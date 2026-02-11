છારી-ઢંઢ વેટલેન્ડનું મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું ગ્રે હાયપોકોલિયસ પક્ષી, વિશ્વભરના પ્રવાસીઓનું ખેચ્યું ધ્યાન
કચ્છના છારી-ઢંઢમાં 1990થી ગ્રે હાયપોકોલિયસ પક્ષી શિયાળો ગાળવા આવે છે, ગુજરાતીમાં તેને 'મસ્કતી લટોરો' કહે છે.
Published : February 11, 2026 at 12:54 PM IST
ભુજ: તાજેતરમાં રામસર સાઇટનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરનાર વેટલેન્ડ એવા કચ્છ જિલ્લાના છારી-ઢંઢ કન્ઝર્વેશન રિઝર્વની આસપાસ 283થી વધુ પ્રજાતિના પક્ષીઓ નોંધાયા છે. જ્યાં ગ્રે હાયપોકોલિયસ સૌથી વિશિષ્ટ અને આકર્ષક પક્ષી છે. જે વર્ષ 1990થી કચ્છના છારી-ઢંઢના જળપ્લાવિત વિસ્તારમાં શિયાળો ગાળવા આવે છે, ગુજરાતીમાં તેને 'મસ્કતી લટોરો' કહે છે.
કચ્છના છારી-ઢંઢમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું 'મસ્કતી લટોરો'
કચ્છના છારી-ઢંઢ વેટલેન્ડમાં ગ્રે હાયપોકોલિયસને જોવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ માનવામાં આવે છે, જેના કારણે તે વૈશ્વિક પક્ષીપ્રેમીઓ, પક્ષીવિદ, પર્યટકો અને ફોટોગ્રાફર્સ માટે આકર્ષણ બન્યું છે. આ ઉપરાંત, વ્હાઈટ-નેપ્ડ ટિટ પક્ષીને જોવા માટે પણ પ્રવાસીઓ આવે છે જે સૌથી વધુ કચ્છમાં જ જોવા મળે છે.
છારી-ધાંધ અને તેની આસપાસ 283 થી વધુ પક્ષીઓની પ્રજાતિઓનું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ મુઠ્ઠીભર દુર્લભ સ્થળાંતર કરનારા પક્ષીઓ ખાસ આંતરરાષ્ટ્રીય ધ્યાન ખેંચે છે - ખાસ કરીને ગ્રે હાયપોકોલિયસ (હાયપોકોલિયસ એમ્પેલિનસ), જે સ્થાનિક રીતે મસ્કતી લાટોરો તરીકે ઓળખાય છે.
પાતળા, આછા રાખોડી રંગના પેસેરિન ઇરાન, ઇરાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના શુષ્ક પ્રદેશોમાં ઉછરે છે અને 1990થી કચ્છના ઝાડીવાળા વિસ્તારોમાં નિયમિત આવતા રહ્યા છે. નિષ્ણાતો નોંધે છે કે ગ્રે હાયપોકોલિયસ સામાન્ય રીતે શુષ્ક ઝાડીવાળા જંગલો, રણના લેન્ડસ્કેપ્સ અને નજીકના ખેતરોમાં રહે છે. તે સામાન્ય રીતે નાના ટોળામાં જોવા મળે છે, જે ફળ આપતા વૃક્ષો અને ઝાડીઓ ખાય છે અને તે તેના વિશિષ્ટ કર્કશ વિલાપ અને સીટીઓ માટે જાણીતું છે. દર શિયાળામાં, વિશ્વભરના પક્ષી પ્રેમીઓ, સંશોધકો આ અપ્રાપ્ય પ્રજાતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે છારી-ઢંઢની મુલાકાત લે છે.
પક્ષી પ્રેમીઓ અવલોકન કરે છે કે ગ્રે હાયપોકોલિયસ ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરની વચ્ચે ઝાડી જંગલમાં આવે છે અને માર્ચ અથવા એપ્રિલ સુધી રહે છે. તેના પ્રાથમિક આહારમાં સાલ્વાડોર પર્સિકાના પાકેલા બેરી, જેને સ્થાનિક રીતે 'પિલૂડી' અથવા 'ખારી જાર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની સાથે અન્ય મૂળ છોડ, ટંકારાના ફૂલોની પાંખડીઓ અને બેરીનો સમાવેશ થાય છે.
ઐતિહાસિક રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે ગ્રે હાયપોકોલિયસના બે નમૂના માર્ચ 1960માં કુઆર બેટ ખાતે કચ્છના મહાન રણમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. જાન્યુઆરી 1990માં આ પ્રદેશમાં આ પ્રજાતિ ફરીથી મળી આવી હતી, જ્યારે પક્ષીશાસ્ત્રી એસ. એન. વારુએ બન્ની ઘાસના મેદાનોના ફુલે ગામમાં એક માદા જોઈ હતી. કચ્છના વન્યજીવન ફોટોગ્રાફરો કહે છે, છારી-ઢાંઢ ગ્રે હાયપોકોલિયસને જોવા માટે ભારતમાં સૌથી વિશ્વસનીય સ્થળ છે, જે તેને વૈશ્વિક પ્રવાસીઓ, પક્ષીનિરીક્ષકો અને વન્યજીવન ફોટોગ્રાફરો માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બનાવે છે. રામસર સાઇટનો હોદ્દો મળવાથી વેટલેન્ડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રસ વધુ વધશે તેવી અપેક્ષા છે.
ગ્રે હાયપોકોલિયસ ઉપરાંત, સફેદ નેપ્ડ ટીટ (મેક્લોલોફસ નુચાલિસ), જે ભારતમાં એક સ્થાનિક પ્રજાતિ છે, તે છારી-ઢંઢ ખાતે પક્ષીનિરીક્ષકો માટે બીજું એક મુખ્ય આકર્ષણ છે. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળ દરમિયાન 2008માં વન્યજીવન (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1972 હેઠળ વેટલેન્ડને ગુજરાતનું પ્રથમ સંરક્ષણ અનામત જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ, સતત સંરક્ષણ પ્રયાસોએ રાજ્યના વેટલેન્ડ્સના રક્ષણને મજબૂત બનાવ્યું છે. છરી-ધાંધમાં અને તેની આસપાસ હવે લગભગ 283 પક્ષીઓની પ્રજાતિઓ નોંધાઈ છે, જેમાં 11 વૈશ્વિક સ્તરે જોખમમાં મુકાયેલી અને નવ નજીક જોખમમાં મુકાયેલી પ્રજાતિઓનો સમાવેશ થાય છે.
