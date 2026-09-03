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'હે મેળે મેળે મોરલડી હેલે ચડી...', અમરેલીમાં ભવ્ય લોકમેળો, 27 રાઇડ્સ સાથે મેળો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું

અમરેલીમાં ભવ્ય અને ભાતીગળ લોકમેળાનું આયોજન થતાં શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આનંદનો માહોલ છવાયો છે.

અમરેલીમાં ભવ્ય લોકમેળો
અમરેલીમાં ભવ્ય લોકમેળો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 3:55 PM IST

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અમરેલી: 'હે મેળે મેળે મોરલડી હેલે ચડી…' લોકમેળાની આ પરંપરાગત રોનક ફરી એકવાર અમરેલીમાં જોવા મળી રહી છે. કોરોના મહામારી બાદ સરકારની કડક SOP અને વિવિધ કારણોસર અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી લોકમેળાનું આયોજન થઈ શક્યું ન હતું ત્યારે ત્રણ વર્ષના લાંબા અંતરાલ બાદ આ વર્ષે અમરેલીમાં ભવ્ય અને ભાતીગળ લોકમેળાનું આયોજન થતાં શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આનંદનો માહોલ છવાયો છે.

લોકમેળા સમિતિ દ્વારા લોકોના મનોરંજનને ધ્યાનમાં રાખીને મેળામાં અનેકવિધ આકર્ષણો ઊભાં કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને સાતમ-આઠમના તહેવારો દરમિયાન લોકો માટે આ મેળો મનોરંજનનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યો છે. અમરેલી શહેર ઉપરાંત આસપાસના ગામડાઓમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો પરિવાર સાથે મેળાની મુલાકાત લઈ વિવિધ રાઈડ્સ અને ખાણીપીણીનો આનંદ માણી રહ્યા છે.

અમરેલીમાં ભવ્ય લોકમેળો (ETV Bharat Gujarat)

લોકમેળા સમિતિના જગદીશ વ્યાસના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષના મેળામાં તમામ વયજૂથના લોકો માટે અલગ-અલગ આકર્ષણો ઊભાં કરવામાં આવ્યા છે. બાળકો માટે ખાસ “બાળનગરી”નું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં બાળકો વિવિધ રાઈડ્સ અને મનોરંજનના સાધનોનો આનંદ માણી શકશે જેના કારણે નાના ભૂલકાઓમાં મેળા પ્રત્યે વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

27 જેટલી રોમાંચક રાઈડ્સ આકર્ષણનું કેન્દ્ર

મેળામાં યુવાનો અને રોમાંચપ્રેમીઓ માટે આશરે 27 જેટલી અવનવી રાઈડ્સ ઉભી કરવામાં આવી છે જેમાં ‘જલપરી’, ‘મોતનો કૂવો’ અને ‘રેન્જર’ જેવી રાઈડ્સ વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. રોમાંચક રાઈડ્સમાં બેસવા માટે યુવાનો અને બાળકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

બીજી તરફ મેળામાં આવનાર સહેલાણીઓ માટે ખાણીપીણી તેમજ વિવિધ ચીજવસ્તુઓના 100થી વધુ સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ, રમકડાં, ઘરવપરાશની વસ્તુઓ સહિતની ચીજવસ્તુઓના સ્ટોલના કારણે મેળામાં ખરીદીનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેળાનું વિશેષ મહત્વ

અમરેલી જિલ્લો મોટાભાગે ગ્રામ્ય વિસ્તાર ધરાવતો હોવાથી અહીં લોકમેળાનું વિશેષ મહત્વ છે. તહેવારો દરમિયાન ગામડાંના લોકો પરિવારજનો અને સગા-સંબંધીઓ સાથે મેળામાં ફરવા આવે છે. ત્રણ વર્ષ બાદ મેળાનું આયોજન થતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોમાં પણ ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

કોરોના બાદ મેળાઓના આયોજનને લઈને સરકારની એસઓપી અને સુરક્ષા સંબંધિત નિયમો વધુ કડક બન્યા હતા. જેના કારણે સતત ત્રણ વર્ષ સુધી અમરેલી જિલ્લામાં લોકમેળાનું આયોજન થઈ શક્યું ન હતું. હવે લાંબા સમય બાદ મેળો યોજાતા લોકો માટે જાણે જૂની યાદો ફરી તાજી થઈ હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે.

સાતમ-આઠમના તહેવારોમાં અમરેલીનો લોકમેળો શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો માટે પરિવાર સાથે સમય વિતાવવા, મનોરંજન માણવા અને પરંપરાગત મેળાની રોનક અનુભવવાનું સ્થળ બની રહ્યો છે. ત્રણ વર્ષ બાદ ફરી સજી રહેલી મેળાની રોનકથી વેપારીઓ, આયોજકો તેમજ મુલાકાતીઓમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

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