ગ્રામપંચાયત માટે મોટો નિર્ણય: જૂના જર્જરિત મકાનો તૂટશે, નવા આધુનિક ભવનો બનશે
Published : March 23, 2026 at 4:19 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યની ગ્રામપંચાયતો માટે મહત્વપૂર્ણ અને વ્યાપક અસર પાડતો નિર્ણય ગૃહમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે ગ્રામપંચાયતના જૂના અને જર્જરિત મકાનોને તોડી નવા મકાનો બનાવવામાં આવશે.
ગૃહમાં સ્પષ્ટતા કરતા ઋષિકેશ પટેલએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યભરમાં અનેક ગ્રામપંચાયતના મકાનો વર્ષોથી જર્જરિત હાલતમાં છે, જે માત્ર વહીવટી કામકાજ માટે જ નહીં પરંતુ લોકોની સલામતી માટે પણ જોખમી બની રહ્યા છે. આવા મકાનોમાં કામગીરી કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે અને ક્યારેક દુર્ઘટનાનો ભય પણ રહે છે.
મંત્રીશ્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર ગંભીર છે અને આ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નિર્ણય અનુસાર જૂના અને અયોગ્ય બનેલા પંચાયત ભવનોને તોડી, તેના સ્થાને નવા, સુવિધાસભર અને આધુનિક માળખાવાળા મકાનોનું નિર્માણ કરવામાં આવશે.
આ નવી ઈમારતોમાં ગ્રામજનોને સરળતાથી સરકારી સેવાઓ મળી રહે તે માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ જેમ કે બેઠક વ્યવસ્થા, ડિજિટલ સુવિધાઓ, રેકોર્ડ સંભાળ માટે આધુનિક વ્યવસ્થા અને લોકો માટે અનુકૂળ પરિસર ઉપલબ્ધ કરાવવાની યોજના છે.
આ યોજના તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે અને પ્રથમ તબક્કામાં સૌથી વધુ જર્જરિત અને જોખમી મકાનોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. સાથે જ, નવા મકાનોના નિર્માણ માટે નાણાંકીય ફાળવણી અને ટેકનિકલ માપદંડો પણ નક્કી કરવામાં આવશે.
આ નિર્ણય ગ્રામ્ય વિકાસને ગતિ આપવાનો મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આ યોજના કેટલી ઝડપથી જમીન પર ઉતરે છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો સુધી તેની કેટલી અસર પહોંચે છે.
