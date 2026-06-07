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વાપીમાં સ્ટ્રીટ ફોર ઓલ કાર્યક્રમ યોજી ડિજિટલ યુગમાં બાળકોને આઉટડોર રમતો તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાનો સાર્થક પ્રયાસ

નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે ઉદ્ઘાટન, શારીરિક-માનસિક વિકાસ માટે ખુલ્લામાં રમવાનો સંદેશ, યુવાઓ અને વડીલો માટે પણ કરાયું ખાસ આયોજન.

નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે ઉદ્ઘાટન
નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે ઉદ્ઘાટન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 4:10 PM IST

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વલસાડ : વાપીમાં સતત સાતમા વર્ષે ‘સ્ટ્રીટ ફોર ઓલ’ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. પર્યાવરણ દિવસની આસપાસ યોજાતા આ આયોજનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. ડિજિટલ યુગમાં મોબાઇલમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા બાળકો અને યુવાધનને શારીરિક તેમજ માનસિક વિકાસ માટે પરંપરાગત અને આઉટડોર રમતો તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ સાથે આ આગવી પહેલ કરવામાં આવી હતી.

શહેરના ગુંજન વિસ્તારમાં આવેલા રામુસ ઓપન હાઉસથી લઈને રોટરી સર્કલ સુધીના આશરે 700 મીટર લાંબા માર્ગને બંને તરફથી વાહન વ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર રોડ પર 102 જેટલી વિવિધ રમતો અને પ્રવૃત્તિઓ માટે અલાયદા કાઉન્ટર ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દોરડા ખેંચ, કોથળા કૂદ, સ્ટ્રીટ ક્રિકેટ, સાટોળિયું જેવી પરંપરાગત રમતો ઉપરાંત ચિત્રકામ અને વિવિધ માઈન્ડ પઝલ ગેમ્સનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

શારીરિક-માનસિક વિકાસ માટે ખુલ્લામાં રમવાનો સંદેશ, યુવાઓ અને વડીલો માટે પણ કરાયું ખાસ આયોજન. (Etv Bharat Gujarat)

આયોજકોનું માનવું હતું કે આવી રમતો દ્વારા બાળકોને વિસરાતી જતી ધરોહરનો પરિચય કરાવી શકાય છે અને તેમની સર્જનાત્મકતા વિકસાવી શકાય છે.

વાપીમાં સતત સાતમા વર્ષે ‘સ્ટ્રીટ ફોર ઓલ’ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમ માત્ર રમતો પૂરતો સીમિત ન રહેતા વહેલી સવારથી જ ડીજે, ઝુંબા અને ગરબા જેવી મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓએ પણ રંગત જમાવી દીધી હતી. યુવક-યુવતીઓ સંગીતના તાલે થિરક્યા હતા અને સમગ્ર વાતાવરણ ઉત્સાહ અને આનંદથી છલકાઈ ગયું હતું.

રવિવારની રજાના દિવસે અનેક પરિવારો બાળકો સાથે કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લઈને આઉટડોર આનંદનો અનુભવ કર્યો હતો.

વાપીમાં સતત સાતમા વર્ષે ‘સ્ટ્રીટ ફોર ઓલ’ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાત સરકારના નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે મોબાઇલના વધુ પડતા ઉપયોગથી બાળકોના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ પર ખરાબ અસર પડી રહી છે. આવા સંજોગોમાં બાળકોને ખુલ્લા મેદાનમાં રમવા અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડવા માટે ‘સ્ટ્રીટ ફોર ઓલ’ જેવા કાર્યક્રમો ખૂબ અસરકારક સાબિત થઈ રહ્યા છે. વડીલોની શારીરિક તંદુરસ્તી માટે પણ નિયમિત હળવા વ્યાયામ અને કસરત જરૂરી હોવાથી સવારના સમયે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું. સ્થાનિક નાગરિકોએ પણ આ અનોખી પહેલને બિરદાવી હતી અને દર વર્ષે તેની આતુરતાથી રાહ જોવાતી હોવાનું જણાવ્યું હતું.

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