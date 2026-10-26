રાજકોટઃ તહેવાર ટાણે જ વીજકાપથી ઉદ્યોગો ઠપ, ગ્રેટર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની CMને રાવ
રાજકોટમાં વીજકાપથી પરેશાન ગ્રેટર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે મુખ્યમંત્રીને રજુઆત કરવામાં આવી છે.
Published : October 26, 2026 at 5:36 PM IST
રાજકોટઃ ઉદ્યોગો માટે જાહેર કરાયેલા બુધવારના ફરજિયાત વીજકાપના નિર્ણય સામે ઉદ્યોગકારોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને દિવાળીના તહેવાર ટાણે જ્યારે ઓર્ડરોની ભરમાર હોય, ત્યારે ઉત્પાદન ઠપ થવાની ભીતિને લઈને ગ્રેટર રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (GRCCI) દ્વારા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
GRCCIના પ્રમુખ રાજીવ દોશીના જણાવ્યા અનુસાર, ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો પાસેથી પહેલાથી જ મિનિમમ ચાર્જની વસુલાત કરવામાં આવે છે, છતાં બુધવારના વિજકાપનો બેવડો માર સહન કરવો પડી રહ્યો છે. આ નિર્ણયથી MSME એકમો અને હજારો કામદારોની રોજગારી પર સીધી અસર પડશે, જેથી આ નિર્ણયને મુલતવી રાખવા માંગ કરવામાં આવી છે.
લક્ષ્મીનગર ફીડરમાં 1000 કારખાના અડધો દિવસ બંધ
રાજકોટના લક્ષ્મીનગર ફીડરમાં આવતા કારખાનાઓમાં મેન્ટેનન્સના નામે અચાનક વિજકાપ આપતા ઉદ્યોગકારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. આ વિસ્તારમાં આશરે 1000 જેટલા નાના-મોટા કારખાનાઓ આવેલા છે, જેમાં રોજના 10,000 જેટલા કામદારો કામ કરે છે. આજે અડધો દિવસ વીજળી ગુલ રહેતા તમામ કામકાજ અટવાઈ પડ્યું હતું.
અચાનક વીજકાપથી એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશન નારાજ
અચાનક અપાયેલા વીજકાપ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતા એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેન્દ્ર પાંચાણીએ જણાવ્યું કે, દિવાળીના સમયમાં સૌથી વધુ ઓર્ડર આવતા હોય છે. તંત્રને અગાઉથી જ ખબર હતી કે, મેઈન્ટેનન્સ કરવાનું છે, તો તે કામ રવિવારે કરવાને બદલે બુધવારે જ કરવું જોઈતું હતું, કારણ કે બુધવારે તો સરકારના આદેશ મુજબ કારખાનાઓ બંધ જ રહેવાના છે.
વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી પહેલાના 2-3 બુધવાર એવા હોય છે કે, જ્યારે બુધવારે પણ કારખાના બંધ રાખવા પોસાતા નથી. દિવાળી પછી રજાઓ આવતી હોવાથી તેનું પ્રોડક્શન અગાઉથી કરી લેવામાં આવતું હોય છે. જો તંત્ર બુધવારે જ મેન્ટેનન્સ કરે તો ઉદ્યોગોને બેવડું નુકસાન ન થાય. જો કે, હાલની સ્થિતિને જોતા અમે તંત્રના નિર્ણયને આવકારીને બુધવારે બંધ રાખીશું.
એક તરફ દિવાળીના તહેવારો શરૂ થઈ રહ્યા છે. આવા સમયે મોટાપાયે ઓર્ડર ઉદ્યોગોને ઓર્ડર મળતા હોય છે. પરંતુ આ કમાણીના સમયે જ વીજકાપથી રાજકોટના ઉદ્યોગકારો પરેશાન છે. હાલ રાજકોટના ઉદ્યોગકારોની એક જ માંગ છે કે, તહેવારની સિઝન પૂરી થાય ત્યાં સુધી વીજકાપનો નિર્ણય મોકૂફ રાખવામાં આવે.
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