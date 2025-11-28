GPSCમાં 67 વિભાગોમાં ખાલી પડેલી ક્લાસ 1-2ની જગ્યાઓ પર ભરતી નીકળી, કાલથી અરજી કરી શકશો
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)એ વિવિધ સરકારી વિભાગોમાં ખાલી રહેલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટેનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે.
Published : November 28, 2025 at 10:43 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાઓ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)એ વિવિધ સરકારી વિભાગોમાં ખાલી રહેલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટેનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. જે મુજબ 67 જેટલા વિભાગોમાં ખાલી પડેલી ક્લાસ 1 અને 2ની 378 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 44/2025-26 થી જાહેરાત ક્રમાંક 110/2025-26 તારીખ-29/11/2025 (બપોરે 13:00 કલાક) થી તારીખ-13/12/2025 (રાત્રિનાં 11:59:00 કલાક) સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. ભરતીની પોસ્ટ, ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી કરવાની રીત તથા અરજી ફી સહિતની વિગતો જોવા માટે ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈને તપાસવાનું રહેશે.
આ પોસ્ટ માટે થઈ રહી છે ભરતી
આ નોટિફિકેશન મુજબ, આવતીકાલે 29મી નવેમ્બરે બપોરે 1 વાગ્યાથી 13 ડિસેમ્બર રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. ઉમેદવારોએ આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈને જ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને ઉમેદવારની ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજની ગણવામાં આવશે.
