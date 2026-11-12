સુરેન્દ્રનગર પંથકના જોરદાર જિંજરા, આવક શરૂ થતાં જ ભાવ થયાં રૂ.400 પ્રતિકિલો, ખરીદવા માટે રીતસર પડાપડી
સુરેન્દ્રનગરના કરણગઢના પ્રખ્યાત લીલા ચણા એટલે કે જિંજરાની આવક શરૂ જ થઈ છે, ત્યાં તેનો ભાવ 400 રૂપિયે કિલો બોલાયો છે.
Published : November 12, 2026 at 7:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું કરણગઢ ગામ તેના જિંજરા એટલે કે, લીલા ચણા માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે. શિયાળાની શરૂઆત થતા જ કરણગઢના પ્રખ્યાત લીલા ચણાની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ તબક્કામાં ચણાનો ભાવ 400 રૂપિયે કિલો બોલાયો છે. ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં ચણા ખરીદવા માટે બુકીંગ કરાવવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. મુંબઈ અને બેંગ્લોર સુધી સુરેન્દ્રનગરના કરણગઢના ચણા સપ્લાય થઈ રહ્યા છે.
કરણગઢના ચણા માત્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે. દર વર્ષે શિયાળાની સિઝનમાં લોકો આ ચણાની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. કરણગઢના ચણાનો સ્વાદ એવો છે કે એકવાર ખાધા પછી તેને ભૂલી શકાતો નથી. અહીંના ચણાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીંની જમીન ખારી હોવા છતાં ચણાનો દાણો મીઠો થાય છે. ખારી જમીનમાં પાકતા ચણામાં એક અલગ જ મીઠાશ અને સ્વાદ આવે છે જે બીજે ક્યાંય મળતો નથી.
કરણગઢના ખેડૂતો બિનપિયત જમીન પર ચણાના પાકનું વાવેતર કરે છે. ચોમાસા પછી જમીનમાં રહેલા ભેજ પર જ આ ચણાનો પાક તૈયાર થાય છે. ખેડૂતો કોઈ પણ પ્રકારની રાસાયણિક ખાતર કે દવાનો વધુ ઉપયોગ કરતા નથી. જેના કારણે આ ચણા સંપૂર્ણ કુદરતી અને સ્વાદિષ્ટ બને છે. ચણાના છોડને પાણીની પણ ખાસ જરૂર પડતી નથી. માત્ર ઝાકળ અને ઠંડીના કારણે જ આ પાક સારો થાય છે.
આ વર્ષે પણ કરણગઢમાં ચણાના પાકનું વાવેતર સારા પ્રમાણમાં થયું છે. હાલ પ્રથમ તબક્કાની આવક શરૂ થઈ છે. શરૂઆતમાં ચણાનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી ભાવ 400 રૂપિયે કિલો સુધી પહોંચ્યો છે. છતાં પણ લોકો ચણા ખરીદવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે. કરણગઢના ચણા ખરીદવા માટે વેઈટીંગ શરૂ થઈ ગયું છે. લોકો અગાઉથી બુકીંગ કરાવીને ચણા મેળવી રહ્યા છે.કરણગઢના ચણા સુરેન્દ્રનગરના બજારોમાં તો મળે જ છે પરંતુ અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, સુરત સહિતના શહેરોમાં પણ તેની ભારે માંગ છે. એટલું જ નહીં મુંબઈ અને બેંગ્લોર સુધી આ ચણા સપ્લાય થઈ રહ્યા છે. મુંબઈ અને બેંગ્લોરમાં રહેતા ગુજરાતીઓ ખાસ આ ચણા મંગાવે છે. કરણગઢના ખેડૂતો માટે આ ચણા આવકનું મોટું સાધન બની ગયા છે.
ચણા ખરીદવા માટે દૂર દૂરથી લોકો કરણગઢ ગામે પહોંચે છે. ગામના ખેતરોમાં જ જઈને લોકો તાજા ચણા ખરીદે છે. કેટલાક લોકો તો ખેતરમાં જ બેસીને લીલા ચણા ખાવાની મજા માણે છે. લીલા ચણાની સાથે લીલી ડુંગળી અને લસણની ચટણી ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. શિયાળામાં આ ચણા ખાવાનો એક અલગ જ આનંદ છે.ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ વર્ષે ચણાનો પાક સારો થયો છે. શરૂઆતમાં ભાવ સારા મળી રહ્યા છે. જેમ જેમ આવક વધશે તેમ તેમ ભાવમાં થોડો ઘટાડો થશે પરંતુ હાલ તો ચણાની ભારે માંગ છે. કરણગઢના ચણાની ઓળખ તેના સ્વાદના કારણે જ છે. અહીંની ખારી જમીન જ અહીંના ચણાને મીઠો બનાવે છે.
સ્થાનિક વેપારીઓનું કહેવું છે કે કરણગઢના ચણા આવતા જ બજારમાં ધમધમાટ વધી જાય છે. લોકો ચણા ખરીદવા માટે લાઈનમાં ઉભા રહે છે. આ ચણાનો ઉપયોગ શાક બનાવવા, ભેળ બનાવવા અને નાસ્તામાં પણ થાય છે. શિયાળામાં ગરમા ગરમ ચણા ખાવાની મજા જ અલગ છે.કરણગઢ ગામે ચણાના કારણે એક અલગ ઓળખ મેળવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું કરણગઢ ચણા ઉત્પાદન માટે પ્રખ્યાત બની ગયું છે. સરકારે પણ આ ચણાને વિશેષ ઓળખ આપવી જોઈએ તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે.
ચણાની ખરીદી કરવા આવેલા નીતિનભાઈ નામના ગ્રાહક સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સુરતથી ગામડે આવ્યા છીએ, ખાસ કરણગઢના આ ચણા પ્રખ્યાત છે ત્યારે તેની ખરીદી કરવા માટે કરણગઢ ખાતે આવ્યા છીએ. બે દિવસ પહેલા ફોનથી ચણા માટેનું બુકિંગ કરાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ આજે વારો આવ્યો ત્યારે ચણાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. પ્રત્યેક કિલોના 400 રૂપિયા ભાવ છે, આ ચણા સ્વાદમાં મીઠા હોય છે. જેને લઈને સુરત સુધી પણ ચણાનું બુકિંગ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે, અને આ ચણાની ખૂબ ડિમાન્ડ રહેતી હોવાના કારણે બુકિંગ થયાના બે દિવસ પછી ચણા મળે છે, ચણાનું શાક બનાવવાના પ્રોગ્રામ ગામડાઓમાં થતા હોય છે અને વાડી અને ખેતરોમાં રાત્રિ દરમિયાનના ચણાનું શાક બનાવાની પરિવાર મિત્રો સાથે તેની લિજ્જત માણીએ છીએ. લીલા ચણાના શાક સાથે બાજરાના રોટલા અને માખણ સહિતની વસ્તુ નો ઉપયોગ કરી અને ભોજનનો સ્વાદ વધારવામાં આવે છે વર્ષોથી આ ચણા કરણગઢના પ્રખ્યાત છે.
ચણાના વેપારી ચમનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસાની ઋતુ બાદ જમીનમાં રહેલી ભેજના કારણે આ ચણા બિનપિયત હોય છે, એટલે ખાવામાં ખૂબ મીઠાશ ધરાવતા હોય છે. બેંગ્લોર, સુરત, વડોદરા સુધી આ ચણા સપ્લાય કરવામાં આવે છે, અને ચણાની માંગ પણ રહેતી હોય છે. ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં 400 રૂપિયા સુધી કિલોના ભાવ બોલાયા છે, હાલ ધીમીધીમી આવક ચાલુ થઈ છે, પરંતુ ભાવમાં વધારો છે એટલે ગ્રાહકોને પણ પ્રથમ તબક્કામાં મોંઘા પડી રહ્યા છે. સમયાંતરે તેના ભાવમાં ઘટાડો થશે અને રેગ્યુલર ભાવથી પણ લોકોને મળી શકશે.
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