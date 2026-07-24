ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિના કારણે GPSCની રવિવારે યોજાનારી 34 પરીક્ષાઓ મોકૂફ, જુઓ યાદી
ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવિધ પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : July 24, 2026 at 9:35 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં હાલ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ઘણા જિલ્લાઓમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ઘરોમાં પાણી ભરાતા લોકોને પણ રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આગામી 26મી જુલાઈના રોજ યોજાનારી વિવિધ પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવિધ પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 26 જુલાઈ 2026ના રોજ યોજાનારી GPSCની ક્લાસ-1 અને 2ની 34 જેટલી ભરતી પરીક્ષાની પ્રાથમિક કસોટીની પરીક્ષા હવે રવિવારે નહીં યોજાય. પરીક્ષાની નવી તારીખો હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે. GPSC દ્વારા X પર પોસ્ટ કરીને આ અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે.
આ 34 પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી
ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિ અને ઉમેદવારોની સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને તા. 26/07/2026ની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો સમયોચિત નિર્ણય લેવા બદલ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) નો હૃદયપૂર્વક આભાર.— Yuvrajsinh Jadeja 🦁 (@Yuvi_1212) July 24, 2026
👏🏻👏🏻👏🏻#GPSC #ThankYouGPSC #StudentSafety #GujaratRains #ExamUpdate @GPSC_OFFICIAL… https://t.co/Oj8ACkcFxm pic.twitter.com/tKV5Ral799