દાહોદઃ કાળી ચૌદશે સ્મશાનમાં ભવ્ય લોકડાયરો, ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ
દાહોદના સ્મશાન ગૃહમાં કાળી ચૌદશની રાત્રે ભવ્ય લોકડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 8, 2026 at 3:48 PM IST
દાહોદઃ સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે કે, કાળી ચૌદશની રાત્રે સ્મશાનમાં ન જવાય કેમ કે, ત્યાં ભૂત-પ્રેતનો વાસ હોય છે. જો કે આ માન્યતાને દૂર કરવા માટે દાહોદના સ્મશાનમાં એક ભવ્ય ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.
કાળી ચૌદશના અવસરે એક અનોખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સામાન્ય રીતે કાળી ચૌદશને લઈને સમાજમાં અનેક પ્રકારની માન્યતાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓ જોવા મળે છે. જેના કારણે ઘણા લોકો આ દિવસે ઘરની બહાર નીકળવાનું પણ ટાળતા હોય છે. ત્યારે આવી ખોટી માન્યતાઓને દૂર કરી સમાજમાં સકારાત્મક સંદેશો ફેલાવવાના ઉદ્દેશ્યથી દાહોદના સ્મશાનગૃહમાં જ ભવ્ય લોક ડાયરા અને સંતવાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
લોકડાયરામાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ
શ્રી દુધેશ્વર મહાદેવ અને શ્રી કૈલાશધામ સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં બહારથી પધારેલા કલાકારોએ પોતાની ભજન અને સંતવાણીની પ્રસ્તુતિથી ઉપસ્થિત શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. કાળી ચૌદશને સાધુ-સંતો અને મહંતો માટે પણ પવિત્ર દિવસ તરીકે જોવામાં આવે છે. ત્યારે આ વિશેષ અવસરે અનેક સંતો અને મહંતોની ઉપસ્થિતિએ કાર્યક્રમની શોભામાં વધારો કર્યો હતો.
સ્મશાનમાં કાળી ચૌદશે દિવાળી જેવો માહોલ
સ્મશાન ગૃહના સમગ્ર પરિસરને રંગબેરંગી લાઇટિંગ અને દીવડાઓથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. જાણે સ્મશાન ગૃહમાં દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાયો હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળ્યા હતા. લોકડાયરામાં કલાકારોએ એક પછી એક ભજનો અને સંતવાણીની રમઝટ બોલાવી હતી. જેના તાલે શ્રદ્ધાળુઓ અને ઉપસ્થિત લોકો રાતભર નાચતા-ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત આતશબાજી સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા.
કાળી ચૌદશના દિવસે સ્મશાનગૃહમાં યોજાયેલા આ અનોખા લોક ડાયરા દ્વારા સમાજમાં પ્રવર્તતી ખોટી માન્યતાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ ભજન, ભક્તિ અને સંતવાણીના માધ્યમથી એક સકારાત્મક સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો પ્રકાશ કોઈપણ સ્થળને પવિત્ર અને આનંદમય બનાવી શકે છે.
આ પણ વાંચોઃ