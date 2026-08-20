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વડોદાર: નદી-નાળામાં કેમિકલયુક્ત પાણી છોડતા એકમો સામે GPCBની લાલ આંખ, 3 એકમોને ક્લોઝર નોટિસ

નદી-નાળા અને જાહેર સ્થળોએ રંગીન અથવા કેમિકલયુક્ત પાણી છોડવાની ફરિયાદો બાદ GPCBની ટીમો દ્વારા તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.

નદી-નાળામાં કેમિકલયુક્ત પાણી છોડતા એકમો સામે GPCBની લાલ આંખ
નદી-નાળામાં કેમિકલયુક્ત પાણી છોડતા એકમો સામે GPCBની લાલ આંખ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 9:02 AM IST

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વડોદરા: ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદી પાણી સાથે કેમિકલયુક્ત અને દૂષિત પાણી છોડતા ઔદ્યોગિક એકમો સામે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એટલે કે GPCB વડોદરા કચેરીએ કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. છેલ્લા એક મહિનામાં નિયમોનો ભંગ કરનાર સાવલી અને નંદેસરી પંથકના ત્રણ ઔદ્યોગિક એકમોને ક્લોઝર ડાયરેક્શન આપવામાં આવ્યા છે. નદી-નાળા અને જાહેર સ્થળોએ રંગીન અથવા કેમિકલયુક્ત પાણી છોડવાની ફરિયાદો બાદ GPCBની ટીમો દ્વારા તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.

ચોમાસાની શરૂઆત સાથે જ વડોદરા જિલ્લામાં ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણને લઈને GPCB વડોદરા કચેરી એક્શન મોડમાં આવી છે. ખાસ કરીને વરસાદ દરમિયાન ઔદ્યોગિક એકમોમાંથી નીકળતું કેમિકલયુક્ત અથવા દૂષિત પાણી વરસાદી પાણી સાથે ભળી નદી, નાળા કે જાહેર સ્થળોએ પહોંચે નહીં તે માટે નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે તંત્ર દ્વારા સઘન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

નદી-નાળામાં કેમિકલયુક્ત પાણી છોડતા એકમો સામે GPCBની લાલ આંખ (ETV Bharat Gujarat)

GPCB દ્વારા ચોમાસું શરૂ થાય તે પહેલાં જ જિલ્લાના તમામ ઔદ્યોગિક એકમોને જરૂરી માર્ગદર્શિકા અને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. વરસાદી પાણી સાથે કેમિકલ કે અન્ય પ્રકારનું દૂષિત પાણી બહાર ન જાય અને પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે ઉદ્યોગોને ખાસ તકેદારી રાખવા જણાવાયું હતું. જોકે, આ સૂચનાઓ છતાં કેટલાક વિસ્તારોમાંથી રંગીન પાણી અને પ્રદૂષિત પાણી નદી-નાળામાં વહેતા હોવાની ફરિયાદો સામે આવી હતી.

ફરિયાદો અને વિવિધ અહેવાલોને ગંભીરતાથી લઈને GPCBની ટીમો દ્વારા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં આકસ્મિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાવલી અને નંદેસરી સહિતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારો તેમજ આસપાસના નદી-નાળા અને પાણીના પ્રવાહોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જ્યાં દૂષિત પાણી જોવા મળે છે ત્યાં તેના મૂળ સુધી પહોંચીને કયા ઔદ્યોગિક એકમમાંથી પાણી આવી રહ્યું છે તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ તપાસ દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા ત્રણ ઔદ્યોગિક એકમો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સાવલી અને નંદેસરી પંથકના કુલ ત્રણ એકમોને ક્લોઝર ડાયરેક્શન એટલે કે ઉદ્યોગ બંધ કરવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે. GPCB દ્વારા પાણીની ગુણવત્તા અને પ્રદૂષણની ગંભીરતાના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જરૂરિયાત મુજબ રિટર્ન રિમાર્ક અને શો-કોઝ નોટિસથી લઈને ક્લોઝર ડાયરેક્શન સુધીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

નંદેસરી વિસ્તારમાં તાજેતરમાં દૂષિત પાણી અંગે ફરિયાદ સામે આવ્યા બાદ આસપાસના ઔદ્યોગિક એકમોનું ઇન્સ્પેક્શન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. GPCBની ટીમો દ્વારા તપાસ દરમિયાન પાણીના નમૂના, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અને વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ સહિતના વિવિધ પાસાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.

ચોમાસા દરમિયાન કેમિકલયુક્ત પાણી સીધુ કુદરતી જળસ્ત્રોતોમાં પહોંચે તો જળચર જીવન, ખેતી અને આસપાસના પર્યાવરણ પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે. આથી GPCB દ્વારા તમામ ઔદ્યોગિક એકમોને પર્યાવરણીય નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અને વરસાદી પાણી તથા ઔદ્યોગિક દૂષિત પાણીને અલગ રાખવા તાકીદ કરવામાં આવી છે.

GPCBનું સ્પષ્ટ વલણ છે કે, ચોમાસાનો લાભ લઈને કોઈપણ ઔદ્યોગિક એકમ દ્વારા પ્રદૂષિત પાણીનો ગેરકાયદેસર નિકાલ કરવામાં આવશે તો તેની સામે નિયમ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં પણ ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં તપાસ અને મોનિટરિંગ વધુ સઘન બનાવવામાં આવશે.

ચોમાસામાં ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણને લઈને GPCBની કડક કાર્યવાહીથી નિયમોનું પાલન નહીં કરનારા ઉદ્યોગોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. સાવલી અને નંદેસરીના ત્રણ એકમોને ક્લોઝર ડાયરેક્શન આપવામાં આવ્યા બાદ હવે અન્ય ઔદ્યોગિક એકમો પર પણ GPCBની નજર છે. પર્યાવરણ અને જળસ્ત્રોતોને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત રહેશે અને ભંગ કરનાર એકમો સામે આગામી દિવસોમાં વધુ કડક પગલાં લેવાઈ શકે છે.

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