ગુજરાતમાં દારુબંધીને લઈને UPના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલના નિવેદનનું AAPના રેશમા પટેલે કર્યું સમર્થન
આનંદીબેનના નિવેદનને સમર્થન આપીને ગુજરાતમાં દારૂબંધીની કડક અમલવારી થાય તેવી આનંદીબેનની વાતમાં સુર પુરાવ્યો છે.
Published : December 8, 2025 at 4:44 PM IST
જુનાગઢ : ગઈ કાલે ઉત્તર પ્રદેશના વર્તમાન રાજ્યપાલ અને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન આનંદીબેન પટેલ ગુજરાતની મુલાકાતે હતા. આ દરમિયાન તેમણે એક જાહેર કાર્યક્રમમાં દારૂબંધીને લઈને પોતાના વિચારો ખુલ્લા મનથી પ્રગટ કર્યા હતા. આનંદીબેન સ્વયંમ માને છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવાને કારણે ગુજરાતની મા અને દીકરી સલામત છે, આવું જ તેમના રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં જોવા મળતુ નથી, આનંદીબેનના આ નિવેદનને લઈને રેશમા પટેલે તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનને સમર્થન આપીને ગુજરાતમાં દારૂબંધીની કડક અમલવારી થાય તેવી આનંદીબેનની વાતમાં સુર પુરાવ્યો છે.
દારૂબંધીને લઈને રાજકારણ ગરમાયું
દારૂબંધી પાછલા દસ પંદર દિવસથી ગુજરાતના રાજકારણમાં સતત ચર્ચાતો અને ગંભીર મુદ્દો બની રહ્યો છે, તેમાં ગઈકાલે ઉત્તર પ્રદેશના વર્તમાન રાજ્યપાલ અને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન આનંદીબેન પટેલે પણ દારૂબંધીને લઈને પોતાના વિચારો જાહેર મંચ પરથી ખુલ્લા મને પ્રગટ કર્યા હતા. અમદાવાદમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં બોલતી વખતે રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશની સરખામણી કરીને દારૂબંધીને મૂલવી હતી.
આનંદીબેન પટેલ સ્વયમ માને છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવાને કારણે મા અને દીકરીઓને સલામતી તેમના રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ કરતા વધુ છે તેની પાછળ દારૂબંધીનો નિર્ણય અસરકારક માનવામાં આવે છે પાછલા 15 દિવસથી ગુજરાતમાં દારૂબંધીને લઈને અનેક વિવાદો સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યની સરકાર અને વિપક્ષના ધારાસભ્યો દારૂબંધી એટલે લઈને આકરા નિવેદન આપી રહ્યા હતા, તેની વચ્ચે મહિલા રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે દારૂબંધી શા માટે હોવી જોઈએ તેને લઈને તેમનો મત પ્રગટ કરતા આ મામલામાં હવે ભાજપ ઘેરાતું જોવા મળી રહ્યું છે.
AAP નેતા રેશ્મા પટેલનું નિવેદન
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ રેશ્માબેન પટેલે પણ આનંદીબેન પટેલે ગઈકાલે અમદાવાદમાં આપેલા તેમના જાહેર મંચ પરના નિવેદનનું સમર્થન કર્યું છે. રેશમા પટેલ સ્વયંમ માને છે કે ભાજપ શાસીત રાજ્યના ભાજપના જ રાજ્યપાલ અને એક સમયના ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન માનતા હોય કે ગુજરાતમાં દારૂબંધીને કારણે બહેન દીકરીઓની સલામતી સારી છે, તે દિશામાં રાજ્યની સરકારે કામ કરવું જોઈએ.
ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કડક અમલ થાય તે જોવાની જવાબદારી રાજ્યની સરકાર અને ગૃહ વિભાગની છે, પરંતુ આજે ગુજરાતમાં અનેક સ્થળોએ દારૂબંધીના ખુલ્લેઆમ ભંગ થતા હોય તે પ્રકારના કિસ્સાઓ તેમજ દારૂ પીવાને કારણે થતા અપરાધોની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. આવી સ્થિતિ માં મહિલા રાજ્યપાલ જો દારૂબંધીને લઈને ગુજરાતમાં આવીને નિવેદન કરતા હોય તો ભાજપની સરકારે આમાંથી શીખ લેવા જેવી છે અને દારૂબંધીનો સંપૂર્ણપણે અમલ થાય તે દિશામાં કામ કરવું જોઈએ તેવી વાતનું રેશમા પટેલે સમર્થન કર્યું છે.
આ પણ વાંચો...