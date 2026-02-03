સરકારીની નોકરીની તક, GPSCએ આસી.ડાયરેક્ટર, મેડિકલ ઓફિસર સહિતની 279 જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડી
26 એપ્રિલે યોજાનારી પરીક્ષા માટે 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં અરજી કરી શકાશે.
Published : February 3, 2026 at 8:44 PM IST
અમદાવાદ: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરનાર ઉમેદવારો માટે સરકારી વિભાગોમાં નોકરી મેળવવાની વધુ એક તક છે. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)એ રાજ્યના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી વિભાગ, મહાનગર પાલિકાઓમાં આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર, મેડિકલ ઓફિસર સહિતની વિવિધ ખાલી પડેલી 279 પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડી છે.
ફોર્મ ભરવાની તારીખ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)એ કરેલી જાહેરાત અનુસાર આ ભરતીમાં ભાગ લેવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ સોમવાર, 16મી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં રાત્રે 11.59 કલાક સુધીમાં ફોર્મ ભરી દેવાનું રહેશે.
પ્રીલિમ્સ પરીક્ષા
આ પોસ્ટ પરની ભરતી માટેની પ્રીલિમ્સ પરીક્ષા ગુરૂવાર, 16મી એપ્રિલ 2026ના રોજ યોજાશે. ભરતીને લગતી તમામ પ્રકારની વિગતો GPSCની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવી છે. તેથી ભરતીને લગતી તમામ અપડેટ માટે આયોગે GPSCની વેબસાઈટ જોતા રહેવાનો અનુરોધ કર્યો છે.
23 સંવર્ગની 279 જગ્યા ભરાશે
રાજ્યમાં સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી વિભાગ, મહાનગર પાલિકાઓમાં 23 સંવર્ગની 279 જગ્યા કે પદ પરની ભરતીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટેની અરજી પ્રક્રિયા અંતર્ગત મોબાઈલ નંબરના માધ્યમથી પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે. જેના કારણે ઉમેદવારોને વારંવાર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં.
પ્રથમ વખત કાઉન્સેલિંગ પદ્ધતિ અપનાવાશે
આ ભરતીની ખાસ વાત એ છે કે, તેમાં કાઉન્સેલિંગ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવશે. ખાસ કરીને 9 મહાનગર પાલિકાઓની 202 જગ્યાઓ માટે ઈન્ટરવ્યૂ બાદ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરાશે. મેરિટમાં જે ઉમેદવાર પ્રથમ ક્રમે હશે તેને પોતાની પસંદગી મુજબની મહાનગર પાલિકામાં નિમણૂંક મેળવવાની તક મળશે. આ રીતે પારદર્શક પદ્ધતિથી ઉમેદવારોને તેમના મેરિટના આધારે લોકેશન પ્રેફરન્સ ફાળવવામાં આવશે.