જામનગરના લતીપર ગામે સામાજિક સમરસતાનો ત્રિવેણી સંગમ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે દલિત પરિવારના ઘરે કર્યુ ભોજન
લતીપર ગામે યોજાયેલો આ ત્રિવિધ કાર્યક્રમ માત્ર સરકારી પ્રક્રિયા બનીને ન રહેતા સામાજિક સમાનતા, પર્યાવરણ પ્રેમને ઉજાગર કરતો એક યાદગાર જન-ઉત્સવ પણ બની રહ્યો હતો.
Published : July 13, 2026 at 7:27 AM IST
જામનગર: રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ જામનગર જિલ્લાના લતીપર ગામે એક અભૂતપૂર્વ અને પ્રેરણાદાયી પહેલ કરીને સામાજિક સમરસતાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. લતીપર ગામની મુલાકાત દરમિયાન રાજ્યપાલે પ્રોટોકોલને બાજુ પર મૂકીને અત્યંત સાદગીભર્યા અંદાજમાં ગામના અનુસૂચિત જાતિ પરિવારના સભ્ય સુરેશભાઈ વાઘેલાના ઘરે મુલાકાત લીધી હતી.
રાજ્યપાલે પરિવારના આંગણે જમીન પર બેસીને સહજતાથી ભોજન ગ્રહણ કર્યું હતું. રાજ્યપાલ જેવા ઉચ્ચ બંધારણીય પદ પર બિરાજમાન મહાનુભાવની આ પ્રકારની સરળતા અને સહજતા જોઈને સુરેશભાઈનો પરિવાર ભાવવિભોર થઈ ગયો હતો અને સમગ્ર લતીપરના ગ્રામજનો આ દ્રશ્ય જોઈ અભિભૂત થયા હતા.
પર્યાવરણ જતન અને વૃક્ષારોપણનો પ્રેરક સંદેશ
સામાજિક સમરસતાની સાથે સાથે રાજ્યપાલે લતીપર ગામે પર્યાવરણની સુરક્ષા અને જતનનો મજબૂત સંદેશ આપ્યો હતો. ગામમાં આયોજિત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધતા તેમણે ભાવુક અનુરોધ કર્યો હતો કે, "માતાના નામે રોપાયેલું એક પણ વૃક્ષ મરવું ન જોઈએ."
રાજ્યપાલે વૃક્ષોના મહત્વ પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે, જો આપણે વૃક્ષને માત્ર ત્રણ વર્ષ સાચવીશું, તો એ આપણી આવનારી પેઢીઓને સાચવશે. વૃક્ષને ઉછેરવું એ ખુબ મોટું પુણ્યનું કામ છે, પરંતુ તેને રોપ્યા બાદ યોગ્ય સંભાળના અભાવે સુકાવા દેવું એ ભ્રૂણ હત્યા સમાન પાપ છે.
સ્વચ્છતા અભિયાનનું નેતૃત્વ અને સફાઈ કર્મીઓનું સન્માન
ગ્રામ્ય સ્તરે સ્વચ્છ સમાજના નિર્માણ કાજે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ પોતે આગળ આવીને સફાઈ અભિયાનનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું. તેમણે સ્વહસ્તે હાથમાં ઝાડુ પકડીને લતીપર ગામના માર્ગો પર સફાઈ કરી હતી. રાજ્યપાલને સફાઈ કરતા જોઈને સમગ્ર લતીપર ગામના લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને ગ્રામજનો પણ આ જનજાગૃતિ અભિયાનમાં ઉત્સાહભેર સહભાગી બન્યા હતા.
આ પ્રસંગે રાજ્યપાલે સમાજની અવિરત સેવા કરતા અગ્રગણ્ય સ્વચ્છતા કર્મીઓનું વિશેષ સન્માન કરીને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. લતીપર ગામ ખાતે યોજાયેલો આ ત્રિવિધ કાર્યક્રમ માત્ર સરકારી પ્રક્રિયા બનીને ન રહેતા સામાજિક સમાનતા, પર્યાવરણ પ્રેમને ઉજાગર કરતો એક યાદગાર જન-ઉત્સવ પણ બની રહ્યો હતો.
આ પણ વાંચો