રિકવરી નહીં ભરનારી શાળાઓ સામે લાલઆંખ; અમદાવાદની 36 શાળાઓની રૂપિયા 1 કરોડથી વધુની ગ્રાન્ટ અટકાવાઈ
ઓડિટની રૂપિયા 3 લાખથી વધુની રિકવરી બાકી, વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં રિકવરીની રકમ જમા ન કરાવતાં લેવાયો નિર્ણય.
Published : November 16, 2026 at 8:08 PM IST
અમદાવાદઃ શહેરની 36 શાળાઓની રૂ.1 કરોડથી વધુની ગ્રાન્ટ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) કચેરી દ્વારા અટકાવી દેવામાં આવી છે. શાળાઓની અગાઉના વર્ષોની ખાતાકીય ઓડિટ રિકવરી બાકી હોવાથી વર્ષ 2026-27માં મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટનો હપ્તો રોકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ શાળાઓ પાસેથી રૂ.3 લાખથી વધુની ઓડિટ રિકવરી બાકી હોવાનું સામે આવ્યું છે. DEO કચેરી દ્વારા વારંવાર જાણ કરવા છતાં રકમ જમા ન કરાવતાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. હવે શાળાઓ બાકી રિકવરી ભરપાઈ કરશે ત્યાર બાદ જ ગ્રાન્ટનો હપ્તો રિલીઝ કરવામાં આવશે. અટકાવાયેલી ગ્રાન્ટમાં શહેરની જાણીતી શાળાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ઓડિટ રિકવરી બાકી હોવાથી ગ્રાન્ટ અટકાવાઈ
સરકાર દ્વારા શાળાઓને વર્ગોની સંખ્યાના આધારે નિભાવ માટે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે. એક વર્ગ દીઠ વાર્ષિક રૂ. 36 હજારની ગ્રાન્ટ મળતી હોય છે. જોકે, શાળાઓના ખાતાકીય હિસાબોનું ઓડિટ કરવામાં આવ્યા બાદ કેટલીક શાળાઓ પાસેથી રિકવરી નીકળતી હોય છે. આવી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી દ્વારા શાળાઓને વારંવાર જાણ કરવામાં આવે છે અને નોટિસ પણ આપવામાં આવે છે.
આ વખતે રૂ.3 લાખથી વધુની ઓડિટ રિકવરી બાકી હોય તેવી 36 શાળાઓની વર્ષ 2026-27ની ગ્રાન્ટનો હપ્તો અટકાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ શાળાઓની કુલ મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટ રૂ.1 કરોડથી વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
'શાળાઓ રિકવરી ભરી દેશે તો ગ્રાન્ટ રિલીઝ કરીશું': DEO
આ અંગે અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, શાળાઓને નિભાવ માટે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવતી હોય છે. કેટલીક શાળાઓ ફી વિકલ્પ સ્વીકારતી હોય છે, જેમને પગારની ગ્રાન્ટ જ અનુદાન સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે. આવી 36 જેટલી શાળાઓની ભૂતકાળની ઓડિટ રિકવરી બાકી છે. જે શાળાઓની ઓડિટ રિકવરી બાકી હોય તેમને કચેરી દ્વારા નોટિસ આપીને જાણ કરવામાં આવતી હોય છે. દર વર્ષે શાળાઓને મળતી ગ્રાન્ટમાંથી પણ રિકવરીની રકમ કાપી લેવામાં આવતી હોય છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ વખતે વારંવાર જાણ કરવા છતાં 36 શાળાઓએ બાકી રિકવરી ભરપાઈ કરી નથી. કેટલીક શાળાઓએ રિકવરીની રકમ માફ કરવા અથવા વેવર આપવા માટે રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેને મંજૂરી મળી નથી. આથી શાળાઓને મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટનો હપ્તો હાલ પૂરતો અટકાવી રાખવામાં આવ્યો છે. ભવિષ્યમાં શાળાઓ દ્વારા બાકી રિકવરીની રકમ ભરવામાં આવશે તો તેમને મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટનો હપ્તો રિલીઝ કરવામાં આવશે. અન્યથા ગ્રાન્ટનો હપ્તો આપવામાં આવશે નહીં.
અમદાવાદની કઈ 36 શાળાઓની ગ્રાન્ટ અટકાવાઈ?
DEO કચેરી દ્વારા ગ્રાન્ટ અટકાવવામાં આવેલી શાળાઓની યાદીમાં અમદાવાદના અલગ-અલગ વિસ્તારોની શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે. યાદી મુજબ શાળાઓનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:
1. અક્ષય હાઈસ્કૂલ, બાપુનગર
2. અસારવા વિદ્યાલય, અસારવા
3. અમૃત હાઈસ્કૂલ, કેન્ટોનમેન્ટ
4. અંકુર હાઈસ્કૂલ, પાલડી
5. એ.પી.જી. ઈંગ્લિશ હાઈસ્કૂલ, કુબેરનગર
6. દીવાન બલ્લુભાઈ માધ્યમિક શાળા, પાલડી
7. દીવાન બલ્લુભાઈ માધ્યમિક શાળા, કાંકરિયા
8. ગીર્ધરનગર શાહિબાગ માધ્યમિક શાળા
9. ગુરુકૃપા વિદ્યાલય, સી.ટી.એમ.
10. એચ.બી.કે. ન્યૂ હાઈસ્કૂલ, દિલ્હી દરવાજા
11. શેઠ એચ.એચ. પટેલ હાઈસ્કૂલ, સાબરમતી
12. જય સોમનાથ હાઈસ્કૂલ, મણિનગર
13. જે.એલ. હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, મણિનગર
14. માઉન્ટ કાર્મેલ હાઈસ્કૂલ, નવરંગપુરા
15. શ્રી મુક્તજીવન વિદ્યાલય, ઈસનપુર
16. નવરંગ માધ્યમિક શાળા, નારણપુરા
17. શ્રી ન્યૂ વિદ્યા વિહાર ફોર ગર્લ્સ, નવા વાડજ
18. રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કૂલ, શાહીબાગ
19. શ્રી સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલ, મણિનગર
20. શ્રી આર.જે. પટેલ શ્રીજી વિદ્યાલય, બાપુનગર
21. સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ, મિરઝાપુર
22. સેન્ટ એન્સ હાઈસ્કૂલ, સાબરમતી
23. શારદા વિદ્યા મંદિર, કાલાપીનગર
24. શેઠ સી.એન. વિદ્યાલય, અંબાવાડી
25. ખાલસા લિટલ ફ્લાવર સ્કૂલ, બાપુનગર
26. શ્રી વિદ્યાનગર હાઈસ્કૂલ, ઉસ્માનપુરા
27. વિશ્વ વિદ્યાલય હાઈસ્કૂલ, અસારવા
28. સાધુ વાસવાણી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, સરદારનગર
29. સોલારિસ પબ્લિક સ્કૂલ, સોલા રોડ
30. વિશ્વભારતી વિદ્યાલય, શાહવાડી
31. ડી.પી. હાઈસ્કૂલ, નવા વાડજ
32. એ.જી. હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, નવરંગપુરા
33. કે.જી.કે. હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, કુબેરનગર
34. સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ, લોયોલા હોલ
35. બાલકૃષ્ણ હાઈસ્કૂલ, બાપુનગર
36. શ્રી સરદાર પટેલ અને સ્વામી વિવેકાનંદ હાઈસ્કૂલ, મણિનગર
રિકવરી ભરપાઈ થયા બાદ જ મળશે ગ્રાન્ટ
DEO કચેરીના આ નિર્ણયથી 36 શાળાઓની વર્ષ 2026-27ની ગ્રાન્ટનો હપ્તો હાલ અટકી ગયો છે. શાળાઓએ અગાઉની ઓડિટ રિકવરી ભરપાઈ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ જ તેમને મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટની ચુકવણી કરવામાં આવશે. હવે શાળાઓ બાકી રકમ ભરપાઈ કરીને ગ્રાન્ટ મેળવશે કે પછી રિકવરીના મુદ્દે ફરી રજૂઆત કરશે તે જોવાનું રહેશે.
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