અમદાવાદમાં છઠ્ઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: ઇન્દિરા બ્રિજ ઘાટ પર 25 હજારથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટશે, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહેશે
આ વર્ષે બે ઘાટ બનતાં શ્રદ્ધાળુઓને મોટી રાહત; 5થી 7 હજાર લોકો માટે ભોજન અને રહેવાની વ્યવસ્થા
Published : November 14, 2026 at 6:53 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં વસતા ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને પૂર્વાંચલના પરિવારોના આસ્થાના મહાપર્વ છઠ્ઠ પૂજાને લઈને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઇન્દિરા બ્રિજ ઘાટ ખાતે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. છઠ્ઠ પૂજામાં 25 હજારથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ભાગ લે તેવી શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને છઠ્ઠ પૂજા સમિતિ દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે ઇન્દિરા બ્રિજ પાસે બે ઘાટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓને પૂજા કરવામાં મોટી રાહત મળશે. ખાસ વાત એ છે કે છઠ્ઠ પૂજાના દિવસે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ પંચાલ, ધારાસભ્યો અને અન્ય હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે.
છઠ્ઠ પૂજા સમિતિના અધ્યક્ષ મહાદેવ ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 25 વર્ષથી અમદાવાદમાં છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ એક મહિના અગાઉથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ વર્ષે અંદાજે 25 હજારથી વધુ લોકો માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઇન્દિરા બ્રિજ ઘાટ પર આ વખતે પ્રથમ વખત બે ઘાટ ઉપલબ્ધ થયા છે, જેના કારણે શ્રદ્ધાળુઓની ભીડનું વ્યવસ્થાપન સરળ બનશે અને પૂજા દરમિયાન થતી મુશ્કેલીઓનું પણ સમાધાન થશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અગાઉ અહીં કાચો ઘાટ હતો. વર્ષ 2014માં સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ પાકો ઘાટ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને વર્ષ 2018માં તેનું ઉદ્ઘાટન થયું હતું. હવે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના વિકાસને કારણે એક નવો ઘાટ પણ તૈયાર થયો છે. માત્ર એક વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આ નવો ઘાટ બનાવવામાં આવ્યો છે. બંને ઘાટના કારણે આ વર્ષે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ એકસાથે છઠ્ઠી મૈયાની પૂજા કરી શકશે.
5થી 7 હજાર લોકો માટે ભોજન અને રહેવાની વ્યવસ્થા
છઠ્ઠ પૂજા માટે અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઇન્દ્રા બ્રિજ ઘાટ ખાતે આવે છે. કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ પૂજાની તૈયારી માટે અગાઉથી જ અહીં રોકાય છે. આવા પાંચથી સાત હજાર લોકો માટે સમિતિ દ્વારા ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તેમના રહેવા, સૂવા અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. શ્રદ્ધાળુઓને પૂજા દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સમિતિ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
વતન જઈ ન શકતા લોકો માટે ઈન્દિરા બ્રિજ ઘાટ આશીર્વાદ સમાન
અમદાવાદમાં બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વાંચલના મોટી સંખ્યામાં પરિવારો વસવાટ કરે છે. છઠ્ઠ પૂજા તેમના માટે માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નહીં પરંતુ આસ્થાનું મહાપર્વ છે. જોકે તહેવારના સમયે બિહાર જતી ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ હોવાના કારણે ટિકિટ મળવી મુશ્કેલ બને છે. પરિણામે ઘણા લોકો પોતાના વતન જઈ શકતા નથી. આવા પરિવારો માટે અમદાવાદમાં જ છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન આશીર્વાદ સમાન બની રહ્યું છે. લોકો એક મહિના અગાઉથી જ પૂજાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દે છે અને દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં આવીને સૂર્યદેવ અને છઠ્ઠી મૈયાની આરાધના કરે છે.
15 અને 16 નવેમ્બરે થશે છઠ્ઠી મૈયાની આરાધના
આ વર્ષે 15 નવેમ્બરથી છઠ્ઠ પૂજાના મુખ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમોની શરૂઆત થશે. સમિતિના અધ્યક્ષ મહાદેવ ઝાના જણાવ્યા અનુસાર, શ્રદ્ધાળુઓ બપોરે 2 વાગ્યાથી જ ઘાટ પર આવીને પોતાની પૂજાની સામગ્રી અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવાનું શરૂ કરશે. સાંજે સૂર્યાસ્ત સમયે શ્રદ્ધાળુઓ નદીના પાણીમાં ઊભા રહી અસ્તાચળગામી સૂર્યદેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરશે. ત્યારબાદ 16 નવેમ્બરે સવારે ઉગતા સૂર્યની પૂજા કરીને અર્ઘ્ય આપવામાં આવશે. આ સાથે છઠ્ઠ પૂજાના પર્વની પૂર્ણાહુતિ થશે.
પોલીસ અને AMC દ્વારા પણ વિશેષ વ્યવસ્થા
છઠ્ઠ પૂજામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થવાના હોવાથી પોલીસ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પણ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે. ઘાટની સફાઈ, પાણીની સફાઈ, ટેન્ટ, પીવાના પાણી, ટોયલેટ, લાઇટિંગ અને પંખાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓને રહેવા માટે જગ્યા ફાળવવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત શોભા અને અન્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમો માટે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ પણ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે.
આમ, અમદાવાદમાં વસતા પૂર્વાંચલ અને બિહારના પરિવારો માટે છઠ્ઠ પૂજાનો ઉત્સાહ અત્યારથી જ જોવા મળી રહ્યો છે. બે ઘાટની સુવિધા અને વહીવટી તંત્રના સહયોગથી આ વર્ષે છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન વધુ ભવ્ય અને સુવ્યવસ્થિત બને તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ગાંધીનગરમાં છઠ મહાપર્વની ભવ્ય ઉજવણીની તૈયારીઓ, 3000 શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટશે; નદીના અભાવે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં જળકુંડ તૈયાર
ગાંધીનગરમાં પૂર્વાંચલ સમાજના લોકપ્રિય છઠ મહાપર્વની ઉજવણીને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સેક્ટર-13ના કલ્ચરલ ફોરમ ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે છઠ પૂજા સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે 2500થી 3000 શ્રદ્ધાળુઓ મહાપર્વમાં જોડાય તેવી શક્યતા છે. ગાંધીનગરમાં નદીનો અભાવ હોવાથી આયોજકોએ ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે જ પ્રતિકાત્મક નદી જેવો વિશેષ જળકુંડ તૈયાર કર્યો છે. જેમાં 200થી વધુ વ્રતીઓ પાણીમાં ઊભા રહીને અસ્ત થતા અને ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરશે.
15 નવેમ્બરના રોજ છઠ મહાપર્વના ત્રીજા દિવસે સાંજે 4 વાગ્યાથી શ્રદ્ધાળુઓનું આગમન શરૂ થશે અને સાંજે અંદાજે 6:20 કલાકે અસ્તાચલગામી સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે ગાંધીનગરના મેયર રૂપસિંહ ઠાકોર મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે. ઉપરાંત પૂર્વાંચલ અને બિહાર સમાજના અગ્રણીઓ, નિવૃત્ત તથા કાર્યરત IAS અધિકારીઓ, ડિફેન્સના નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગજગતના મહાનુભાવો પણ જોડાશે. સંધ્યા અર્ઘ્ય બાદ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે.
જ્યારે 16 નવેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે 3 વાગ્યાથી વ્રતીઓનું આગમન શરૂ થશે અને સવારે અંદાજે 6:30 કલાકે ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરવામાં આવશે. આ સાથે વ્રતીઓનું 36 કલાકનું કઠિન નિર્જળ વ્રત પૂર્ણ થશે. ત્યારબાદ વ્રતીઓ જળ ગ્રહણ કરશે અને ઉપસ્થિત શ્રદ્ધાળુઓ માટે મહાપ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવશે.
છઠ પૂજા સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ રામ પ્રવેશ મહતોએ જણાવ્યું હતું કે, સેક્ટર-13માં વર્ષ 2006થી સતત છઠ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં મર્યાદિત સ્તરે થતી ઉજવણી આજે સમાજ, સરકાર અને સભ્યોના સહયોગથી ભવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે. છઠ પૂજાને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવવા અને ધાર્મિક પરંપરાને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી વર્ષ 2025માં ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
આ વર્ષે ગાંધીનગર ઉપરાંત અમદાવાદ, કલોલ, મહેસાણા અને આણંદ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહેશે. અંદાજે 2500થી 3000 લોકો માટે મહાપ્રસાદ સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ધાર્મિક પરંપરાનું જતન કરવાની સાથે નવી પેઢીને સંસ્કૃતિ અને વારસા સાથે જોડવાનો પણ ટ્રસ્ટનો પ્રયાસ છે.
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