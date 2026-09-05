શામળાજીમાં નંદ મહોત્ત્સવની ભવ્ય ઉજવણી, ઠાકોરજીને હેતના હિચકે ઝુલાવ્યા
જન્માષ્ટમી પર્વ બાદ યોજાયેલા નંદ મહોત્સવ નિમિત્તે શામળિયા મંદિરે ભગવાનને ઝુલાવવાનો વિશેષ મનોરથ યોજાયો હતો.
Published : September 5, 2026 at 11:45 AM IST
અરવલ્લી: યાત્રાધામ શામળાજીમાં ભગવાન શામળિયાના નંદ મહોત્ત્સવની ભક્તિમય માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જન્માષ્ટમી પર્વ બાદ યોજાયેલા નંદ મહોત્સવ નિમિત્તે શામળિયા મંદિરે ભગવાનને ઝુલાવવાનો વિશેષ મનોરથ યોજાયો હતો.
ઠાકોરજીને હેતના હિચકે ઝુલાવવામાં આવ્યા
મંદિર પરિસરમાં ઠાકોરજીને સુંદર પારણામાં પધરાવી હેતના હિંચકે ઝુલાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ભગવાનને ચાંદીના વિવિધ રમકડાં રમાડવામાં આવ્યા હતા. ઠાકોરજીના આ અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
નંદ મહોત્સવના વિશેષ મનોરથના દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો શામળાજી મંદિર ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા. સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિ અને આનંદના માહોલથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
પારણા ઉત્સવની ઉજવણી
શામળાજીમાં શ્રાવણ વદ નોમના પાવન પર્વે પારણા ઉત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે શ્રાવણ વદ નોમ નિમિત્તે ભગવાન શામળિયાનો પારણા ઉત્સવ ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવાયો હતો. ઠાકોરજીને સુંદર પારણામાં પધરાવી પય્યાના હીંચકે ઝુલાવવામાં આવ્યા હતા. ભગવાનને પેંડા-બરફી સહિતના મિષ્ટાન્નનો વિશેષ ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. ભક્તોએ પારણું ઝુલાવી બાળ સ્વરૂપ ઠાકોરજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે જન્માષ્ટમી અને પારણા ઉત્સવ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા હતા. ભારે ભીડ વચ્ચે પણ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાના કારણે દર્શનાર્થીઓએ શાંતિપૂર્ણ અને સુગમ રીતે ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા હતા. દર્શનાર્થીએ મંદિરના પૂજારીઓ અને કર્મચારીઓના સહયોગી અભિગમની પ્રશંસા કરી હતી. સાથે જ સુંદર વ્યવસ્થા બદલ શામળાજી મંદિર ટ્રસ્ટ તથા સમગ્ર સ્ટાફનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
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