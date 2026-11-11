મહેસાણાઃ વડનગરના ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મંદિરમાં 'વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ'નો ભવ્ય પ્રારંભ
શ્રીકાંચી કામકોટિ પીઠાધિપતિના સાન્નિધ્યમાં દસ દિવસીય 'વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ'નો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે.
Published : November 11, 2026 at 7:40 PM IST
મહેસાણાઃ ઉત્તર ગુજરાતના ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક શહેર વડનગરની પાવનકારી ભૂમિ પર આધ્યાત્મિક ચેતનાના એક નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ થયો છે. સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ અને કલ્યાણની ભાવના જળવાઈ રહે તેવા ઉમદા હેતુથી કાંચીપુરમ સ્થિત શ્રીકાંચી કામકોટિ પીઠાધિપતિ જગદગુરુ પૂજ્યશ્રી શંકર વિજયેન્દ્ર સરસ્વતી શંકરાચાર્ય સ્વામીજીના પરમ સાન્નિધ્યમાં ભવ્ય ‘વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ’નો વિધિવત પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. વડનગરના અત્યંત પ્રાચીન અને ભક્તોની અપાર શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર સમાન હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પવિત્ર પરિસરમાં યોજાઈ રહેલા આ દિવ્ય અનુષ્ઠાનને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભક્તિ, આસ્થા અને પવિત્રતાનો અનોખો માહોલ છવાયો છે.
10 દિવસનો વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ
સનાતન ધર્મમાં યજ્ઞ અને અનુષ્ઠાનનું અનેરું મહત્વ રહેલું છે. વડનગરના આ આંગણે શરૂ થયેલો આ દસ દિવસીય વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ આજથી એટલે કે 11 નવેમ્બરથી શરૂ થઈને આગામી 20 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. શ્રીકાંચી કામકોટિ પીઠાધિપતિ જગદગુરુ પૂજ્યશ્રી શંકર વિજયેન્દ્ર સરસ્વતી શંકરાચાર્ય સ્વામીજીની ગરિમામય અને મંગલમય ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં દેશભરમાંથી પધારેલા પ્રકાંડ વિદ્વાનો અને ભૂદેવો દ્વારા વિવિધ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન અને વેદ મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. વિશ્વમાં સર્વત્ર શાંતિ સ્થપાય, માનવતાનું કલ્યાણ થાય અને પ્રકૃતિનું સંતુલન જળવાઈ રહે તેવા પ્રબળ સંકલ્પ સાથે યજ્ઞકુંડમાં પવિત્ર આહુતિઓ આપવામાં આવી રહી છે.
વડનગર એ માત્ર ગુજરાતનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતનું એક અત્યંત પ્રાચીન નગર છે. પુરાણોમાં તેને આનંદપુર, ચમત્કારપુર અને આનર્તપુર જેવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ભૂમિનો ઈતિહાસ સદીઓ જૂનો છે. અહીંનું પ્રાચીન હાટકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર નાગર બ્રાહ્મણોના ઈષ્ટદેવ તરીકે પૂજાય છે. 17મી સદીમાં બંધાયેલું આ ભવ્ય શિવાલય તેની અદભુત કોતરણી અને આધ્યાત્મિક આસ્થા માટે પ્રખ્યાત છે. આવી ઐતિહાસિક ભૂમિ પર જ્યારે દક્ષિણ ભારતની પ્રખર સનાતન પીઠ એવા કાંચી કામકોટિ પીઠના શંકરાચાર્ય પધારે, ત્યારે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતની આધ્યાત્મિક પરંપરાનો અદભુત સંગમ સર્જાય છે. આદિ શંકરાચાર્યની પરંપરાને વહન કરતા આ પીઠના વર્તમાન પીઠાધિપતિ પૂજ્યશ્રી શંકર વિજયેન્દ્ર સરસ્વતી સ્વામીજી સતત ધર્મ પ્રચાર અને સમાજ કલ્યાણના કાર્યોમાં રત રહે છે.
ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા વડનગરમાં આ પ્રકારના ભવ્ય મહાયજ્ઞનું આયોજન થવાથી ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ ક્ષેત્રની ગરિમામાં અનેકગણો વધારો થયો છે. હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પરિસરમાં જ્યારે વેદમંત્રોના ધ્વનિ ગુંજી રહ્યા છે, દર્શનાર્થીઓ અને સ્થાનિક રહીશો અપાર ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. દસ દિવસ સુધી ચાલનારા આ આધ્યાત્મિક મહોત્સવ અંતર્ગત દરરોજ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો, વિશેષ પૂજા અને અનુષ્ઠાનો યોજાશે.
જગદગુરુ પૂજ્યશ્રી શંકર વિજયેન્દ્ર સરસ્વતી શંકરાચાર્ય સ્વામીજીના આશીર્વચન અને તેમના દિવ્ય સાન્નિધ્યમાં યોજાઈ રહેલ આ મહાયજ્ઞ ભારતની પ્રાચીન જ્ઞાન અને ભક્તિની પરંપરાને જીવંત રાખવાનું એક સશક્ત માધ્યમ બની રહ્યો છે. હાટકેશ્વર મહાદેવના સાન્નિધ્યમાં શરૂ થયેલા આ યજ્ઞનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જ "વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્" એટલે કે સમગ્ર વિશ્વ એક પરિવાર છે, અને વિશ્વના તમામ જીવોનું કલ્યાણ થાય તેમજ સર્વત્ર શાંતિની સ્થાપના થાય તે છે.
આ ભવ્ય વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞમાં દર્શન અને આશીર્વાદ માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે. સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો પણ આ દિવ્ય અવસરનો લાભ લઈ રહ્યા છે. આ મહાયજ્ઞના પ્રારંભ પ્રસંગે ખેરાલુ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી સરદારભાઈ ચૌધરી પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેઓએ યજ્ઞમાં સહભાગી બનીને દર્શનનો લાભ લીધો હતો અને આ ધાર્મિક કાર્યની સરાહના કરી હતી.
વડનગર ખાતે શરૂ થયેલો આ વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ માત્ર એક ધાર્મિક કાર્યક્રમ ન રહેતા, સમગ્ર માનવજાતના કલ્યાણ માટેની એક વૈશ્વિક આધ્યાત્મિક ઝુંબેશ બની ગયો છે. આગામી 20 નવેમ્બર સુધી વડનગરની પવિત્ર ભૂમિ પર યજ્ઞની પવિત્ર જ્વાળાઓ અને વેદમંત્રોના નાદથી શ્રદ્ધાળુઓને દિવ્યતાનો અહેસાસ થતો રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ