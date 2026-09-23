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સાવરકુંડલામાં ગણપતિ બન્યા લખપતિઃ 26 લાખની ચલણી નોટો અને ડોલરથી બાપાનો ભવ્ય શણગાર

બાપ્પાને અંદાજે રૂ. 26 લાખની ભારતીય ચલણી નોટો ઉપરાંત અમેરિકન ડોલરથી શણગારવામાં આવ્યા છે. જેમાં રૂ.10થી લઈને રૂ.500 સુધીની ચલણી નોટો ઉપયોગ કરાયો છે.

સાવરકુંડલામાં ગણપતિ બન્યા લખપતિઃ
સાવરકુંડલામાં ગણપતિ બન્યા લખપતિઃ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 8:47 PM IST

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સાવરકુંડલા: સમગ્ર દેશમાં ગણપતિ મહોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે ગણેશજીની ભક્તિ અને આરાધનાના વિવિધ અનોખા રંગો જોવા મળી રહ્યા છે. ગણપતિ પંડાલોમાં બાપ્પાને અવનવા શણગારથી સજાવવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે ગણપતિજીને ફૂલો, સોના-ચાંદી, વિવિધ આભૂષણો કે અન્ય સામગ્રીથી શણગારવામાં આવે છે. પરંતુ અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલામાં આવેલા એક પંડાલમાં ગણેશજીના પંડાલ અને મૂર્તિને અલગ જ થીમ પર સજાવવામાં આવ્યા છે.

સાવરકુંડલાની જે.વી.મોદી હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં સદભાવના ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લાં 15 વર્ષથી કરાતું ગણેશજીનું સ્થાપન આસ્થાની સાથે પ્રશંસાના કેન્દ્રમાં રહે છે. અહીં ભારતીય ચલણી નોટો સાથે ડોલરથી કરવામાં આવેલો ગણેશજીનો શણગાર લોકોને આકર્ષી રહ્યો છે.

સાવરકુંડલામાં ગણપતિ બન્યા લખપતિઃ (ETV Bharat Gujarat)

બાપ્પાને અંદાજે રૂ. 26 લાખની ભારતીય ચલણી નોટો ઉપરાંત અમેરિકન ડોલરથી શણગારવામાં આવ્યા છે. રૂ.10થી લઈને રૂ.500 સુધીની ચલણી નોટોથી ગણેશજીની આસપાસ ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ચલણી નોટો સાથે ડોલરનો શણગાર ઉમેરાતા ‘લખપતિ ગણપતિ’ની ભવ્યતા વધુ નિખરી ઉઠી છે.

સાવરકુંડલામાં ગણપતિ બન્યા લખપતિ
સાવરકુંડલામાં ગણપતિ બન્યા લખપતિ (ETV Bharat Gujarat)

15 વર્ષથી અનોખી ગણેશ આરાધના

દર વર્ષે ગણપતિ મહોત્સવ દરમિયાન બાપ્પાના અલગ-અલગ પ્રકારના આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે ‘લખપતિ ગણપતિ’નો અનોખો શણગાર કરવામાં આવતા સદભાવના ગ્રુપનો ગણેશ પંડાલ સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ગણેશજીની આસપાસની દીવાલો પણ ચલણી નોટોથી સજાવવામાં આવી છે. બાપાના આ અનોખા રૂપના દર્શન કરવા આવતા ભક્તો ગણપતિજીની ભવ્ય મૂર્તિ સાથે નોટો અને ડોલરના શણગારને નિહાળી ભાવવિભોર બની રહ્યા છે.

જે.વી.મોદી હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં સદભાવના ગ્રુપ દ્વારા શણગારાયો પંડાવલ
જે.વી.મોદી હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં સદભાવના ગ્રુપ દ્વારા શણગારાયો પંડાવલ (ETV Bharat Gujarat)

‘ગણપતિ બન્યા લખપતિ’ના દર્શન માટે ભક્તોની ભીડ

‘લખપતિ ગણપતિ’ના દર્શન માટે સાવરકુંડલા શહેર ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. જિલ્લાના રાજુલા, જાફરાબાદ, ધારી, બગસરા, વડીયા સહિતના વિસ્તારોમાંથી પણ ભાવિકો સાવરકુંડલા પહોંચી રહ્યા છે. ગણપતિ બાપ્પાના આ અનોખા શણગારને જોઈને દર્શનાર્થીઓમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અનેક ભક્તો માટે ચલણી નોટો અને ડોલરથી શણગારાયેલા ગણેશજીના દર્શન એક અલગ જ અનુભવ બની રહ્યો છે.

સાવરકુંડલા સહિત સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાંથી ભાવિકો આવે છે દર્શન કરવા
સાવરકુંડલા સહિત સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાંથી ભાવિકો આવે છે દર્શન કરવા (ETV Bharat Gujarat)

ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન ભક્તિ સાથે સમાજસેવાનો સંદેશ આપવામાં આવે છે. ઉત્સવમાંથી થતી આવકનો ઉપયોગ પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ગણેશ મહોત્સવ ભક્તિ સાથે સમાજસેવાનો માધ્યમ પણ બની રહ્યો છે.

બાપ્પાને અંદાજે રૂ. 26 લાખની ભારતીય ચલણી નોટો અને ડોલરનો શણગાર
બાપ્પાને અંદાજે રૂ. 26 લાખની ભારતીય ચલણી નોટો અને ડોલરનો શણગાર (ETV Bharat Gujarat)

નોટો અને ડોલરના શણગારે વધાર્યું આકર્ષણ

ગણેશજીના દર્શન કરીને ભક્તો ‘ગણપતિ બાપા બન્યા લખપતિ’ કહીને અનોખા શણગારની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ભવ્ય શણગાર સાથે ગણેશજીની આરતી, પૂજા અને વંદના કરવામાં આવી રહી છે. આમ ભક્તિ, આસ્થા, અનોખો શણગાર અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિના સંગમથી આ ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન અમરેલી જિલ્લામાં સાવરકુંડલાના લખપતિ ગણપતિનો પંડાલ ધાર્મિક આસ્થાને વધુ વધારી રહ્યો છે.

લખપતિ ગણપતિ બન્યા ભાવિકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર
લખપતિ ગણપતિ બન્યા ભાવિકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર (ETV Bharat Gujarat)

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