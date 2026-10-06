વડોદરાના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભવ્ય મહાગરબા, 40 હજાર લોકો એકસાથે રમશે ગરબા
વડોદરાના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે VMC અને જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા ભવ્ય મહાગરબા અને વિકાસ જ્યોત યાત્રાનું આયોજન કરાયું છે, 40 હજાર લોકો જોડાશે.
Published : October 6, 2026 at 8:29 PM IST
વડોદરા: શહેરના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભવ્ય મહાગરબા અને ‘વિકાસ જ્યોત’ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. VMC અને જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા આયોજિત આ વિનામૂલ્યે ગરબા મહોત્સવમાં 35થી 40 હજાર લોકો એકસાથે જોડાય તેવી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ગરબા સાથે નવો રેકોર્ડ બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
વડોદરાના નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભવ્ય મહાગરબા માટે તૈયારીઓ તેજ કરવામાં આવી છે. VMC અને જિલ્લા પ્રશાસનના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ યોજાનારા આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં શહેર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાવાના છે. સરકારની વિવિધ થીમને આધારિત આ વિનામૂલ્યે ગરબા મહોત્સવમાં એકસાથે 35થી 40 હજાર લોકો ગરબે રમે તે પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ખાસ કરીને શાળા, કોલેજ, યુનિવર્સિટી અને વિવિધ NGO સાથે જોડાયેલા લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા આ મહાગરબાને ભવ્ય બનાવવા માટે આયોજનકર્તાઓ દ્વારા વિશાળ સ્તરે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો એકસાથે ગરબામાં જોડાવાના હોવાથી કાર્યક્રમ દરમિયાન નવો રેકોર્ડ બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે. આ માટે વિવિધ સંસ્થાઓ અને લોકોની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાને પણ ખાસ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થવાના હોવાથી પોલીસ વિભાગ તેમજ VMCની સિક્યોરિટી ટીમને તૈનાત રાખવામાં આવશે. ગ્રાઉન્ડ પર લોકોની અવરજવર, વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા સહિતની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે.
મહાગરબા સાથે આ કાર્યક્રમમાં ‘વિકાસ જ્યોત’ યાત્રાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નવલખી ગ્રાઉન્ડથી વિકાસ જ્યોત સાથે યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આ યાત્રા પોલો ગ્રાઉન્ડ સુધી પહોંચશે. યાત્રામાં શહેરના ધારાસભ્યો, સાંસદો, કોર્પોરેશન અને જિલ્લા પંચાયતના હોદ્દેદારો તેમજ મંત્રીઓની હાજરી રહેવાની છે.
કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાનના સંબોધનનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ પણ દર્શાવવામાં આવશે. જેના કારણે મહાગરબા સાથે વિકાસ અને સરકારના વિવિધ કાર્યક્રમોને લગતી બાબતો પણ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે એકસાથે મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી વચ્ચે યોજાનારા આ કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
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