કાકાએ બાઈક ચાવી ન આપતા ભત્રીજો થયો કોપાયમાન, કાકાને માર્યો માર, વચ્ચે બચાવવા પડતા દાદાનું મારથી મોત
આદિવાસી વિસ્તાર એવા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ખડકલા ગામે દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન એક પરિવારમાં લોહીની હોળી રમાઈ હતી. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
Published : October 21, 2025 at 6:46 PM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ખડકલા ગામની સીમમાં બે પુત્રો સાથે રહેતા બલિયાભાઈ લીંબાભાઈ ભીલના પરિવારમાં દિવાળીના તહેવાર પર નજીવી બાબતે લોહીની હોળી રમાઈ હતી.
બલિયાભાઈના પુત્ર જામસીંગભાઇ ભીલ પાસે તેના ભત્રીજા કાનજીભાઈ ભીલે મોટર સાયકલની ચાવી માંગી હતી, જોકે, જામસીંગભાઈએ ચાવી ન આપતાં, ભત્રીજો કાનજી ભીલ ઉશ્કેરાયો હતો અને તેના દાદાની લાકડી વડે કાકા ઉપર તૂટી પડ્યો હતો અને ઢોર માર્યો હતો.
પૌત્રને 85 વર્ષના દાદા પર ન આવી દયા
આ દ્રશ્ય જોતા બલિયા ભીલ પોતાના પુત્ર જામસીંગ ભીલને બચાવવાં પુત્રની ઉપર આવીને સુઈ ગયા હતાં, તેમને એમ કે, તેમનું લોહી તેમના પર હાથ નહીં ઉપાડે અને રહેમ કરશે. પરંતુ કોપાયમાન થયેલા પૌત્રએ 85 વર્ષના દાદા ઉપર સહેજ પણ દયા રાખી નહીં માર મારવાનું યથાવત રાખ્યું જેમાં માથા, પગ અને આંખના ભાગે બેરહેમી પૂર્વક માર મારતા વૃદ્ધ દાદાનું મોત થયું હતું આમ સમગ્ર મારામારીની ઘટના હત્યામાં પરીણમી હતી.
મધ્ય પ્રદેશનો ભીલ પરિવાર ખેતી કામ કરી ગુજરાન ચલાવતો
મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર તાલુકાના સોંઢવાં ગામના બલિયાભાઈ લીંબાભાઈ ભીલ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ખડકલા ગામની સીમમાં બે પુત્રો સાથે ખેતીકામ કરતાં હતાં, જેમાં મોટો પુત્ર પોતાના ચાર પુત્રો સાથે મોરબીના હળવદ વિસ્તારમાં મજુરી અર્થે ગયા હતા, જયારે પાંચમો પુત્ર કાનજી ભીલ પોતાના દાદા અને કાકા સાથે ખડકલા ગામે રહેતો હતો.
ખડકલા ગામની સીમમાં રહેતા ભીલ પરિવારમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ભત્રીજા કાનજી ભીલ, મોટર સાયકલની ચાવી કાકા જામસીંગ ભીલ પાસે માંગી અને કાકાએ ભત્રીજાને ચાવી નહીં આપતાં, કાકા ભત્રીજાના ઝગડામાં નિર્દોષ 85 વર્ષના વૃદ્ધ બલિયાભાઈએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો. હાલ બોડેલી પોલીસે હત્યાનો ગુન્હો નોંધી હત્યારા પૌત્રની ધરપકડ કરી છે.
પૌત્ર પર લાગ્યો દાદાની હત્યાનો આરોપ
મોટર સાયકલની ચાવી જેવી નજીવી બાબતે કાનજી ભીલ પોતાના કાકાને લાકડીથી માર મારી રહ્યો હતો. ત્યારે પિતા પોતાના દીકરાને બચાવવાં વચ્ચે પડ્યાને પૌત્રએ દાદાને પણ છોડ્યઆ નહીં અને દાદાને બે રહેમી પૂર્વક લાકડીના ફટકા મારી દાદાને પરધામ પહોંચાડી દીધા.હાલ તો બોડેલી પોલીસે હત્યાના આરોપમાં પૌત્રની ધરપકડ કરી છે અને આ મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
