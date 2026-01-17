ETV Bharat / state

હિમાચલના પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે રાજ્યપાલ દેવવ્રતે ફ્લાવર શો નિહાળ્યો, અટલબ્રિજની પણ લીધી મુલાકાત

‘ભારત એક ગાથા’ થીમ પર આધારિત ફ્લાવર શોમાં ગુજરાતની કલા, સંસ્કૃતિ સહિત વિકાસના મોડેલને હિમાચલના મહેમાનોએ બિરદાવ્યું હતું.

હિમાચલના પ્રતિનિધિ મંડળે અમદાવાદમાં ફ્લાવર શો અને અટલ બ્રિજની લીધી મુલાકાત
હિમાચલના પ્રતિનિધિ મંડળે અમદાવાદમાં ફ્લાવર શો અને અટલ બ્રિજની લીધી મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા હિમાચલ પ્રદેશના સાંસદો અને ધારાસભ્યોઓના પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો અને આઇકોનિક અટલબ્રિજની મુલાકાત લીધી હતી.

‘ભારત એક ગાથા’ થીમ પર આધારિત ૧૪મા ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શૉની મુલાકાત દરમિયાન રાજ્યપાલ અને પ્રતિનિધિ મંડળના સભ્યોએ ફૂલોથી કંડારેલી મનમોહક કૃતિઓ નિહાળી હતી. ભારતના ઉત્સવો, નૃત્ય શૈલીઓ, બાળકોનું ભારત, શાશ્વત ભારત અને ભારતની વૈશ્વિક સિદ્ધિઓને પ્રદર્શિત કરતા સ્કલ્પચર્સ જોઈને સૌ મહાનુભાવોએ હર્ષની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

હિમાચલના પ્રતિનિધિ મંડળે અમદાવાદમાં ફ્લાવર શો અને અટલ બ્રિજની લીધી મુલાકાત
હિમાચલના પ્રતિનિધિ મંડળે અમદાવાદમાં ફ્લાવર શો અને અટલ બ્રિજની લીધી મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને, ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં સ્થાન પામેલા લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ફૂલ ચિત્ર (Floral Portrait), ‘સ્ત્રી સશક્તીકરણ’ થીમ પર આધારિત સ્કલ્પચર અને યુનેસ્કો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક ધરોહર ‘દિવાળી’ પર તૈયાર કરાયેલી વિશેષ કૃતિઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. ફૂલ, કળા અને કલ્પનાના સંગમથી ભારતના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિને રજૂ કરતી આ કૃતિઓએ મહેમાનોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા.

આ મુલાકાત દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનીધી પાનીએ રાજ્યપાલ અને પ્રતિનિધિ મંડળને ફ્લાવર શોના આયોજન, તેની પૂર્વતૈયારીઓ અને વિવિધ કલાત્મક કૃતિઓની તકનીકી વિગતોથી માહિતગાર કર્યા હતા. ફ્લાવર શો બાદ પ્રતિનિધિ મંડળે આઇકોનિક અટલ બ્રિજની મુલાકાત લીધી હતી અને તેના અદ્યતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રશંસા કરી હતી.

આ પ્રસંગે લેડી ગવર્નર દર્શના દેવી, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અજિતેશ ઔરંગાબાદકર અને જયેશ ઉપાધ્યાય સહિત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના વરિષ્ઠ પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

  1. અમદાવાદના ફ્લાવર શોની સુંદરતાથી મોહિત થયા PM મોદી, તસવીરો પોસ્ટ કરીને જુઓ શું કહ્યું?
  2. અમદાવાદમાં 14મા ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શોની શરૂઆત, વીકેન્ડમાં જશો તો ટિકિટનો વધુ ચાર્જ ચુકવવો પડશે

TAGGED:

GOVERNOR ACHARYA DEVVRAT
ATAL BRIDGE AHMEDABAD
HIMACHAL PRADESH DELEGATION
HIMACHAL DELEGATION VISIT GUJARAT
AHMEDABAD FLOWER SHOW 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.