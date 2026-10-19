જામનગરમાં નીતા અંબાણી વહુ રાધિકા સાથે ગરબે ઘૂમ્યા, મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું- 30 વર્ષમાં પહેલીવાર આવી મહેફિલ જોઈ
આઠમા નોરતે ખેલૈયાઓનો વચ્ચે દેશના ટોચના ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી, તેમનાં પત્ની નિતા અંબાણી, પુત્ર અનંત અંબાણી અને પુત્રવધૂ રાધિકા અંબાણી ગરબાના મેદાનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Published : October 19, 2026 at 2:59 PM IST
જામનગર: ગુજરાતના જામનગર સ્થિત રિલાયન્સ ટાઉનશિપમાં આ વર્ષે નવરાત્રી મહોત્સવની અત્યંત ભવ્ય અને શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા દર વર્ષે પોતાના હજારો કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારો માટે નવરાત્રીના પાવન પર્વ પર ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. પરંતુ, આ વખતની નવરાત્રીએ જામનગરમાં ભારે ધૂમ મચાવી હતી. ખાસ કરીને આઠમા નોરતે ખુદ અંબાણી પરિવારની ગરબાના મેદાનમાં પ્રત્યક્ષ હાજરીએ ખેલૈયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ ભરી દીધો હતો.
આઠમા નોરતે ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ ત્યારે બેવડાઈ ગયો જ્યારે દેશના ટોચના ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી, તેમનાં પત્ની નિતા અંબાણી, પુત્ર અનંત અંબાણી અને પુત્રવધૂ રાધિકા અંબાણી ગરબાના મેદાનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અંબાણી પરિવારને પોતાની વચ્ચે જોઈને રિલાયન્સના કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોમાં અનેરો થનગનાટ જોવા મળ્યો હતો. આ કાર્યક્રમની સૌથી આકર્ષક અને વિશેષ ક્ષણ એ હતી જ્યારે સાસુ-વહુ એટલે કે નિતા અંબાણી અને રાધિકા અંબાણીએ સ્ટેજ પર એકસાથે ગરબા કર્યા હતા. આ દ્રશ્ય જોઈને ઉપસ્થિત તમામ લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા.
આ ભવ્ય આયોજન અને લોકોનો અદભુત ઉત્સાહ જોઈને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, "આ વખતે રિલાયન્સની નવરાત્રીએ ખરેખર ધૂમ મચાવી દીધી છે." આ ઉપરાંત, આઠમા નોરતે બોલિવૂડની જાણીતી અભિનેત્રી દિશા પટણીએ પણ જામનગર રિલાયન્સના ગરબામાં ખાસ હાજરી આપી હતી, જેના કારણે ગરબાના મેદાનમાં ગ્લેમરનો તડકો લાગ્યો હતો. ઉપરાંત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોની પણ પત્ની સાક્ષી ધોની સાથે જામનગરમાં જોવા મળ્યા હતા.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, રિલાયન્સ ટાઉનશિપમાં યોજાયેલી આ વર્ષની નવરાત્રી માત્ર અંબાણી પરિવારની જ નહીં, પરંતુ બોલિવૂડ સિતારાઓની હાજરી માટે પણ દેશભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની હતી. આ નવરાત્રીની વિશેષતા એ હતી કે નવરાત્રીના દરરોજ એક નવા બોલિવૂડ કલાકારને અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. નવ દિવસ દરમિયાન ટાઇગર શ્રોફ, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, વરુણ ધવન અને કૃતિ સેનન સહિતના ટોચના બોલિવૂડ કલાકારો રિલાયન્સની નવરાત્રીમાં મહેમાન બન્યા હતા. આ તમામ સ્ટાર્સની હાજરીએ જામનગરની રિલાયન્સ નવરાત્રીને એક અત્યંત યાદગાર અને ઐતિહાસિક મહોત્સવ બનાવી દીધો હતો.
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