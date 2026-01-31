ETV Bharat / state

GPSC દ્વારા ક્લાસ 1 અને 2 માટે 280 જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ, જાણો પગાર અને યોગ્યતા વિશે

આ તમામ પદો માટે અરજીની છેલ્લી તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી રહેશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 5:32 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વિવિધ સરકારી વિભાગોમાં ક્લાસ 1 અને ક્લાસ 2ની ભરતી માટે કુલ 280 જેટલી જગ્યાઓ અરજીઓ મંગાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવાઈ છે. GPSC દ્વારા 31 જાન્યુઆરીના રોજ આ ભરતી પ્રક્રિયા માટેના નૉટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યા છે અને તેની અંતિમ તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી રાખવામાં આવી છે.

બહાર પાડવામાં આવેલી ભરતી પ્રક્રિયામાં ગુજરાત વૉટર સપ્લાય એન્ડ સિવેજ બોર્ડમાં ડેપ્યુટી મેનેજર (એડમિનિસ્ટ્રેશન), સાયન્ટિફિક એન્જિનિયર, ન્યૂ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુનિયર ટાઉન પ્લાનર, વેટેરિનરી ઑફિસર, સેનિટેશન ઑફિસર, ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યટિવ એન્જિનિયર (મિકેનિકલ, સિવિલ, ઈલેક્ટ્રિકલ), આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (મિકેનિકલ, સિવિલ, ઈલેક્ટ્રિકલ), હેલ્થ ઑફિસર, એડિશનલ ચીફ એન્જિનિયર, મેડિકલ હેલ્થ ઑફિસર, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડમાં આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (સિવિલ), સ્પોર્ટ્સ ઑથોરિટી ઑફ ગુજરાતમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઑફિસર, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર , ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર (સિવિલ અને ઈલેક્ટ્રિકલ), આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર જેવા વિવિધ પદો પર ક્લાસ 1 તથા ક્લાસ 2 માટે અરજી મંગાવવામાં આવી રહી છે. અરજી માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, ગાઈડલાઈન, પગાર ધોરણ સહિતની તમામ જાણકારી ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળની ઑફિશિયલ વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત સરકારી બેંકમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે પણ એક સારા સમાચાર છે. બેંક ઑફ બરોડામાં ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેક્નૉલોજી વિભાગમાં મેનેજર, ઑફિસર, સિનિયર ડેવલપમેન્ટ મેનેજર, સિનિયર મેનેજર AI અને API ઑફિસરની ભરતી માટે આવેદન પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. વધુ માટે બેંક ઑફ બરોડાની વેબસાઈટ પર તપાસ કરી શકાશે.

