાય છે.

તુષારભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગયા વર્ષે પણ કરિયાણું લેવા આવ્યા હતા અને આ વર્ષે પણ ખરીદી કરવા આવ્યા છે. બંને વર્ષના અનુભવની સરખામણી કરતાં તેમને અનેક વસ્તુઓમાં ભાવ વધારો જોવા મળે છે.

તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે પરિવારનું બજેટ હવે પહેલાની જેમ સરળતાથી ગોઠવાતું નથી.

મેહુલભાઈએ પણ કરિયાણાની વસ્તુઓના ભાવમાં આશરે 20થી 25 ટકાના વધારાની વાત કરી હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે તેલ, અનાજ, કઠોળ અને સીંગદાણા સહિતની વસ્તુઓ મોંઘી થઈ છે.

તેમણે કહ્યું કે મર્યાદિત આવક ધરાવતા પરિવાર માટે થોડો પણ ભાવ વધારો માસિક બજેટ પર અસર કરે છે.

ગૃહિણીઓ માટે સૌથી મોટો પડકારઃ ઘરનું બજેટ કેવી રીતે જાળવવું?

મોંઘવારીની અસર અંગે જ્યારે ગૃહિણીઓ સાથે વાત કરવામાં આવી ત્યારે તેમણે રોજિંદા ઘરખર્ચની મુશ્કેલી જણાવી હતી.

કરિશ્માબેન અંજવાળિયાએ જણાવ્યું હતું કે ખાંડ અને ઘઉં જેવી સામાન્ય વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે અગાઉ જે કરિયાણું આશરે ₹1,500માં આવી જતું હતું, તેના માટે હવે આશરે ₹3,000 સુધીનો ખર્ચ થતો હોવાનો તેમનો અનુભવ છે.

તેમણે કહ્યું કે ઘરમાં બાળકો હોય ત્યારે દરેક વસ્તુમાં કાપ મૂકવો સરળ નથી. બાળકો કોઈ વસ્તુ માંગે ત્યારે તેમને સમજાવવું પણ મુશ્કેલ બને છે કે દરેક વસ્તુ ખરીદી શકાય તેમ નથી.

તેજલબેનનું પણ કહેવું હતું કે મોંઘવારીના કારણે નાના અને મર્યાદિત આવક ધરાવતા પરિવારો માટે ખરીદીનું બજેટ જાળવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.

તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે અગાઉ ₹1,000થી ₹1,200માં આવતું કરિયાણું હવે આશરે ₹2,000 સુધી પહોંચી જાય છે. ખાંડ, ગોળ અને તેલ સહિતની વસ્તુઓના ભાવ વધ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

તેમણે પરિવારની આવક અને બાળકોના શિક્ષણ ખર્ચની પણ વાત કરી હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ઘર ચલાવવાની સાથે બાળકોના ભણતરનો ખર્ચ પણ કરવો પડે છે, જ્યારે આવકમાં તે પ્રમાણે વધારો થતો નથી.

માત્ર ભાવનગર નહીં, દેશના ફુગાવાના આંકડામાં પણ વધારો

સ્થાનિક બજારમાં વેપારીઓ અને ગ્રાહકો ભાવ વધારાની વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે દેશના સત્તાવાર ફુગાવાના આંકડામાં પણ ઓગસ્ટ 2026માં વધારો નોંધાયો છે.

ભારતનો વાર્ષિક રિટેલ ફુગાવો એટલે કે Consumer Price Index આધારિત CPI inflation ઓગસ્ટ 2026માં 4.82% રહ્યો હતો. જુલાઈમાં આ દર 4.45% હતો. ઓગસ્ટનો 4.82% દર જાન્યુઆરી 2026માં શરૂ થયેલી નવી CPI શ્રેણી બાદનો સૌથી ઊંચો દર હતો.

જુલાઈ vs ઓગસ્ટ: ક્યાં કેટલો વધારો?
જુલાઈ vs ઓગસ્ટ: ક્યાં કેટલો વધારો? (Etv Bharat)

સત્તાવાર CPI આંકડા 14 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ જાહેર થયા હતા.

ખાદ્ય ફુગાવો વધવાથી રસોડા પર અસર

ખાદ્ય ફુગાવાનો અર્થ સામાન્ય રીતે ખાદ્ય વસ્તુઓના ભાવમાં વધતી કિંમતનું દબાણ છે. પરિવારના માસિક બજેટમાં ખોરાકનો ખર્ચ મહત્વનો હોવાથી ખાદ્ય ફુગાવામાં વધારો સામાન્ય ગ્રાહકો માટે સીધી અસર પેદા કરી શકે છે.

ઓગસ્ટમાં ખાદ્ય ફુગાવો 5.95% સુધી પહોંચ્યો હતો. આ વધારા સાથે કેટલીક આવશ્યક ખાદ્ય વસ્તુઓના ભાવમાં થયેલા ફેરફારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

રસોડાનું બજેટ કેમ ખોરવાયું
રસોડાનું બજેટ કેમ ખોરવાયું (Etv Bharat)

આ સાથે સ્થાનિક સ્તરે વેપારીઓ પણ ખાંડ, તેલ, દાળ, અનાજ અને મસાલા જેવી વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થયાની વાત કરી રહ્યા છે.

જોકે એક બાબત સમજવી જરૂરી છે. ભાવનગરના વેપારીઓ દ્વારા જણાવવામાં આવેલા ચોક્કસ ભાવ અને દેશના CPI ફુગાવાના દર એક જ પ્રકારના આંકડા નથી. સ્થાનિક બજારમાં કોઈ વસ્તુના ભાવમાં 20 કે 30 ટકા વધારો થયો હોય તો તેનો અર્થ એ નથી કે દેશનો CPI પણ એટલા જ ટકા વધ્યો છે. CPIમાં મોટી સંખ્યામાં વસ્તુઓ અને સેવાઓનો નિર્ધારિત વજન સાથે સમાવેશ થાય છે.

વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અને મોંઘવારી

14 સપ્ટેમ્બર 2026ના Reuters અહેવાલ પ્રમાણે વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં ઊંચા ક્રૂડ ઓઇલ ભાવ અને મધ્યપૂર્વની પરિસ્થિતિને કારણે ફુગાવા અંગે ચિંતા વધી છે. અહેવાલમાં Brent crude લગભગ પ્રતિ બેરલ $108ની નજીક ટ્રેડ થતો હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

ક્રૂડ ઓઈલ પણ મોંઘુ થયું
ક્રૂડ ઓઈલ પણ મોંઘુ થયું (Etv Bharat)

ભારત પોતાની ક્રૂડ ઓઇલ જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે. તેથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડના ભાવમાં મોટો ફેરફાર ભારતના પરિવહન અને અન્ય ખર્ચ પર અસર કરી શકે છે. જોકે કોઈ ચોક્કસ સ્થાનિક કરિયાણાની વસ્તુના ભાવમાં થયેલા વધારાનું એકમાત્ર કારણ વૈશ્વિક યુદ્ધ અથવા ક્રૂડ ઓઇલ છે એવું સીધું કહેવું યોગ્ય નથી.

વસ્તુના ભાવ પર ઉત્પાદન, પાક, વરસાદ, પરિવહન, આયાત-નિકાસ, કર, વૈશ્વિક ભાવ અને સ્થાનિક માંગ-પુરવઠા સહિત અનેક પરિબળોની અસર થઈ શકે છે.

RBIના વ્યાજદર અંગે શું સ્થિતિ?

ઓગસ્ટમાં CPI ફુગાવો 4.82% રહ્યો હતો. અગાઉની નીતિ બેઠકમાં RBIનો મુખ્ય નીતિ દર 5.25% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓએ ભવિષ્યમાં વ્યાજદર વધારાની શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ તે નિષ્ણાતોના અનુમાન છે, RBIનો જાહેર થયેલો નિર્ણય નહીં.

અર્થશાસ્ત્રીઓનું ધ્યાન ખાસ કરીને એ બાબત પર છે કે ભાવનું દબાણ માત્ર ખાદ્ય અને પરિવહન ક્ષેત્ર સુધી મર્યાદિત રહે છે કે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ ફેલાય છે.

RBI વ્યાજદર વધારશે?
RBI વ્યાજદર વધારશે? (Etv Bharat)

ઓગસ્ટમાં કોર ફુગાવો 4.2% સુધી પહોંચ્યો હતો, જે જુલાઈના 3.86% કરતાં વધારે હતો. આગામી નાણાકીય નીતિ બેઠકોમાં ફુગાવો RBI માટે મહત્વનો મુદ્દો રહેશે. જોકે ભવિષ્યમાં વ્યાજદર શું રહેશે તે અંગે અંતિમ નિર્ણય RBIની નાણાકીય નીતિ સમિતિ જ કરશે.

દેશમાં ફુગાવો 8 મહિનામાં સૌથી વધુ
દેશમાં ફુગાવો 8 મહિનામાં સૌથી વધુ (Etv Bharat)

સામાન્ય પરિવાર માટે મોંઘવારીનો અર્થ શું?

મોંઘવારીનો સૌથી સીધો અર્થ એ છે કે સમાન આવકમાં અગાઉ જેટલી વસ્તુઓ ખરીદી શકાતી હતી એટલી જ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે વધુ પૈસા ખર્ચવા પડે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ પરિવારનું માસિક કરિયાણું અગાઉ ₹10,000માં આવતું હતું અને હવે સમાન પ્રકારની ખરીદી માટે ₹12,000 ખર્ચવા પડે છે, તો પરિવાર પાસે અન્ય ખર્ચ માટે ₹2,000 ઓછા રહી શકે છે.

આ અન્ય ખર્ચમાં બાળકોનું શિક્ષણ, વીજળીનું બિલ, મુસાફરી, દવા, ભાડું, કપડાં અને બચતનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

એટલે મોંઘવારી માત્ર બજારમાં કોઈ એક વસ્તુના ભાવ વધવાનો મુદ્દો નથી. પરિવારના કુલ માસિક બજેટમાં કયા ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો પડે છે તે પણ તેની અસરનો એક ભાગ છે.

ભાવનગરમાં ETV ભારત સાથે વાત કરનારી ગૃહિણીઓએ ખાસ કરીને આ જ બાબત તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. બાળકોની જરૂરિયાતોમાં કાપ મૂકવો પડે છે કે ઘરના અન્ય ખર્ચ ઘટાડવા પડે છે, તે તેમની સામેનો વ્યવહારિક પ્રશ્ન બની રહ્યો છે.

વેપારીઓ માટે પણ પડકાર

  • મોંઘવારી વધે ત્યારે ગ્રાહકને વધુ ચૂકવણી કરવી પડે છે, પરંતુ વેપારી માટે પણ સ્થિતિ સરળ નથી.
  • વેપારીને માલ વધુ ભાવે ખરીદવો પડે છે. જો તે વધેલો ખર્ચ ગ્રાહક પર નાખે તો ગ્રાહક ખરીદી ઘટાડી શકે છે. જો ભાવ ન વધારે તો વેપારીનું માર્જિન ઘટી શકે છે.
  • ભાવનગરના વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલમાં ગ્રાહકો ભાવની વધુ પૂછપરછ કરે છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે જથ્થો નક્કી કરે છે.
  • આ કારણે નાના કરિયાણા વેપારીઓ માટે પણ વેચાણ અને ગ્રાહક જાળવણી બંને પડકાર બની શકે છે.

આંકડાઓ શું કહે છે?

  • સ્થાનિક બજારમાં ETV ભારત દ્વારા મેળવેલા ભાવના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરીએ તો આપેલી 23 વસ્તુઓમાંથી તમામ વસ્તુઓમાં 2026નો ભાવ 2025 કરતાં વધારે છે.
  • સૌથી વધુ ટકાવારી વધારો આપેલા આંકડા પ્રમાણે: ગોળ 41.7%, મરચું 33.3%, હિંગ 33.3%, બદામ 31.2%, ખાંડ 31%, શેમ્પૂ 28%, ચોખા 25%, ચા 25% અને કિસમીસ 25%.
  • બીજી તરફ તુવેરદાળમાં આપેલા ભાવ પ્રમાણે વધારો 10% છે. મગમાં 11.1%, નાહવાના સાબુમાં 11.1%, ટૂથપેસ્ટમાં 11.8% અને કાજુમાં 12.5%નો વધારો થાય છે.
  • આ આંકડા સ્થાનિક બજારના જણાવેલા ભાવ પર આધારિત છે અને અલગ દુકાન, બ્રાન્ડ, ગુણવત્તા અને ખરીદીના જથ્થા પ્રમાણે વાસ્તવિક છૂટક ભાવ અલગ હોઈ શકે છે.

ગૃહિણીઓની વાતમાં એક જ પ્રશ્નઃ ઘર કેવી રીતે ચલાવવું?

ભાવનગરમાં મળેલી ગૃહિણીઓની વાતચીતમાં એક સામાન્ય ચિંતા સામે આવી—આવક મર્યાદિત હોય ત્યારે વધતા ખર્ચને કેવી રીતે સંભાળવો?

કરિયાણું, શિક્ષણ, વીજળી, મુસાફરી અને અન્ય ઘરખર્ચ એકસાથે વધે ત્યારે પરિવાર માટે પ્રાથમિકતા નક્કી કરવી પડે છે.

તેજલબેનની વાતમાં બાળકોની જરૂરિયાત અને પરિવારની આવક વચ્ચેનું અંતર સ્પષ્ટ દેખાય છે. કરિશ્માબેન પણ બાળકોની માંગણી અને વધેલા કરિયાણાના ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન સાધવાની મુશ્કેલી જણાવી રહ્યા છે.

આ સ્થિતિમાં પરિવાર માટે માત્ર “ભાવ કેટલો વધ્યો?” એ પ્રશ્ન નથી. “આ વધેલા ભાવને કારણે કયા ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો પડશે?” એ પણ એટલો જ મહત્વનો પ્રશ્ન બની જાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સામાન્ય જનતાને મોટો ઝટકો! ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બરમાં ફરી વધી શકે છે તમારા લોનની EMI: રિપોર્ટ
  2. અમિત ચાવડાનો સરકાર પર પ્રહાર: ‘મોંઘવારીના કારણે લોકોના ઘરમાં દીવો સળગાવવાની સ્થિતિ નથી’
  3. મોંઘવારી, નીટ પેપર લીક અને ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈ મોડાસામાં કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
  4. અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસનું વધતી મોંઘવારી અને નીટ પેપર લીકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન, કહ્યું 'લોકો મોંઘવારીમાં પીસાઈ રહ્યા છે'

TAGGED:

GROCERY PRICES GUJARAT
RISING FOOD PRICES
HOUSEHOLD BUDGET
FOOD INFLATION INDIA
BHAVNAGAR GROCERY INFLATION REPORT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.