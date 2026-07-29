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વિસનગરના તરભ ગામે શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિરે ગુરુપૂર્ણિમાની ભવ્ય ઉજવણી: હજારો ભક્તો ઉમટ્યા

વાળીનાથ મંદિર મૂળ રબારી સમાજની ગુરુગાદી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ સ્થાન પ્રત્યે સમગ્ર સમાજના લોકોમાં અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થા રહેલી છે

વાળીનાથ મંદિર મૂળ રબારી સમાજની ગુરુગાદી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ સ્થાન પ્રત્યે સમગ્ર સમાજના લોકોમાં અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થા રહેલી છે
વાળીનાથ મંદિર મૂળ રબારી સમાજની ગુરુગાદી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ સ્થાન પ્રત્યે સમગ્ર સમાજના લોકોમાં અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થા રહેલી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 7:04 PM IST

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મહેસાણા: વિસનગર તાલુકામાં આવેલા પવિત્ર અને સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિર, તરભ ખાતે આજે ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે આસ્થા અને ભક્તિનો અદભુત સંગમ જોવા મળ્યો હતો. સનાતન ધર્મમાં અષાઢ સુદ પૂનમ એટલે કે ગુરુપૂર્ણિમાનું અનન્ય અને વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. ગુરુને ઈશ્વર સમાન માનીને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાના આ શ્રેષ્ઠ દિવસે વહેલી સવારથી જ રાજ્યભરમાંથી હજારોની સંખ્યામાં ભક્તોનું મહેરામણ તરભ ગામ તરફ વળ્યું હતું. પૌરાણિક કાળથી ચાલી આવતી ગુરુ-શિષ્યની પરંપરાને જીવંત રાખતો આ ઉત્સવ મંદિરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને દિવ્યતા સાથે ઉજવવામાં આવ્યો હતો.

ગુરુગાદીનો મહિમા અને ભક્તોની શ્રદ્ધા

આ પવિત્ર ભૂમિ અને ગુરુગાદીના મહિમા વિશે વાત કરતા દર્શનાર્થે આવેલા દિનેશભાઈ દેસાઈ (ગામ બાસણા) અને રમેશભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 'વાળીનાથ મંદિર એ વિશેષ રૂપે રબારી સમાજની ગુરુગાદી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ સ્થાન પ્રત્યે સમગ્ર સનાતન ધર્મના તમામ સમાજના લોકોમાં અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થા રહેલી છે. પરમ પૂજ્ય મહંત જયરામગીરી બાપુ માત્ર એક સમાજના નહીં, પરંતુ આખા ગુજરાતના એક આદરણીય અને વંદનીય સંત છે. રમેશભાઈ દેસાઈએ માહિતી આપતા કહ્યું કે, 200 થી 300 વર્ષ પહેલાં અમારા દાદા-પરદાદાઓના સમયથી આ ગુરુગાદીની પરંપરા અકબંધ રીતે ચાલી આવે છે. ગુરુજી દ્વારા અનેક સેવાકીય ક્ષેત્રો પણ ચલાવવામાં આવે છે. આજે ગુરુપૂર્ણિમાના આખા દિવસ દરમિયાન અંદાજિત 20 હજારથી વધુ લોકો અહીં દર્શન અને આશીર્વાદ માટે પધારશે. આ ગુરુગાદીએ માથું ટેકવવાનો અનેરો મહિમા છે.

વાળીનાથ મંદિર મૂળ રબારી સમાજની ગુરુગાદી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ સ્થાન પ્રત્યે સમગ્ર સમાજના લોકોમાં અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થા રહેલી છે (ETV Bharat Gujarat)

આદિ ગુરુ મહાદેવની વિશેષ મહાપૂજા

મંદિરના મુખ્ય પૂજારી રતનકુમાર રાવલે (રતન મહારાજ) ગુરુપૂર્ણિમાનું આધ્યાત્મિક મહત્વ સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે, 'આપણી સનાતન સંસ્કૃતિમાં ગુરુનું સ્થાન સૌથી ઊંચું છે. 'ગુ' એટલે અંધકાર અને 'રુ' એટલે અજવાળું. જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી જ્ઞાન રૂપી અજવાળા તરફ દોરી જાય તે જ સાચા ગુરુ છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ભગવાન મહાદેવને 'આદિ ગુરુ' માનવામાં આવે છે. આજે ગુરુપૂર્ણિમાના શુભ અવસરે સવારે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં ભગવાન વાળીનાથ મહાદેવની મહાપૂજા કરવામાં આવી હતી. આ પૂજામાં 12 જ્યોતિર્લિંગ, 4 ધામ અને પશુપતિનાથનું આવાહન અને સ્મરણ કરી વિશેષ પૂજન કરાયું હતું. તેમણે એ ભવ્ય ક્ષણને પણ યાદ કરી હતી કે વર્ષ 2024માં અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ, તેના બરાબર એક મહિના બાદ આ જ તારીખે વાળીનાથ મહાદેવના શિવલિંગની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો હતો. આ હજાર વર્ષ જૂની સંતોની તપોભૂમિ છે, જ્યાં અનેક સિદ્ધ સંતોએ કઠોર તપસ્યાઓ કરી છે.

ગાદીપતિનો સંદેશ

મંદિરના ગાદીપતિ અને મહંત જયરામગીરી બાપુની પ્રત્યક્ષ નિશ્રામાં આજના દિવસના તમામ ધાર્મિક કાર્યક્રમો પાર પડ્યા હતા. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'આજના આ પાવન દિવસે વાળીનાથ મંદિરના મુખ્ય દરવાજાનું (ગેટ) પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું નિર્માણ અને સેવા વસતાબા પરિવાર તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે. સવારથી જ મંત્ર દીક્ષા, ગુરુ પૂજન અને દર્શનનો સિલસિલો અવિરત ચાલુ છે. ભક્તો દૂર દૂરથી દર્શન અને ભોજન પ્રસાદનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે, આ દિવસ માત્ર એક આશ્રમ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ વિશ્વની શાંતિ અને સમગ્ર માનવજાતના કલ્યાણ માટેનો ઉત્સવ છે. આપણું ગુજરાત રાજ્ય પ્રગતિના નવા શિખરો સર કરે તેવી મંગલ કામના સાથે સંત સમાજ હંમેશા કાર્યરત છે.'

આજના દિવસે સમાજ અને ભક્તોને સંદેશ આપતા મહંતે જણાવ્યું હતું કે, "જીવનમાં હંમેશા પ્રગતિ કરો, ધર્મના સાચા માર્ગ પર ચાલો અને નીતિપૂર્વકનું આદર્શ જીવન જીવો." ગત વર્ષના આંકડાઓને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે ગયા વર્ષે 30 થી 40 હજાર જેટલા શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન કર્યા હતા, અને આ વર્ષે પણ એટલી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોનો પ્રવાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો આ ત્રિવેણી સંગમ મંદિરમાં જોવા મળ્યો હતો.

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