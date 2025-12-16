ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં હવાનું પ્રદૂષણ વધ્યું! ભરૂચ-અંકલેશ્વરમાં GPCB ખાસ વાનથી કેવી રીતે પ્રદૂષણ પણ નજર રાખી રહી છે?

આ મોબાઇલ વાનો સૌપ્રથમ સુરત જિલ્લામાં લગભગ એક મહિના સુધી ફર્યા બાદ હાલ ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં પહોંચી છે.

હવાનું પ્રદૂષણ પર નજર રાખવા GPCBની ખાસ વાન
હવાનું પ્રદૂષણ પર નજર રાખવા GPCBની ખાસ વાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ: ભરૂચ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં હવા પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધતું જતા ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં હવા પ્રદૂષણની સ્થિતિને વૈજ્ઞાનિક રીતે માપવા અને તેના પર નિયંત્રણ લાવવા GPCBની વડા કચેરી દ્વારા ખાસ બે અદ્યતન મોબાઇલ મોનિટરીંગ વાન તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ વાનો દ્વારા રાજ્યના વિવિધ ઉદ્યોગિક અને શહેરી વિસ્તારોમાં હવા પ્રદૂષણની માત્રા તથા ગુણવત્તાનું સઘન મોનિટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

20 દિવસથી અંકલેશ્વરમાં હવાનું મોનિટરિંગ
આ મોબાઇલ વાનો સૌપ્રથમ સુરત જિલ્લામાં લગભગ એક મહિના સુધી ફર્યા બાદ હાલ ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં પહોંચી છે. અંકલેશ્વરમાં છેલ્લા 20 દિવસથી સતત મોનિટરીંગ ચાલી રહ્યું છે. અંકલેશ્વર GIDC, પાનોલી GIDC અને ઝઘડિયા GIDC જેવા મોટા ઉદ્યોગિક વિસ્તારોમાં વાન દ્વારા હવામાં રહેલા પ્રદૂષક તત્વોની સતત તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ વિસ્તારો બાદ આ વાન નર્મદા જિલ્લામાં પણ ફરશે તેવી માહિતી GPCB દ્વારા આપવામાં આવી છે.

હવાનું પ્રદૂષણ પર નજર રાખવા GPCBની ખાસ વાન (ETV Bharat Gujarat)

પુણેમાં તૈયાર કરાઈ છે ખાસ વાન
GPCBના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને મોબાઇલ વાન મહારાષ્ટ્રના પુણે ખાતે અદ્યતન ટેક્નોલોજીથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. વાનો સંપૂર્ણ રીતે સેન્સર આધારિત છે અને રિયલ ટાઇમ ડેટા એકત્રિત કરે છે. હવામાં રહેલા પાર્ટીક્યુલેટ મેટર (PM 2.5 અને PM 10), હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેવા હાનિકારક વાયુઓનું મોનિટરીંગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત હવામાં રહેલ એમોનિકલ નાઇટ્રોજન, જે હેવી ગેસ તરીકે ઓળખાય છે, તેમજ કેટલાક પ્રકારના વોલેટાઇલ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ (VOC) ની પણ માપણી કરવામાં આવે છે.

GPCB દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ મોનિટરીંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર ઉદ્યોગોને નિશાન બનાવવાનો નથી, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારની હવા ગુણવત્તાની સાચી સ્થિતિ જાણવા અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો છે. વાન જ્યારે ઉદ્યોગ વિસ્તારો અને મુખ્ય માર્ગો પર ફરશે ત્યારે લોકોમાં હવા પ્રદૂષણ અંગે જાગૃતિ વધશે અને એક પ્રકારનું માનસિક ભારણ પણ ઊભું થશે. જેના કારણે લોકો પોતાની રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ સાવચેતી રાખશે. પરિણામે AQI (એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ) રેટમાં સુધારો જોવા મળશે તેવી આશા GPCB વ્યક્ત કરી રહી છે.

GPCBના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, AQI રેટ વધવાનું મુખ્ય કારણ માત્ર ઉદ્યોગોની પ્રવૃત્તિ નથી. રોજિંદી માનવીય પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે વાહનોનો વધતો ઉપયોગ, બિનજરૂરી વાહન ચલાવવું, કચરો સળગાવવો, બાંધકામ દરમિયાન ધૂળનું નિયંત્રણ ન રાખવું જેવી બાબતો પણ હવા પ્રદૂષણ માટે જવાબદાર છે. તેથી હવા પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ઉદ્યોગો સાથે સાથે સામાન્ય નાગરિકોની ભૂમિકા પણ એટલી જ મહત્વની છે.

આ મુદ્દે માહિતી આપતા GPCB અંકલેશ્વર–ભરૂચના રીજનલ ઓફિસર ડો. જીગ્નાશા ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે, “હાલ ગુજરાતમાં હવા પ્રદૂષણને લઈને ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. મોબાઇલ મોનિટરીંગ વાન દ્વારા ઉદ્યોગિક વિસ્તારો તેમજ શહેરોમાં રિયલ ટાઇમ ડેટા એકત્રિત થાય છે, જેના આધારે આગળની કાર્યવાહી સરળ બને છે. હવા પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ઉદ્યોગો અને નાગરિકો બંનેએ સહકાર આપવો જરૂરી છે.”

મોનિટરીંગ વાનના ટેક્નિશિયન અભિષેક શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, “આ વાનમાં અદ્યતન સેન્સરો લગાવવામાં આવ્યા છે, જે હવામાં રહેલા વિવિધ પ્રકારના ગેસ અને પાર્ટીક્યુલેટ મેટરની ચોક્કસ માપણી કરે છે. મળતો ડેટા સીધો સર્વર પર અપલોડ થાય છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની હેરાફેરી શક્ય નથી.”

ભરૂચ અને આસપાસના ઉદ્યોગિક વિસ્તારોમાં હવા પ્રદૂષણ મુદ્દે અવારનવાર ફરિયાદો ઉઠતી રહે છે. ત્યારે GPCB દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી આ કાર્યવાહીથી હવા ગુણવત્તાની સાચી સ્થિતિ સામે આવશે અને જરૂર પડે ત્યાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે. સાથે સાથે આ પહેલને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો એક મહત્વનો પ્રયાસ પણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જંગલની દુનિયાના બે અદભૂત વીડિયો વાયરલ, સાસણ આવેલા પ્રવાસીઓએ માણ્યો વન્યજીવોનો દુર્લભ નજારો
  2. પાલનપુરમાં ITIના શિક્ષકે વિધાર્થીઓને પટ્ટાથી ફટકાર્યા, વિધાર્થીઓએ શિક્ષક સામે કાર્યવાહી કરવા આપ્યું આવેદનપત્ર

TAGGED:

BHARUCH NEWS
GPCB
POLLUTION MONITERING
ANKLESHWAR POLLUTION REPORT
GUJARAT POLLUTION LEVEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.