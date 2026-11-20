વડનગરમાં ‘તાના-રીરી મહોત્સવ 2026’નો ભવ્ય પ્રારંભ, સૂર અને સંસ્કારના સંગમથી ગૂંજી ઉઠી નગરી
ગુજરાત રાજ્યના ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને આ સંગીત મહોત્સવને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 20, 2026 at 8:16 AM IST
મહેસાણા: વડનગરમાં બે દિવસીય 'તાના-રીરી મહોત્સવ 2026'નો ભવ્ય શુભારંભ થયો છે. ગુજરાત રાજ્યના ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને આ સંગીત મહોત્સવને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લા વહીવટી તંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત આ મહોત્સવમાં શાસ્ત્રીય અને લોકસંગીતના મૂર્ધન્ય કલાકારોએ પોતાની કલાના ઓજસ પાથરીને સમગ્ર વાતાવરણને સંગીતમય બનાવી દીધું હતું.
વિકાસ સાથે વિરાસતનો સંકલ્પ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માદરે વતન વડનગરમાં વર્ષ 2003માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે તેમણે આ મહોત્સવની શરૂઆત કરાવી હતી. ત્યારથી લઈને આજ સુધી આ મહોત્સવ ‘વિકાસ સાથે વિરાસત’ના મંત્રને સાર્થક કરી રહ્યો છે. વર્ષ 2010થી રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંગીત ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ પ્રદાન કરનાર કલાકારોને ‘તાના-રીરી સંગીત સન્માન એવોર્ડ’થી નવાજવાની ગૌરવશાળી પરંપરા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત લતા મંગેશકર અને આશા ભોંસલે જેવા મહાન ગાયકોને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સંબોધન કરતા ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તાના-રીરી મહોત્સવ એ કોઈ સામાન્ય મહેફિલ નથી, પરંતુ તે સંગીતની અનન્ય આરાધના છે. ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતમાં એવી અલૌકિક શક્તિ છે જે મનુષ્યના આત્માને ઝંઝોડીને તેને આત્મનાદથી બ્રહ્મનાદ સુધી પહોંચાડે છે. તેમણે મહાન વૈજ્ઞાનિક જગદીશચંદ્ર બોઝનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, વનસ્પતિ અને વૃક્ષોમાં પણ જીવ હોય છે અને સંગીતના સૂરો દ્વારા તેની પ્રતીતિ કરાવી શકાય છે. મંત્રીશ્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, વડનગરની ધરતી પર બુદ્ધકાળ અને સોલંકી યુગના ભવ્ય ઇતિહાસની સ્મૃતિઓ સચવાયેલી છે અને અહીં જન્મેલી તાના-રીરી બહેનોએ સંગીત અને સંસ્કારની અદભુત વિરાસત ગુજરાતને આપી છે.
વડનગરનો 2000 વર્ષ જૂનો સંગીત વારસો અને બલિદાનની અમર ગાથા
વડનગરનો ઇતિહાસ જેટલો પ્રાચીન છે, તેટલો જ ગૌરવશાળી છે. નાગરખંડ મુજબ આ નગરની સ્થાપના આશરે બે હજાર વર્ષ પૂર્વે રાજા ચમત્કાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે કર્નલ ટોડના મતાનુસાર ઈ.સ. 144માં આ નગરી અસ્તિત્વમાં આવી હતી. ૧૪મી સદીના ‘વિમલ પ્રબંધ’ ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ છે કે તે સમયે વડનગરમાં ૩૦૦થી વધુ માત્ર સારંગી વાદકો વસતા હતા, જે આ નગરને તે સમયનું ‘સંગીતનું વિશ્વવિદ્યાલય’ સાબિત કરે છે. વડનગર, વિસનગર અને ઇડર પટ્ટામાં ‘નાયક’ પરંપરાનું સંગીતમાં પાયાનું પ્રદાન રહ્યું છે, જ્યાં ‘દોઢીયા તાલ’ની વિશિષ્ટ શૈલી વિકસી હતી. બૈજુબાવરા પછી ગુજરાતના સંગીત ઇતિહાસમાં વડનગરના પંડિત ડાહ્યાલાલ શીવરામ નાયકનું નામ અત્યંત આદરપૂર્વક લેવાય છે.
આ નગરીની સૌથી મોટી ઓળખ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની દોહિત્રી શર્મિષ્ઠાની બે પુત્રીઓ તાના અને રીરીના આત્મબલિદાન સાથે જોડાયેલી છે. સંગીત સમ્રાટ તાનસેને જ્યારે અકબરના દરબારમાં ‘દીપક રાગ’ છેડ્યો ત્યારે તેમના શરીરમાં અસહ્ય અગનજ્વાળાઓ ઉત્પન્ન થઈ હતી. સમગ્ર ભારતમાં ભ્રમણ કર્યા બાદ વડનગરની ભૂમિ પર તાના અને રીરીએ ‘મેઘ મલ્હાર’ રાગ ગાઈને તાનસેનનો દાહ શાંત કર્યો હતો. ત્યારબાદ અકબરના દરબારમાં ગાવા જવાના આદેશ સામે પોતાની નાગર પરંપરા, કલાની પવિત્રતા અને સ્ત્રી સ્વાભિમાનની રક્ષા માટે બંને બહેનોએ અગ્નિસ્નાન કરીને પ્રાણની આહુતિ આપી હતી.
પ્રથમ દિવસે કલાકારોની મંત્રમુગ્ધ કરતી પ્રસ્તુતિ અને પ્રતિભાવો
કેરળના શાસ્ત્રીય ગાયિકા કુમારી સૂર્યા ગાયત્રીએ પોતાના ભક્તિમય શાસ્ત્રીય ગાયનથી શ્રોતાઓને ભાવવિભોર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હું કેરળથી આવું છું અને તાના-રીરી મહોત્સવ જેવા પ્રતિષ્ઠિત મંચ પર પ્રથમ વખત વડનગરમાં પરફોર્મ કરીને ખૂબ જ ધન્યતા અને આનંદ અનુભવું છું. આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનું માદરે વતન છે. તાના-રીરીની મહાન પરંપરા વિશે મેં ઘણું સાંભળ્યું છે અને તેમના નામથી યોજાતા મહોત્સવમાં હિન્દી અને સંસ્કૃત ભક્તિ ગીતો રજૂ કરવા એ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે."
પદ્મશ્રી પંડિત તેજેન્દ્ર નારાયણ મજુમદાર (સરોદ વાદક) અને વિદ્વાન કુમારેશ રાજગોપાલન (વાયોલિન) ની હિન્દુસ્તાની અને કર્ણાટક સંગીતની જુગલબંધીએ સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. તેમની સાથે તબલા પર પંડિત સત્યજીત તલવલકર અને પખાવજ પર વિદ્વાન જયચંદ્ર રાવે સંગત કરી હતી. પંડિત તેજેન્દ્ર નારાયણે કહ્યું કે, "મેં ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ સરોદ વગાડ્યું છે, પરંતુ તાના-રીરી મહોત્સવમાં પ્રથમ વખત પરફોર્મ કરવાનું આમંત્રણ મળ્યું તે મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. અહીંનું વાતાવરણ અદભુત છે. ગુજરાત સરકાર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજિત આ ભવ્ય ઉત્સવ આ જ રીતે નિરંતર ચાલતો રહે અને મોટા કલાકારો અહીં આવતા રહે તેવી શુભેચ્છા પાઠવું છું."
અમદાવાદના શાસ્ત્રીય ગાયિકા ડૉ. શિવાની કિનારીવાલાએ પોતાની ટીમ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે રાગ પૂરિયા કલ્યાણ અને રાગ દરબારી કાનડાની પ્રસ્તુતિ આપી હતી. તેમણે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ગુજરાતમાં શાસ્ત્રીય ગાયનને આગળ લાવનારી તાના-રીરીની આ દિવ્ય ભૂમિ પર અને આ સ્ટેજ પર ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ બેસવાનો મોકો મળે છે. રાગ પૂરિયા કલ્યાણ પ્રસ્તુત કરીને અમને અનેરો આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે."
લોકગાયક હાર્દિક દવેએ લોકસંગીત અને ભજનોની સુમધુર રજૂઆત કરી હતી. તેમણે સંગીતની બારીકાઈ સમજાવતા જણાવ્યું કે, "ભારતીય સંગીતના મુખ્ય બે પ્રકાર લોકસંગીત અને શાસ્ત્રીય સંગીત છે. શાસ્ત્રીય સંગીતનો જન્મ લોકસંગીતમાંથી જ થયો છે; લોકસંગીત એ ભાવનું સંગીત છે અને જ્યારે તેમાં જ્ઞાન અને ટેકનિકલિટી ભળે છે ત્યારે તે શાસ્ત્રીય સંગીત બને છે. આજે આ પવિત્ર ભૂમિ પર હું લોકસંગીતના માધ્યમથી નરસિંહ મહેતાના રાગ, થાટ અને વિવિધ ભજનો ગાવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, જે મારા માટે એક યાદગાર અવસર છે."
આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીના અધ્યક્ષ યોગેશ બી. નિરગુડે, સભ્ય સચિવ એ. યુ. મકવા, ઉંઝાના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ચૌધરી, મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ, જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. હર્ષિત પી. ગોસાવી, ડીડીઓ હર્ષિલ મીણા સહિતના મહાનુભાવો અને મોટી સંખ્યામાં સંગીત રસિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
વડનગરનો ‘તાના-રીરી મહોત્સવ 2026’ એ માત્ર એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ ભારતની પ્રાચીન સંગીત ચેતના અને નારી અસ્મિતાનું જીવંત પ્રતીક છે. ૨૦૦૦ વર્ષ જૂના ઇતિહાસને વર્તમાન સાથે જોડતો આ ઉત્સવ આવનારી પેઢીઓને કલા પ્રત્યેની નિષ્ઠા, ત્યાગ અને સમર્પણની પ્રેરણા આપતો રહેશે. સરકારના પ્રયાસો અને કલાકારોની સાધના થકી વડનગર આજે વિશ્વના નકશા પર એક અગ્રણી ‘મ્યુઝિકલ હેરિટેજ ડેસ્ટિનેશન’ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, જ્યાં તાના અને રીરીના ત્યાગની સુગંધ સદાય મહેકતી રહેશે.
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