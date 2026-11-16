"જ્યાં ટુકડો ત્યાં હરિ ઢુકડો" રાજ્યભરમાં જલારામ બાપાની 227મી જન્મ જયંતિની ધામધૂમથી ઉજવણી
અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભગવાન જલારામ બાપાની પૂજા-અર્ચના કરી હતી, જ્યારે વીરપુરમાં બાપાના દર્શન માટે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું.
Published : November 16, 2026 at 4:40 PM IST
અમદાવાદ, જૂનાગઢ, વીરપુરઃ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદના મેમનગર વિસ્તારમાં વિવેકાનંદ ચોક ખાતે સંત જલારામ બાપાની 227મી જન્મજયંતિની ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. મેમનગરના સેવા સિનિયર સિટિઝન્સ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આ પાવન અવસરે મુખ્યમંત્રીએ સંત જલારામ બાપાના દર્શન કરી પૂજા-અર્ચના કરી હતી અને રાજ્યની સુખ, શાંતિ તથા સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં જોડાયેલા વિવિધ સમાજના શ્રદ્ધાળુઓ અને સ્થાનિક રહીશોનું અભિવાદન ઝીલી જલારામ જયંતિની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી, જ્યાં સિનિયર સિટિઝન્સ ગ્રુપના સભ્યો તથા સમાજના આગેવાનોએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત અને સન્માન કર્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં સેવા સિનિયર સિટિઝન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી સભ્યો સહિત લોહાણા સમાજના આગેવાનો, સ્થાનિક કોર્પોરેટરો અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અગાઉ મુખ્યમંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'એક્સ' પર સંત જલારામ બાપાને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા જણાવ્યું હતું કે, ભૂખ્યાને અન્ન અને ગરીબોની સેવાને જ સાચી ઈશ્વરભક્તિ માનનાર પૂજ્ય જલારામ બાપાની જન્મજયંતિએ કોટિ કોટિ વંદન. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે બાપાએ વીરપુરમાં પ્રજ્વલિત કરેલી સદાવ્રતની જ્યોત આજે પણ આપણને સૌને સેવા, સમર્પણ અને સદભાવનાનો પ્રેરણાદાયી સંદેશ આપી રહી છે.
વીરપુરમાં ઉમટ્યું ભક્તોનું ઘોડાપૂર
"જ્યાં ટુકડો ત્યાં હરિ ઢુકડો"ના જીવનમંત્રને સાર્થક કરનાર સંત શિરોમણી પૂજ્ય જલારામ બાપાની બાપાની જન્મભૂમિ એવા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુર ખાતે જન્મજયંતિની ભવ્યાતિભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. દેશ-વિદેશમાંથી લાખોની સંખ્યામાં ઉમટી પડેલા ભક્તોના પ્રવાહથી સમગ્ર વીરપુર નગરી જલારામમય બની છે. 206 વર્ષથી ચાલતા અખંડ અન્નક્ષેત્ર અને દાન ન સ્વીકારવાની પરંપરા સાથે આજે વીરપુરમાં ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને સેવાભાવનો અનોખો ત્રિવેણી સંગમ સર્જાયો છે.
જલારામ જયંતિના પાવન અવસરે વહેલી સવારે પૂજ્ય બાપાના પરિવાર દ્વારા સમાધિ પર પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ નિજ મંદિરમાં પ્રથમ આરતી ઉતારી દર્શન ખુલ્લાં મૂકવામાં આવ્યાં હતાં. પ્રથમ આરતીનો લાભ લેવા માટે મોડી રાતથી જ મંદિરની બંને બાજુ ભક્તોની એક-એક કિલોમીટર સુધી લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. વીરપુરને જાણે બીજી દિવાળી આવી હોય તેમ દુલ્હનની જેમ રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે. ઘરે-ઘરે રંગોળીઓ અને આસોપાલવનાં તોરણો બાંધવામાં આવ્યાં છે.
વીરપુરમાં જલારામ બાપાની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી
જલારામ બાપાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વીરપુર જલ્યાણ ધામ ગ્રૂપ દ્વારા એક ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને ભાવિક ભક્તો જોડાયા હતા. શોભાયાત્રા દરમિયાન બાળાઓ અને ભક્તોએ રાસ-ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી, જેના કારણે સમગ્ર વીરપુર ભક્તિમય માહોલમાં રંગાઈ ગયું હતું. વીરપુરમાં વાજતે-ગાજતે નીકળેલી આ ભવ્ય શોભાયાત્રા નગરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી હતી, જેમાં ડીજેના તાલે ગુંજતા જલારામ બાપાના જયઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું. આ શોભાયાત્રાનું મુખ્ય આકર્ષણ 227 કિલો બુંદી પ્રસાદનું વિતરણ રહ્યું હતું.
સમસ્ત જૂનાગઢ લોહાણા મહાજને એક થાળીમાં ગ્રહણ કર્યો ભોજન પ્રસાદ
જલારામ બાપાની જન્મ જયંતિ પ્રસંગે સમસ્ત જૂનાગઢ શહેર લોહાણા મહાજન દ્વારા સમૂહ ભોજન પ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ચારથી પાંચ જગ્યા પર લોહાણા સમાજ માટે વિશેષ ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવ્યું હતું. દિવસ દરમિયાન અંદાજિત 20થી 30 હજાર લોકો એક થાળીમાં ભોજન ગ્રહણ કર્યું હતું.
લોહાણા સમાજના પ્રમુખ મહેન્દ્ર મશરૂએ જલારામ જયંતિની સૌને શુભકામના પાઠવી હતી. મહિલા મંડળના પ્રમુખ પૂજાબેન કારીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે જલારામ જયંતિના પાવન અવસરે જલારામ બાપાની શીખ અનુસાર લોહાણા મહાજનો એકબીજાને જલારામ બાપાના પ્રસાદ રૂપે ભોજન ગ્રહણ કરાવીને પાછલા ઘણા વર્ષોથી જલારામ જયંતીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તો અન્ય એક મહિલા અનિલા બેન બથીયાએ પણ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પાછલા ઘણા વર્ષોથી જલારામ જયંતીના દિવસે સમસ્ત લોહાણા પરિવાર દ્વારા જ્ઞાતિ ભોજન નું આયોજન કરાય છે, જેની પાછળનો ધ્યેય એકમાત્ર છે કે વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ નાના મોટા મતભેદને ભુલીને સૌ કોઈ સાથે આવે અને એક પંગતમાં બેસીને નાના-મોટા સૌ એક સાથે ભોજન ગ્રહણ કરીને સર્વે સમાન અધિકાર પ્રાપ્ત કરે.
(ANI ઈનપૂટ સાથે)
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