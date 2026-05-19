GPSC Recruitment 2026: એન્જિનિયરિંગ, નર્સિંગ, વહીવટી અને મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં 252 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેનો આજે છેલ્લો દિવસ

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા 252 ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 5 મે 2026થી શરૂ થઈ હતી અને 19 મે 2026 છેલ્લી તારીખ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 2:58 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) એ વર્ષ 2026 માં કુલ 252 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી સૂચના બહાર પાડી છે. આ ભરતીમાં એન્જિનિયરિંગ, નર્સિંગ, વહીવટી અને મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રના ઉમેદવારો માટે સોનેરી તક છે. સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરી રહેલા લોકો માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે.

આ ભરતીમાં વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 સ્તરે અનેક પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પોસ્ટમાં કાયમી રોજગાર, સારો પગાર, પ્રમોશનની તકો અને સરકારી ભથ્થાં ઉપલબ્ધ રહેશે. ખાસ કરીને સિવિલ અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરો માટે મોટી સંખ્યામાં જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવી છે.

અરજી પ્રક્રિયા અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો

આ ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન રહેશે. ઉમેદવારોએ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. અરજી શરૂ થયાની તારીખ 5 મે 2026 છે અને છેલ્લી તારીખ 19 મે 2026 છે.

ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સક્રિય રાખવા આવશ્યક છે. કમિશન આગામી અપડેટ, પરીક્ષા તારીખ અથવા પુનરાવર્તન સૂચના ઈમેલ દ્વારા મોકલે છે.

ખાલી જગ્યાઓની વિગતો

કુલ 252 જગ્યાઓમાંથી સૌથી વધુ જગ્યાઓ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર સિવિલ વિભાગમાં મૂકવામાં આવી છે. ટેકનિકલ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક મોટો ફાયદો છે. આ ઉપરાંત, મિકેનિકલ શાખામાં પણ સારા આંકડા છે. નર્સિંગ વિભાગમાં પણ જગ્યાઓ છે.

વિવિધ પદોમાં આ પ્રમાણે જગ્યાઓ છે:

  • આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (સિવિલ)
  • આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (મિકેનિકલ)
  • નર્સિંગ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ - નર્સિંગ ક્ષેત્રના ઉમેદવારો માટે
  • મેનેજર - મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્ર માટે
  • ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર - વહીવટી પદો
  • અન્ય સહાયક પદો

શૈક્ષણિક લાયકાત

પદ પ્રમાણે શૈક્ષણિક લાયકાત બદલાય છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા પોતાની ડિગ્રી કઈ પદ સાથે મેળ ખાય છે તે તપાસવું જરૂરી છે.

એન્જિનિયરિંગ પદો માટે:

  • સિવિલ એન્જિનિયરિંગ માટે B.E. અથવા B.Tech ડિગ્રી
  • મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે B.E. અથવા B.Tech ડિગ્રી
  • સંબંધિત શાખામાં માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ડિગ્રી

નર્સિંગ પદો માટે:

  • B.Sc. નર્સિંગ અથવા M.Sc. નર્સિંગ ડિગ્રી
  • નર્સિંગ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટ્રેશન
  • સંબંધિત અનુભવ (પદ પ્રમાણે)

વહીવટી અને મેનેજમેન્ટ પદો માટે:

  • બેચલર ડિગ્રી (કોઈપણ વિષયમાં)
  • MBA અથવા સંબંધિત ડિપ્લોમા
  • સંબંધિત ક્ષેત્રમાં અનુભવ (પદ પ્રમાણે)

વય મર્યાદા

આ ભરતીમાં વય મર્યાદા પોસ્ટ પ્રમાણે બદલાય છે. લઘુત્તમ ઉંમર સામાન્ય રીતે 20 વર્ષથી શરૂ થાય છે. મહત્તમ ઉંમર પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ છે.

અનામત વર્ગોને વયમાં છૂટછાટ:

  • અનુસૂચિત જાતિ (SC)ના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ છૂટછાટ
  • અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ છૂટછાટ
  • સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC)ના ઉમેદવારોને છૂટછાટ
  • મહિલા ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ છૂટછાટ
  • અપંગ વ્યક્તિઓ (PWD)ને વયમાં છૂટછાટ

પગાર અને લાભો

આ ભરતીમાં વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 સ્તરની પોસ્ટ માટે ઉત્તમ પગાર અને સરકારી લાભો ઉપલબ્ધ છે.

વર્ગ 1 પોસ્ટ માટે પગાર:

  • લગભગ ₹56,100 થી ₹1,77,500 પ્રતિ મહિના
  • પગાર સ્કેલ મુજબ સ્થિતિ

વર્ગ 2 પોસ્ટ માટે પગાર:

  • લગભગ ₹44,900 થી ₹1,42,400 પ્રતિ મહિના
  • પગાર સ્કેલ મુજબ સ્થિતિ

અન્ય લાભો:

  • મોંઘવારી ભથ્થું (DA)
  • ઘર ભાડું ભથ્થું (HRA)
  • તબીબી સુવિધાઓ
  • પેન્શન યોજના
  • અન્ય સરકારી ભથ્થાં
  • કાયમી રોજગારની સુરક્ષા
  • પ્રમોશનની તકો

પસંદગી પ્રક્રિયા

1. પ્રારંભિક પરીક્ષા (Preliminary Exam):

  • સામાન્ય જ્ઞાન અને તર્કશક્તિના પ્રશ્નો
  • ભાષાના પ્રશ્નો
  • વિષય આધારિત પ્રશ્નો
  • બહુવિકલ્પીય પ્રશ્નો

2. મુખ્ય પરીક્ષા (Mains Exam):

  • વિષય આધારિત ઊંડાણપૂર્વકના પ્રશ્નો
  • લેખિત ક્ષમતા પરીક્ષણ
  • વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતાના પ્રશ્નો

3. ઇન્ટરવ્યૂ (Interview):

  • વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂ
  • ક્ષમતા પરીક્ષણ
  • વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણ

4. દસ્તાવેજ ચકાસણી (Document Verification):

  • શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
  • જાતિ અને અન્ય અનામત પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
  • ઓળખ પુરાવાની ચકાસણી

કેટલીક જગ્યાઓ પર બધા પગલાં ન પણ હોય શકે. લેખિત પરીક્ષામાં સામાન્ય જ્ઞાન, ભાષા, તર્ક અને વિષય આધારિત પ્રશ્નોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

અરજી કરતી વખતે, આ દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલ તૈયાર રાખવી જોઈએ:

  • માધ્યમિક માર્કશીટ (10મી ધોરણ)
  • ઉચ્ચતર માધ્યમિક માર્કશીટ (12મી ધોરણ)
  • ડિગ્રી પ્રમાણપત્ર (બી.ઈ., બી.ટેક, બી.એસસી, એમબીએ, અન્ય)
  • જાતિ પ્રમાણપત્ર
  • નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર (SEBC માટે)
  • ઓળખપત્ર (આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ)
  • પાસપોર્ટ કદનો ફોટોગ્રાફ
  • સહીની સ્કેન કરેલી નકલ
  • અનુભવ પ્રમાણપત્ર (પદ પ્રમાણે)
  • અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો

અરજી ફી

અરજી ફી ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકાય છે. ફીની રકમ પદ અને ઉમેદવારની શ્રેણી પ્રમાણે બદલાય છે.

અનામત વર્ગો માટે:

  • અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) અને અપંગ વ્યક્તિઓ (PWD) માટે ફી માફ
  • SEBC અને અન્ય વર્ગો માટે પ્રમાણભૂત ફી

સત્તાવાર માહિતી અને માર્ગદર્શન

આ ભરતીની સત્તાવાર માહિતી GPSCની સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://gpsc.gujarat.gov.inપર ઉપલબ્ધ છે.

GPSC ભરતી 2026 ગુજરાતમાં નોકરી શોધનારાઓ માટે એક મહાન તક લઈને આવી છે. વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 સ્તર પર કુલ 252 જગ્યાઓ પ્રતિષ્ઠિત ભરતીઓ હોવાથી, વિવિધ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી તમારા સપનાની સરકારી નોકરી મેળવવાની સોનેરી તક છે.

