ETV Bharat / state

પુણામાં કળિયુગી દોહિત્રનો ખૂની ખેલ: શિખામણ આપતી સગી નાનીનું ગળું કાપીને હત્યા કરી નાખી

10 વર્ષથી મા બનીને ઉછેર્યો તે જ નાનીને નરાધમ દોહિત્રે આવેશ આવી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા

10 વર્ષથી મા બનીને ઉછેર્યો તે જ નાનીને નરાધમ દોહિત્રે આવેશ આવી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા
10 વર્ષથી મા બનીને ઉછેર્યો તે જ નાનીને નરાધમ દોહિત્રે આવેશ આવી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: પુણા વિસ્તારમાં આવેલા પરવટ પાટિયા પાસેના અનમોલ એપાર્ટમેન્ટમાં હૈયું હચમચાવી દેતી એક ઘટના સામે આવી છે. કામધંધો કરવા બાબતે ટકોર કરતા 70 વર્ષીય વૃદ્ધાની તેમના જ સગા દોહિત્રએ તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે. હત્યા બાદ આરોપીએ આત્મહત્યાનું નાટક રચી પોલીસને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પુણા પોલીસની સતર્કતા સામે તેની પોલ ખુલી ગઈ હતી.

ઘટનાની જાણ થતા જ પુણા પીઆઈ વિક્રમ દેસાઈ કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. 70 વર્ષીય લીલાબેન ચંદુભાઈ ચૌધરી લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. તે સમયે હાજર દોહિત્ર હર્ષ નિલેશભાઈ પટેલે મગરમચ્છના આંસુ સારતા પોલીસને જણાવ્યું કે, "નાની જીવવાથી કંટાળી ગયા હતા અને તેમણે જાતે જ ચપ્પુ મારી લીધું, મેં બચાવવા જતાં ઝપાઝપીમાં તેમને વાગી ગયું." જોકે, ઘટનાસ્થળની સ્થિતિ અને લોહીના ડાઘા જોઈ પોલીસને શંકા ગઈ હતી.

10 વર્ષથી મા બનીને ઉછેર્યો તે જ નાનીને નરાધમ દોહિત્રે આવેશ આવી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા (ETV Bharat Gujarat)

FSL અને મનોવૈજ્ઞાનિક તપાસમાં ખુલી પોલ

પોલીસે ડોગ સ્ક્વૉડ, ફિંગર પ્રિન્ટ એક્સપર્ટ અને FSLની મદદ લીધી હતી. ગળા પરના ઘાની ગંભીરતા જોતા તે આત્મહત્યા ન હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. પોલીસે હર્ષની આકરી પૂછપરછ અને મનોવૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ કરતા તે ભાંગી પડ્યો હતો અને કબૂલાત કરી હતી કે નાની વારંવાર કામ કરવા માટે ટકોર કરતા હોવાથી કંટાળીને તેણે જ હત્યા કરી છે.

10 વર્ષ સુધી માં બની ઉછેર્યો, એ જ હાથે જીવ લીધો

મૃતક લીલાબેનની કરૂણતા એ છે કે, હર્ષની માતાએ બીજા લગ્ન કર્યા બાદ છેલ્લા 10 વર્ષથી લીલાબેન જ હર્ષ અને તેની બહેનને ઉછેરી રહ્યા હતા. હર્ષ છેલ્લા ઘણા સમયથી બેકાર હતો અને મોડી રાત સુધી જાગી દિવસે સૂઈ રહેતો હતો. નાની તેના ભવિષ્ય અને પત્ની-બહેન માટે તેને કમાવા બાબતે શિખામણ આપતા હતા, જે હર્ષને મંજૂર નહોતું. એક ક્ષણના આવેશમાં તેણે 10 વર્ષનો પ્રેમ ભૂલીને સગી નાનીની હત્યા કરી નાખી.

પુણા પીઆઈ વિક્રમ દેસાઈ એ જણાવ્યું હતું કે ઉપરોક્ત ઘટનાને લઈને અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી.આરોપીએ મૃતક ને તીક્ષ્ણ હથિયાર ઝીંક્યા હતા. સમગ્ર બાબતે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે

પુણામાં બીજી ઘટના: મેસેજ બાબતે મિત્રએ મિત્રને રહેંસી નાખ્યો

પુણા વિસ્તારમાં જ હત્યાની બીજી એક ઘટના બની છે. શાંતિ ભવન પાસે આવેલા કારખાનામાં કામ કરતા પશ્ચિમ બંગાળના મુસા સલામભાઈ શેખે વતનની કોઈ યુવતીને મેસેજ કરવા બાબતે થયેલી મશ્કરીમાં ઉશ્કેરાઈને તેના જ મિત્ર ચાંદ સાલેહાર પર કાતર વડે જીવલેણ હુમલો કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GRANDSON KILLED HER GRANDMOTHER
SURAT PUNA MURDER
CRIME NEWS SURAT
GRANDSON KILLED GRANDMOTHER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.