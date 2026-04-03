ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ક્લાસ 1-2ની 71 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

વહીવટી, પોલીસ, શ્રમ, નગરપાલિકા સહિત વિવિધ Class-1,2ની જગ્યાઓ માટે ઑનલાઇન અરજીઓ મંગાઈ, 16 એપ્રિલ સુધી કરી શકાશે અરજી, પ્રાથમિક પરીક્ષા 07 જૂન 2026ના રોજ યોજાશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 5:52 PM IST

હૈદરાબાદ: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા રાજ્યની વિવિધ સેવાઓમાં કુલ 71 જગ્યાઓ ભરવા માટે સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાત ક્રમાંક 5/2026-27 હેઠળ ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-1, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી સેવા વર્ગ-૨ની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ઇચ્છુક અને લાયક ઉમેદવારો 16 એપ્રિલ, 2026 રાત્રિના 23:59 કલાક સુધીમાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકશે. પસંદગીની સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

જાહેરાતની વિગતવાર માહિતી

આયોગની વેબસાઇટ પર જાહેરાતની સંપૂર્ણ વિગતો ઉપલબ્ધ છે. ઉમેદવારોએ વિગતો વાંચીને જ ઑનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. પ્રાથમિક કસોટીમાં હાજર રહેવા માટે સંમતિ (consent) તથા કન્સેન્ટ ડિપોઝિટ અંગેની વિગતવાર સૂચના બાદમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

પરીક્ષાના મહત્વના તબક્કાઓ

પ્રાથમિક પરીક્ષા: તા. 07 જૂન, 2026ના રોજ યોજાશે

મુખ્ય (લેખિત) પરીક્ષા: તારીખ 5થી 10 ઓક્ટોબર, 2026 દરમિયાન (સંભાવિત)

જગ્યાઓની વિગતો (કુલ 71)

વર્ગ-1 (કુલ 13 જગ્યાઓ)

૧. ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનિયર સ્કેલ): 05 જગ્યાઓ
૨. નાયબ પોલીસ અધીક્ષક (બિન હથિયારી): 08 જગ્યાઓ

વર્ગ-2 (કુલ 58 જગ્યાઓ)

૩. સરકારી શ્રમ અધિકારી: 13 જગ્યાઓ
૪. મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (સહકારી મંડળીઓ): 07 જગ્યાઓ
૫. અધીક્ષક, નશાબંધી અને આબકારી: 11 જગ્યાઓ
૬. સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિકસિત જાતિ): 11 જગ્યાઓ
૭. મદદનીશ નિયામક (અન્ન નાગરિક પુરવઠા): 06 જગ્યાઓ
૮. સહાયક માહિતી નિયામક (વહીવટ): 04 જગ્યાઓ
૯. નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી: 06 જગ્યાઓ

નોંધપાત્ર છે કે સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિકસિત જાતિ) વર્ગ-2ની જગ્યાઓમાંથી 1 જગ્યા દિવ્યાંગ ઉમેદવારો (અંધત્વ અને ઓછી દૃષ્ટિની ખામી ધરાવતા) માટે અનામત રાખવામાં આવી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવારે ભારતની સંસદ અથવા રાજ્ય વિધાનસભાના કાયદા હેઠળ સ્થાપિત કોઈપણ યુનિવર્સિટી અથવા યુ.જી.સી. એક્ટ-1956ની કલમ-3 હેઠળ ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી સ્નાતકની પદવી મેળવેલી હોવી જોઇએ.

જે ઉમેદવારોએ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સુધીમાં 20 વર્ષ પૂરા કર્યા હોય અને નિયત લાયકાતની પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર/વર્ષની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થયેલા હોય તેઓ પ્રાથમિક પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકશે. જોકે, તેઓએ મુખ્ય પરીક્ષા માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીમાં શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રાપ્ત કરી લેવી જરૂરી છે.

વયમર્યાદા

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ (16/04/2026)ના રોજ ઉમેદવારે 20 વર્ષ પૂરા કરેલા હોવા જોઇએ અને 35 વર્ષથી વધુ ન હોવા જોઇએ.

વયમર્યાદામાં છૂટછાટ:

અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC) અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)ના ઉમેદવારો: 5 વર્ષ

ઉપરોક્ત કેટેગરીની મહિલા ઉમેદવારો: 10 વર્ષ

બિનઅનામત (સામાન્ય) મહિલા ઉમેદવારો: 5 વર્ષ

દિવ્યાંગ ઉમેદવારો: 10 વર્ષ

(તમામ કેસમાં વધુમાં વધુ વયમર્યાદા 45 વર્ષ)

અરજી ફી

બિનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો: રૂ. 100 + પોસ્ટલ/સર્વિસ ચાર્જિસ

અનામત વર્ગના ઉમેદવારો (માત્ર ગુજરાત રાજ્યના): ફીમાં મુક્તિ

દિવ્યાંગ ઉમેદવારો અને માજી સૈનિકો: ફીમાં મુક્તિ

દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે વિશેષ જોગવાઈઓ

આ જાહેરાત અંતર્ગત વિવિધ જગ્યાઓ માટે જુદી જુદી પ્રકારની દિવ્યાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાત્ર બનશે. ઉમેદવારોએ તેમની દિવ્યાંગતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર ભારત સરકારના ધ રાઇટ્સ ઑફ પર્સન્સ વિથ ડિસેબિલિટીઝ રૂલ્સ, 2017ના પ્રકરણ-VII મુજબના ફોર્મ-V, VI, VIIમાં મેળવવાનું રહેશે.

માત્ર 40% કે તેથી વધુ બેન્ચમાર્ક દિવ્યાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને જ અનામતનો લાભ મળશે. દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને 10 વર્ષની વયમર્યાદામાં છૂટછાટ (મહત્તમ 45 વર્ષ સુધી) મળશે.

શારીરિક માપદંડ (નાયબ પોલીસ અધીક્ષક માટે)

પુરુષ ઉમેદવારો (મૂળ ગુજરાતના અનુ. જનજાતિ સિવાય): ઊંચાઈ – 165 સે.મી., છાતી – 84 સે.મી. (કુલાવ્યા વગર), 89 સે.મી. (કુલાવેલ)

અનુ. જનજાતિના પુરુષ ઉમેદવારો: ઊંચાઈ – 160 સે.મી., છાતી – 84 સે.મી. (કુલાવ્યા વગર), 89 સે.મી. (કુલાવેલ)

મહિલા ઉમેદવારો: ઊંચાઈ – 158 સે.મી., વજન – 45 કિલોગ્રામ

પરીક્ષાની રૂપરેખા

પ્રાથમિક પરીક્ષા (ઑબ્જેક્ટિવ ટાઇપ)

વિષય: સામાન્ય અભ્યાસ

કુલ ગુણ: 200

સમય: 3 કલાક

માધ્યમ: ગુજરાતી અને અંગ્રેજી

આ પરીક્ષા માત્ર સ્ક્રિનિંગ ટેસ્ટ છે, જેના ગુણ અંતિમ પસંદગી માટે ગણાશે નહીં

મુખ્ય (લેખિત) પરીક્ષા (ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટાઇપ)

પ્રશ્નપત્ર-1: ગુજરાતી ભાષા (ક્વોલિફાઇંગ – 25% જરૂરી) – 300 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-2: અંગ્રેજી ભાષા (ક્વોલિફાઇંગ – 25% જરૂરી) – 300 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-3: નિબંધ – 250 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-4: સામાન્ય અભ્યાસ-1 – 250 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-5: સામાન્ય અભ્યાસ-2 – 250 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-6: સામાન્ય અભ્યાસ-3 – 250 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-7: સામાન્ય અભ્યાસ-4 – 250 ગુણ

રૂબરૂ મુલાકાત: 150 ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-3 થી 7 (કુલ 1250 ગુણ) અને રૂબરૂ મુલાકાતના ગુણના આધારે અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.

નાગરિકત્વની આવશ્યકતા

ઉમેદવારે નીચેનામાંથી કોઈ એક હોવું જોઇએ:

ભારતનો નાગરિક

નેપાળનો પ્રજાજન

ભૂતાનનો પ્રજાજન

તિબેટનો નિવાસિત (1 જાન્યુઆરી, 1962 પહેલાં ભારતમાં આવેલા)

મૂળ ભારતીય વ્યક્તિ (પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, બર્મા, શ્રીલંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, તાંઝાનિયા, ઝામ્બિયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપિયા, વિયેતનામમાંથી સ્થળાંતર કરેલા)

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોએ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈને નીચે મુજબનાં પગલાં ભરવાનાં રહેશે:

1. વેબસાઇટ પર "Online Application" પર ક્લિક કરો
2. જાહેરાત નંબર 5/2026-27 પસંદ કરો
3. વ્યક્તિગત વિગતો (Personal Details) ભરો – નામ, પિતાનું નામ, માતાનું નામ, જન્મ તારીખ, લિંગ, જાતિ વગેરે
4. સંપર્ક વિગતો (Communication Details) ભરો – હાલનું અને કાયમી સરનામું, મોબાઇલ નંબર, ઈ-મેલ
5. અન્ય વિગતો (Other Details) ભરો – રમતગમત, દિવ્યાંગતા, વિધવા, માજી સૈનિક વગેરે
6. ભાષાની વિગતો (Language Details) ભરો
7. ફોટો અપલોડ કરો – 5 સે.મી. x 3.6 સે.મી., સફેદ બેકગ્રાઉન્ડ, JPG ફોર્મેટ, 10 KBથી વધુ નહીં
8. સહી અપલોડ કરો – 2.5 સે.મી. x 7.5 સે.મી., JPG ફોર્મેટ
9. શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો ભરો
10. અનુભવની વિગતો ભરો (જો લાગુ હોય તો)
11. સ્વ-ઘોષણા વાંચીને સંમતિ આપો
12. અરજી સબમિટ કરો અને કન્ફર્મેશન નંબર તથા અરજી ક્રમ નોંધી રાખો

મહત્વપૂર્ણ: અરજી સબમિટ કર્યા બાદ "Edit" વિકલ્પથી જાહેરાતની છેલ્લી તારીખ સુધીમાં સુધારા કરી શકાશે. એક કરતાં વધુ અરજી કરવાનું ટાળવું.

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ

ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં તમામ માહિતી સાચી અને સચોટ આપવાની રહેશે. ખોટી માહિતી આપવા બદલ ઉમેદવારી રદ થવાને પાત્ર બનશે.

પરીક્ષા ખંડમાં મોબાઇલ ફોન, પેજર, સ્માર્ટ વોચ કે અન્ય કોઈ સંદેશા વ્યવહારના સાધનો લઇ જવાની છૂટ નહીં હોય.

કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં.

અરજી કર્યા બાદ ફી પરત મળશે નહીં.

પ્રાથમિક પરીક્ષાના પ્રવેશપત્ર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે.

પગાર ધોરણ

વર્ગ-1: પે મેટ્રિક્સ લેવલ નંબર-10 – રૂ. 56,100 થી રૂ. 1,77,500 + નિયમાનુસાર ભથ્થાઓ

વર્ગ-૨: પે મેટ્રિક્સ લેવલ નંબર-8 – રૂ. 44,900 થી રૂ. 1,42,400 + નિયમાનુસાર ભથ્થાઓ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

વિગત તારીખ
ઑનલાઇન અરજીની શરૂઆત02 એપ્રિલ, 2026 (13:00 કલાક)
ઑનલાઇન અરજીની છેલ્લી તારીખ16 એપ્રિલ, 2026 (23:59 કલાક)
પ્રાથમિક પરીક્ષા07 જૂન, 2026
મુખ્ય (લેખિત) પરીક્ષા05 થી 10 ઓક્ટોબર, 2026 (સંભાવિત)

ઉમેદવારોએ વધુ માહિતી માટે આયોગની વેબસાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લેવી. કોઈપણ પ્રશ્ન કે શંકા માટે આયોગના કાર્યાલયમાં કચેરી સમય દરમિયાન ફોન નંબર (079) 23258978 પર સંપર્ક કરી શકાશે.

