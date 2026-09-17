PM મોદીના જન્મદિવસે વડનગરમાં ભારે ઉત્સાહ, બાળપણના મિત્રોએ વાગોળી યાદો
વડાપ્રધાન મોદીના બાળપણના મિત્રો અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓએ તેમને જન્મદિવસની વિશેષ શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને તેમના બાળપણની અનોખી યાદો તાજી કરી હતી.
Published : September 17, 2026 at 8:27 AM IST
મહેસાણા: ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે તેમના વતન વડનગરમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીના શાસનના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેમના જન્મસ્થળ વડનગરથી તેમની કર્મભૂમિ વારાણસી સુધી એક ભવ્ય કળશ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ યાત્રામાં દેશભરની પવિત્ર નદીઓના જળને એકત્રિત કરીને કાશી લઈ જવામાં આવશે. આ ખાસ પ્રસંગે વડાપ્રધાન મોદીના બાળપણના મિત્રો અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓએ તેમને જન્મદિવસની વિશેષ શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને તેમના બાળપણની અનોખી યાદો તાજી કરી હતી.
ભાજપના પ્રવક્તા ડૉ. અનિલ પટેલે આ કળશ યાત્રા વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્ર મોદીની જન્મભૂમિથી કર્મભૂમિ સુધીની આ કળશ યાત્રામાં દેશની જુદી જુદી પવિત્ર નદીઓના જળ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. અહીંથી વારાણસી સુધી આ યાત્રા પહોંચવાની છે. વારાણસીથી અઢીસો જેટલા બાઈક સવાર વડનગર આવવાના છે. આ ઐતિહાસિક કળશ યાત્રા દેશના 10 રાજ્યોમાંથી પસાર થશે. કુલ 193 જિલ્લાઓ અને 1195 ગામોમાં આ યાત્રાનું સન્માન કરવામાં આવશે. નરેન્દ્રભાઈએ 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ મુખ્યમંત્રી તરીકે અને ત્યારબાદ 26 મે 2014ના રોજ વડાપ્રધાન તરીકે જવાબદારી સંભાળી હતી. તેમની આ 25 વર્ષની રાષ્ટ્રસેવા અને ગરીબ કલ્યાણની યાત્રાને બિરદાવવા આ આયોજન કરાયું છે. આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ કળશ યાત્રાને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવશે. સાંજે 7 વાગ્યે દેશના અનેક મંદિરો અને સામાન્ય લોકોના ઘરોમાં દીવા પ્રગટાવીને નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત જુદા જુદા સ્થળોએ રક્તદાન શિબિરોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે કળશ યાત્રામાં જોડાયેલા લોકોના ઉત્સાહ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ યાત્રા શામળાજીથી નીકળી હતી અને ચાર દિવસ પછી વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરીને આજે વડનગર પહોંચી છે. વડનગરમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વતનમાં પહોંચીને હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવી છે. અહીંથી અલગ અલગ ચાર સ્થાનોથી યાત્રાઓ વડનગર આવશે અને ત્યાંથી વારાણસી જશે. પવિત્ર નદીઓનું જળ લઈને વારાણસી જઈ વિશ્વનાથ ભગવાનને જળ ચઢાવવામાં આવશે. આ યાત્રા થકી મોદી સાહેબના આયુષ્ય માટે અને તેમની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી દેશ વધુ પ્રગતિ કરે તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. માર્ગમાં ઠેર ઠેર વૃક્ષારોપણ અને સફાઈ અભિયાન જેવા કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવ્યા હતા. મેડિકલ કેમ્પ અને આંગણવાડીની બહેનો સાથે વાર્તાલાપ પણ યોજાયો હતો.
વડાપ્રધાન મોદીના બાળપણના મિત્ર અને સહાધ્યાયી દશરથભાઈ લક્ષ્મણદાસ પટેલે તેમની શાળા અને કોલેજના દિવસોને યાદ કરતા ભાવુક થઈને જણાવ્યું હતું કે, "અમે નરેન્દ્રભાઈ સાથે પહેલા ધોરણથી બીએસસી સુધી સાથે ભણ્યા હતા. અમે બંને બી.એન. હાઈસ્કૂલ અને કોલેજમાં સાથે અભ્યાસ કર્યો છે. આરએસએસની અંદર પણ અમે સાથે જોડાયેલા હતા. કોલેજ લાઈફમાં મારા ઘરે અમે 'પગરખાનો પાળિયો' નામનું એક નાટક ભજવ્યું હતું. આ નાટકનું રિહર્સલ મારા ઘરે જ થતું હતું. બી.એન. હાઈસ્કૂલમાં ભજવાયેલું આ નાટક એમ.એન. કોલેજમાં ભજવાયું ત્યારે તે બીજા નંબરે વિજેતા બન્યું હતું. એ સમયે લોકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી અમને વધાવી લીધા હતા. નરેન્દ્રભાઈ એ વખતે બાપુ બનેલા અને અમે બધા મિત્રો તેમની સાથે હતા. જન્મદિવસ નિમિત્તે હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે તેમનું સ્વાસ્થ્ય હંમેશા સારું રહે અને ભારતના વિકાસ માટે તેઓ સતત કામ કરતા રહે."
વડાપ્રધાનના અન્ય એક બાળપણના મિત્ર શ્યામલદાસ મોદીએ પણ જૂની યાદો તાજી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, "અમારા ઘરો પાસપાસે હતા. હું બચપનથી તેમની સાથે રમતો હતો. અમે સાથે પાણીમાં તરવા જતા, કબડ્ડી રમતા અને પ્રાઈમરી સુધી સાથે ભણ્યા હતા. નાનપણથી જ નરેન્દ્રભાઈ બહુ તેજસ્વી હતા. જે મનમાં નક્કી કરે તે કામ કરીને જ જંપતા. તેમના શાસનના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર મેં તેમને એક પત્ર પણ લખ્યો છે. મેં પત્રમાં લખ્યું છે કે, હે હાટકેશ્વર દાદાની અસીમ કૃપાથી વસ્તી આ નૂતન ભારતના ઘડવૈયા, આપના સદા સુદામાના મિત્રને આપ હૃદયપૂર્વક સ્વીકારજો. હું તેમનો મિત્ર સુદામા છું અને તેઓ મારા માટે કૃષ્ણ સમાન છે. ભગવાને તેમને ભારત ઉદ્ધાર માટે મોકલ્યા છે, અને હું ઈચ્છું છું કે તેઓ સદા સ્વસ્થ રહે."
આમ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિને વડનગરમાં એક અદભુત ધાર્મિક અને સામાજિક ઉત્સવનો માહોલ છે, જ્યાં તેમના લાંબા અને સ્વસ્થ જીવન માટે ઠેર-ઠેરથી મંગળ કામનાઓ કરવામાં આવી રહી છે.
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