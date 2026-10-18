પરદેશની ધરતી પર પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ, યુકેના લેસ્ટરમાં દમણના કોળી પટેલ સમાજ દ્વારા નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન
રોજગાર-વ્યવસાય અર્થે યુકેના લેસ્ટરને કર્મભૂમિ બનાવનાર કોળી પટેલ સમાજના પરિવારો દ્વારા વિદેશમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ-પરંપરાને જીવંત રાખવાનો સરાહનીય પ્રયાસ
Published : October 18, 2026 at 12:03 PM IST
લેસ્ટર, યુ.કે: સંઘ પ્રદેશ દમણમાં વસવાટ કરતા અને હાલ રોજગાર-વ્યવસાય અર્થે યુકેના લેસ્ટરને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવનાર કોળી પટેલ સમાજના પરિવારો દ્વારા વિદેશની ધરતી પર ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જીવંત રાખવાનો સરાહનીય પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. લેસ્ટરમાં વસવાટ કરતા કોળી પટેલ સમાજના પરિવારો દ્વારા સતત ત્રીજા વર્ષે મા શક્તિની આરાધનાના પર્વ નવરાત્રિનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આયોજનમાં સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા અને માતાજીની આરાધના સાથે નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરી હતી.
સતત ત્રીજા વર્ષે નવરાત્રિ મહોત્સવનું આયોજન
કોળી પટેલ સમાજ દ્વારા આયોજિત આ નવરાત્રિ મહોત્સવ હવે સમાજના લોકો માટે ધાર્મિક આસ્થા, સામાજિક એકતા અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાના સંગમ સમાન બની રહ્યો છે. સતત ત્રણ વર્ષથી યોજાતા આ મહોત્સવમાં સમાજના પરિવારો એકત્રિત થઈ માતાજીની આરાધના કરે છે. વિદેશમાં વસવાટ કરવા છતાં પોતાની સંસ્કૃતિ અને તહેવારો સાથે જોડાયેલા રહેવાની સમાજની ભાવના આ આયોજન દ્વારા સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. આ વર્ષે પણ ઉત્સાહ અને ભક્તિભાવ સાથે નવરાત્રિ મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો.
પરંપરાગત ગરબાના તાલે ખેલૈયાઓ ઝૂમ્યા
નવરાત્રિ મહોત્સવ દરમિયાન પરંપરાગત ગરબા અને અર્વાચીન ગરબાની રમઝટ જામી હતી. ગરબાના તાલે મહિલાઓ, યુવાનો અને બાળકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ગરબે ઘૂમીને મા શક્તિની આરાધના કરી હતી. રંગબેરંગી પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં સજ્જ ખેલૈયાઓએ ગરબાના વર્તુળોમાં જોડાઈ નવરાત્રિની અનોખી છટા ઊભી કરી હતી. સંગીતના સૂર, ગરબાના તાલ અને ભક્તિભાવથી સમગ્ર વાતાવરણ ઉત્સવમય બન્યું હતું. વિદેશની ધરતી પર ગુજરાતી સંસ્કૃતિની આ ઝલક ઉપસ્થિત લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી.
મહિલાઓ, યુવાનો અને બાળકોની ઉત્સાહભેર ભાગીદારી
આ મહોત્સવમાં સમાજની મહિલાઓ, યુવાનો અને બાળકો સહિત વિવિધ વયજૂથના લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. નવરાત્રિ માત્ર ધાર્મિક પર્વ જ નહીં, પરંતુ પરિવારજનો અને સમાજના લોકોને એકસાથે લાવતું સાંસ્કૃતિક માધ્યમ પણ છે. લેસ્ટરમાં યોજાયેલા આ આયોજનમાં પણ સમાજના સભ્યો એકત્રિત થયા હતા અને માતાજીની ભક્તિમાં લીન બની ગરબાની મોજ માણી હતી. ખાસ કરીને નવી પેઢીને ભારતીય તહેવારો અને પરંપરાગત ગરબા સાથે જોડવાનો આ પ્રયાસ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહ્યો છે.
વિદેશમાં ગુજરાતી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનું જતન
આજના સમયમાં અનેક ભારતીય પરિવારો અભ્યાસ, રોજગાર અને વ્યવસાય માટે વિદેશમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં પોતાની ભાષા, સંસ્કૃતિ, ધાર્મિક આસ્થા અને તહેવારોને જીવંત રાખવા માટે વિવિધ સમાજો દ્વારા કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. લેસ્ટરમાં કોળી પટેલ સમાજ દ્વારા કરવામાં આવતું નવરાત્રિનું આયોજન પણ આ જ ભાવનાનું પ્રતિબિંબ છે. માતાજીની આરાધના સાથે પરંપરાગત ગરબાની ઉજવણી કરીને સમાજના લોકો પોતાની સાંસ્કૃતિક ઓળખને જાળવી રાખી રહ્યા છે. સાથે જ બાળકો અને યુવાનોને ગુજરાતી પરંપરાનો પરિચય મળે તે દિશામાં પણ આવા કાર્યક્રમો ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
અર્વાચીન ગરબા બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર
વિદેશની ધરતી પર ગુજરાતી ગરબાની વધતી લોકપ્રિયતા વચ્ચે લેસ્ટરમાં યોજાયેલા આ નવરાત્રિ મહોત્સવે પણ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. પરંપરાગત ગરબાની સાથે અર્વાચીન ઢબે ગવાતા ગરબાના તાલે ખેલૈયાઓએ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમી ઉત્સવની મોજ માણી હતી. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધુનિક સંગીતના સમન્વયથી નવરાત્રિની ઉજવણી વધુ આકર્ષક બની હતી. વિદેશમાં રહેતા ગુજરાતી પરિવારો માટે આવા પ્રસંગો પોતાની મૂળ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા રહેવાની તક પૂરી પાડે છે.
મા શક્તિની આરાધના સાથે મહોત્સવ સંપન્ન
સતત ત્રીજા વર્ષે આયોજિત આ નવરાત્રિ મહોત્સવમાં સમાજના લોકોએ ભક્તિભાવપૂર્વક માતાજીની આરાધના કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. લેસ્ટરમાં વસવાટ કરતા કોળી પટેલ સમાજના પરિવારોની ભાગીદારીથી આ આયોજન ધાર્મિક ઉત્સાહ અને સાંસ્કૃતિક એકતાનું પ્રતીક બન્યું હતું. વિદેશમાં રહીને પણ ભારતીય તહેવારોની પરંપરા જાળવી રાખવાનો આ પ્રયાસ પ્રશંસનીય છે. નવરાત્રિ જેવા પર્વો દ્વારા સમાજની નવી પેઢી સુધી સંસ્કૃતિનો વારસો પહોંચે છે અને પરદેશમાં પણ ગુજરાતી પરંપરાનો રંગ જળવાઈ રહે છે.
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