ભારે વરસાદને પગલે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતનો અરવલ્લીનો બે દિવસીય પ્રવાસ રદ
પ્રવાસ દરમિયાન મોડાસાના ગઢડાના ગ્રામજનો સાથે સંવાદ, સ્થાનિકોના નિવાસસ્થાને ભોજન, રાત્રિ સભા, "એક પેડ મા કે નામ" અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ તેમજ પર્યાવરણ જાગૃતિના કાર્યક્રમો યોજાનાર હતા
Published : July 7, 2026 at 8:54 PM IST
મોડાસા: ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતનો અરવલ્લી જિલ્લાનો 7 અને 8 જુલાઈ દરમિયાન યોજાનારો બે દિવસીય પ્રવાસ ભારે વરસાદ અને જિલ્લામાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રદ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યપાલ ગ્રામ કલ્યાણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અરવલ્લી જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોની મુલાકાત લેવાના હતા, પરંતુ સતત વરસાદને કારણે કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવાને બદલે રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યપાલના પ્રવાસ દરમિયાન મોડાસા તાલુકાના ગઢડા ગામે ગ્રામજનો સાથે સંવાદ, સ્થાનિક નાગરિકના નિવાસસ્થાને ભોજન, રાત્રિ સભા, "એક પેડ મા કે નામ" અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ તેમજ પર્યાવરણ જાગૃતિ અંગેના કાર્યક્રમો યોજાનાર હતા. ઉપરાંત બીજા દિવસે બાળકો સાથે યોગાભ્યાસ, પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતના ફાર્મની મુલાકાત અને મોડાસાના સ્વામિનારાયણ મંદિરે ખેડૂતો સાથે પ્રાકૃતિક કૃષિ, જૈવિક ખેતી અને સરકારી યોજનાઓ અંગે ચર્ચા કરવાનો કાર્યક્રમ પણ નિર્ધારિત હતો.
જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, માર્ગો પ્રભાવિત થવા અને જનજીવન પર અસર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યપાલનો સમગ્ર બે દિવસીય કાર્યક્રમ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે.
રાજ્યપાલની મુલાકાતને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા, વ્યવસ્થા અને અન્ય જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. જોકે હવામાનની અનુકૂળ સ્થિતિ ન હોવાથી કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો છે. આગામી સમયમાં અનુકૂળ સંજોગોમાં રાજ્યપાલના પ્રવાસ અંગે નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે કે નહીં તે અંગે હાલ કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
આ પણ વાંચો: